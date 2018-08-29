Dưới đây là công thức cụ thể của 5 mặt nạ thải độc.

Theo Boldsky, để bắt đầu, bạn cần bổ sung 1 loại nước uống detox từ bên trong để tăng hiệu quả đào thải độc tố. Theo đó, nước từ mùi tây được xem là gợi ý tuyệt vời nhất.

Mặt nạ này phù hợp nhất với những người sở hữu làn da dầu nhờn, mắc phải mụn đầu đen và sẹo thâm do mụn.

- 2 muỗng canh nước ép cà chua

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ, sau đó, thoa đều lên mặt và cổ. Để yên mặt nạ này trong 25 phút và rửa sạch bằng nước mát.

Vitamin A dồi dào trong cà chua chính là dưỡng chất có tác dụng khử trùng, đào thải độc tố, đồng thời nuôi dưỡng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

2. Mặt nạ nho đỏ

Mặt nạ nho rất giàu collagen giúp siết chặt da, giảm các nhược điểm.

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước ép nho

- ¼ muỗng canh baking soda

- muỗng canh bột mì

Cách thực hiện:

Điều bạn cần làm là kết hợp nước ép nho, baking soda và bột mì đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại bột nào để thay thế bột mì. Thoa mặt nạ này lên mặt và cổ, để yên ít nhất 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Nho giàu collagen giúp da tươi trẻ, baking soda có đặc tính tẩy mạnh mẽ giúp loại bỏ hoàn toàn độc tố, bột mì cải thiện sắc tố - Ảnh: Internet

3. Mặt nạ chuối

Nếu sở hữu làn da xỉn màu và khô ráp, đây sẽ là một mặt nạ tuyệt vời giúp bạn khắc phục những vấn đề này.

Thành phần:

- ½ quả chuối chín

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 2 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Nghiền chuối đến khi nhuyễn mịn, thêm mật ong và sữa chua vào, dùng muỗng trộn đều. Áp dụng hỗn hợp này lên da mặt, để yên trong 20 phút. Sau đó, rửa sạch với nước mát.

Sữa chua, mật ong và chuối đều là thành phần tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn, trẻ hóa da tuyệt vời - Ảnh: Internet

4. Mặt nạ dâu tây

Mặt nạ dâu tây chứa lượng kháng khuẩn dồi dào giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa các tác nhân xấu xâm nhập vào da. Lượng vitamin dồi dào trong loại quả chín mọng này có khả năng trẻ hóa da mặt hữu hiệu.

Thành phần:

- 3 - 4 quả dâu tây chín

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng cà phê sữa chua

- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho dâu tây tươi vào chiếc bát, dùng muỗng nghiền mịn. Thêm 1 muỗng cà phê sữa chua, 1 muỗng cà phê mật ong, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi vào, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Dâu tây là một trong những loại quả giàu kháng khuẩn, vitamin giúp làn da tiêu diệt độc tố, trở nên khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Áp dụng mặt nạ này lên khắp khuôn mặt, nằm thư giãn trong khoảng 15 - 20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát.

5. Quả bơ và mật ong

Sự kết hợp của bơ chín và mật ong sẽ mang đến cho bạn hỗn hợp mặt nạ loại bỏ độc tố, nuôi dưỡng da mềm mịn, ngăn ngừa khô và mẩn ngứa.

Thành phần:

- Nửa quả bơ chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

Cách thực hiện:

Lấy ruột bơ chín cho ra bát, nghiền thành bột nhão. Thêm mật ong và dầu dừa vào, trộn đều.

Bắt đầu thoa đều hỗn hợp vừa làm lên khắp da mặt, thư giãn trong khoảng 20 - 30 phút. Tiếp đến, lấy chiếc khăn ngâm trong nước ấm, vắt nhẹ rồi lau sạch da mặt. Sau đó làm ẩm khuôn mặt bằng loại kem dưỡng yêu thích.

Mặt nạ bơ, dầu dừa và mật ong vừa đào thải độc tố vừa cấp ẩm cho da mềm mịn - Ảnh: Internet

Kiên trì, chăm chỉ áp dụng một trong những mặt nạ trên, độc tố sẽ được đào thải hoàn toàn, làn da sẽ trở nên khỏe đẹp, tươi trẻ mà chẳng cần đến loại mỹ phẩm nào.