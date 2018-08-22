Đừng tốn tiền mua mỹ phẩm nữa, trộn mật ong với loại bột này làm mặt nạ ban đêm, da trắng bóc chỉ sau 1 tuần

Mật ong, dầu ô liu kết hợp với bột baking soda sẽ mang đến cho bạn hỗn hợp dưỡng trắng da mặt cực kỳ tuyệt vời.
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Nếu đang tìm kiếm phương pháp làm đẹp, dưỡng trắng da tự nhiên tại nhà, ít tốn kém, bạn nên tham khảo công thức từ mật ong, dầu ô liu và bột baking soda của Boldsky.
Tác dụng của mặt nạ
Baking soda
Baking soda hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ các cặn bã trên bề mặt lẫn trong lỗ chân lông. Điều này làm tăng sản sinh tế bào mới giúp tái tạo làn da trắng mịn, hồng hào.
Các chất có đặc tính chống viêm, khử trùng trong loại bột quen thuộc này giúp điều trị tất cả các bệnh về da liên quan đến vi khuẩn, đặc biệt là mụn trứng cá. Khi thoa baking soda lên mặt, lưu thông máu sẽ cải thiện đáng kể. Điều này giúp làn da khỏe mạnh và tươi sáng hơn.
Mật ong
Mật ong cũng chứa nhiều chất có tính tẩy trắng tự nhiên giúp cải thiện tông da hiệu quả và nhanh chóng. Cùng với điều này, mật ong thanh lọc, đào thải độc tố giúp da khỏe mạnh tự nhiên.
Sử dụng loại mật tự nhiên này thường xuyên sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, mềm mại và hoàn hảo.
Dầu ô liu
Dầu ô liu có khả năng thấm sâu vượt trội giúp làn da hấp thụ dưỡng chất cực kỳ nhanh.
Nguồn chất có đặc tính chống oxy hóa trong loại tinh dầu này giúp ngăn ngừa tổn thương tác hại của gốc tự do gây ra bởi quá trình lão hóa. Ngoài ra, dầu ô liu còn giàu vitamin có tác dụng sửa chữa các tế bào hư tổn, phục hồi làn da xỉn màu, cháy nắng.
Công thức mặt nạ dưỡng trắng da
Thành phần cần chuẩn bị:
- 1 muỗng cà phê dầu ô liu
- ½ muỗng cà phê mật ong
- 1 muỗng cà phê baking soda
Cách thực hiện:
Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau tạo thành hỗn hợp sánh mịn.
Sau đó, rửa sạch da mặt, lau khô rồi thoa hỗn hợp vừa làm lên. Tận dụng các đầu ngón tay để mát xa theo chuyển động tròn khoảng vài phút. Thư giãn thêm 5 phút nữa thì vệ sinh lại bằng nước mát là hoàn thành.
Bạn nên dành ra khoảng 10 phút vào buổi tối, 3 lần mỗi tuần để áp dụng mặt nạ từ baking soda, dầu ô liu và mật ong này. Chỉ sau 7 ngày, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt của làn da.