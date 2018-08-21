8 phương pháp tự nhiên điều trị đốm đen, xóa mờ thâm nám giúp da lấy lại vẻ trắng mịn cực nhanh

Bởi nhiều nguyên nhân khác nhau từ bên trong lẫn bên ngoài khiến hắc sắc tố sản sinh bất thường gây ra các đốm nâu, đồi mồi, nám trên da. Để loại bỏ các vấn đề này đạt hiệu quả nhanh chóng, hãy áp dụng ngay những công thức từ Brightside.

Theo Brightside, những người đã áp dụng qua biện pháp này thường nhận thấy thay đổi tích cực sau 7 - 8 ngày.

Đây là một trong những biện pháp tự nhiên xóa mờ các đốm đen và nhược điểm trên da. Bạn có thể thoa nước ép khoai tây hoặc mát xa vùng da bị ảnh hưởng bởi hắc sắc tố bằng khoai tây tươi. Sau đó, để yên trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Dùng khoai tây để điều trị đốm đen, xóa mờ nám da thường mang đến hiệu quả sau 7 đến 8 ngày - Ảnh: Brightside

Nha đam

Nguồn dưỡng chất phong phú trong gel nha đam giúp nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa vô cùng tuyệt vời. Điều này hỗ trợ xóa mờ và ngăn ngừa tình trạng đốm đen quay trở lại.

Đầu tiên, cắt nha đam thành từng miếng nhỏ rồi mát xa trực tiếp, nhẹ nhàng lên vùng da xuất hiện đốm đen, nám sạm. Sau đó, để da khô và rửa sạch bằng nước.

Lặp lại phương pháp điều trị này hàng ngày cho đến khi bạn loại bỏ hoàn toàn các mảng tối trên da.

Vỏ cam

Vỏ cam chứa nhiều vitamin C, đây là phương thuốc hoàn hảo giúp điều trị tất cả các loại bệnh về da liên quan đến hắc sắc tố.

Bạn có thể tự làm mặt nạ bằng cách trộn đều 1 muỗng canh bột vỏ cam với 3 muỗng canh sữa tươi không đường. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp thu được lên da mặt, giữ yên khoảng 10 - 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Chanh

Chanh là nguyên liệu tự nhiên có tính chất làm trắng mạnh mẽ. Dùng bông thấm vào nước cốt chanh thoa đều khắp vùng da bị đốm đen. Đợi khô thì rửa lại bằng nước là hoàn thành. Áp dụng phương pháp này hàng ngày trong khoảng 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da.

Bạn cũng có thể trộn nước cốt chanh với mật ong để làm mặt nạ nhằm đạt được nhiều tác dụng dưỡng da hơn.

Chanh giàu các chất tẩy trắng tự nhiên giúp làm mờ nhanh chóng đốm đen, nám sạm - Ảnh: Brightside

Dầu dừa

Dầu dừa là phương thuốc tự nhiên mang đến nhiều tác dụng kỳ diệu cho da bị ảnh hưởng bởi hắc sắc tố nhờ vào các dưỡng chất có khả năng nuôi dưỡng, chống vi khuẩn và giữ ẩm.

Điều bạn cần làm là thoa dầu dừa lên các vùng chịu ảnh hưởng bởi hắc sắc tố, giữ yên khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Giấm táo

Trộn nước lọc và giấm táo theo tỉ lệ đồng đều đến khi cả hai hòa quyện vào nhau. Thoa hỗn hợp này lên vùng da xuất hiện đốm đen, để khô và rửa lại bằng nước mát. Sử dụng loại dung dịch từ giấm táo này hàng ngày cho đến khi các đốm đen trên da mờ hẳn.

Giấm táo là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng xóa mờ đốm đen, nám, tàn nhang vượt trội - Ảnh: Brightside

Dứa

Dứa rất giàu axit tự nhiên mang đến hiệu quả cao trong việc làm trắng da. Ép lấy nước từ vài lát dứa chín rồi thoa lên các mảng tối, rửa sạch sau 5 phút là hoàn thành.

Yến mạch và sữa chua

Hãy áp dụng mặt nạ yến mạch và sữa chua để làm trắng da, xóa mờ các đốm đen hữu hiệu. Trộn đều 1 muỗng canh yến mạch với 2 muỗng canh sữa chua không đường, thoa hỗn hợp này lên da mặt. Để yên trong 20 phút, rửa sạch bằng nước mát.

Thay đổi thói quen để điều trị đốm đen nhanh hơn

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây xuất hiện đốm đen trên da. Vì các tia UV độc hại làm tăng sản xuất melanin - hắc sắc tố. Do đó, bạn phải dành ra khoảng vài phút để thoa kem chống nắng, che chắn kỹ càng trước khi ra ngoài 30 - 40 phút.

Ngoài ra, có một số chất nhất định trong các loại thuốc có thể gây hình thành đốm đen ngay cả khi bạn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, chuyên gia về tác dụng phụ của thuốc trước khi dùng.

Tránh xa khói thuốc lá, chất kích thích, rượu bia, đi ngủ đúng giờ... cũng là những thói quen lành mạnh giúp hạn chế xuất hiện đốm đen trên da.

Chăm chỉ áp dụng một trong những phương pháp điều trị từ tự nhiên trên sau khoảng 1 đến 2 tuần, các đốm đen, tàn nhang hay nám sạm đều sẽ mờ đi trông thấy.