Chăm chỉ dùng đá lạnh mát xa da mặt mỗi ngày, bạn sẽ nhận về 15 điều 'kỳ diệu' này

Không chỉ dưỡng trắng hiệu quả, mát xa bằng đá lạnh còn giúp da dễ hấp thu dưỡng chất hơn - Ảnh: Internet

3. Xóa mờ tàn nhang, đốm nâu, nám

Thoa đá lạnh lên mặt thường xuyên có thể giúp bạn đối phó với các quầng thâm "cứng đầu".

Những gì bạn cần làm là đun sôi nước hoa hồng rồi trộn nước ép dưa chuột tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Cho hỗn hợp này vào tủ lạnh đông thành đá, sau đó mát xa lên vùng xuất hiện thâm nám, tàn nhang, quầng thâm mắt... Vì các vấn đề về da này khá khó điều trị nên bạn cần lặp lại quy trình này trong vài ngày để xem kết quả.

4. Làm dịu mụn các nốt mụn

Nếu bạn đang tự ti, khó chịu với mụn trứng cá mưng mủ trên khuôn mặt, hãy lấy đá lạnh mát xa nhẹ nhàng lên chúng. Đá giúp giảm thiểu sản xuất dầu nhờn trên da, đồng thời chữa các vết viêm và sưng do mụn.

Dùng đá lạnh mát xa da mặt sẽ làm giảm các nốt mụn đang sưng đỏ - Ảnh: Internet

5. Giảm bọng mắt

Đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ và bọng mắt là yếu tố khiến bạn trông mất sức sống và kém sắc. Sự tích tụ chất lỏng quá mức dưới mắt có thể được điều trị bằng các mát xa đá lạnh. Chỉ cần di chuyển viên đá theo chuyển động tròn từ hốc mắt bạn ra đuôi lông mày. Thực hiện điều này mỗi ngày, sau thời gian ngắn hai bọng mắt sẽ giảm đi trông thấy.

6. Thu nhỏ lỗ chân lông

Khuôn mặt với lỗ chân lông to sẽ có tuyến dầu tự nhiên, mồ hôi hoạt động mạnh mẽ. Do đó, để da mặt luôn nó sạch sẽ và góp phần thu hẹp lỗ chân lông, hãy xoa đá lạnh trên mặt sau khi rửa. Lưu ý là phải làm sạch thật kỹ càng trước mới dùng đá lạnh mát xa trên mặt, vì lúc này da đã được loại sạch bụi bẩn, bã nhờn.

Dùng đá lạnh mát xa da mặt là cách tuyệt vời để se khít lỗ chân lông - Ảnh: Internet

7. Giúp lớp trang điểm hoàn hảo

Đây là một mẹo làm đẹp ít người biết nhưng mang đến hiệu quả cực kỳ cao. Xoa viên đá lạnh trên mặt trước khi áp dụng thoa kem nền sẽ giúp cho lớp trang điểm trông hoàn hảo và bền lâu.

8. Giảm nếp nhăn

Bạn không thể đảo ngược tuổi tác nhưng có thể kiểm soát các dấu hiệu lão hóa. Áp dụng phương pháp mát xa bằng đá lạnh trên khuôn mặt sẽ giúp xóa mờ các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa hiệu nghiệm.

9. Làm mềm đôi môi

Dùng đá lạnh mát xa lên môi sẽ giúp môi ngậm nước, trở nên mềm mại, hồng hào. Nếu đôi môi suốt ngày khô ráp, bong tróc và nứt nẻ, chắc chắn bạn nên học ngay phương pháp làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả này.

10. Làm dịu da sau khi đi nắng

Những người bị phát ban do nắng nóng đều có cảm giác khó chịu. Đá lạnh là một phương thuốc tự nhiên để chữa trị tình trạng này nhanh chóng. Bọc chúng trong một miếng vải bông và mát xa nhẹ nhàng trên khu vực bị ảnh hưởng do ánh nắng đến khi tan hết. Điều này làm giảm viêm và chữa lành phát ban do nhiệt hiệu quả.

11. Điều trị vết bỏng nắng

Đây cũng là một phương pháp chữa trị vết bỏng nắng hữu hiệu. Sau khi mát xa viên đá trên khu vực bị bỏng, bạn có thể thấy tình trạng đau rát, khó chịu giảm đáng kể. Tuy nhiên, vết bỏng do nắng mờ đi theo thời gian nên bạn cần thực hiện thường xuyên.

Vết da bỏng nắng có thể được điều trị, giảm thiểu sưng bằng cách mát xa với đá lạnh - Ảnh: Internet

12. Ức chế tiết dầu nhờn

Việc da tiết ra quá nhiều dầu nhờn luôn là điều khiến phụ nữ khó chịu và mất tự tin. Da nhờn thường dễ bị mụn, kích ứng, dị ứng. Để ức chế tuyến dầu nhờn hoạt động, hãy dùng viên đá mát xa lên da mặt.

13. Giảm viêm da

Dùng nhíp để nhổ lông mày là hành động mà mọi phụ nữ đều làm. Tuy nhiên, bạn không thể phủ nhận cơn đau do quá trình này gây ra. Ngoài ra, nếu không may, bạn có thể bị viêm, mẩn đỏ do chân lông bị nhiễm khuẩn. Để hạn chế những vấn đề ấy, đồng thời, làm giảm cơn đau, hãy xoa đá lạnh lên vùng vừa nhổ lông mày.

14. Tẩy tế bào chết

Có rất nhiều sản phẩm tẩy da chết trên thị trường hiện nay, từ thần phần tự nhiên cho đến hóa học. Tuy nhiên, để không tốn kém nhiều chi phí, hãy đông đá sữa tươi rồi dùng để mát xa da mặt. Phương pháp này không chỉ tẩy được tế bào chết mà còn nuôi dưỡng làn da trắng hồng, rạng rỡ.

>>> Xem thêm:

- Massage mặt chống lão hóa – Phương pháp làm đẹp thần thánh

15. Giúp da căng mịn

Chỉ cần 2 phút để mát xa viên đá lạnh lên da mặt. Liệu pháp này sẽ giúp trẻ hóa làn da, tẩy tế bào chết và dưỡng da trắng mịn hiệu quả hơn cả kem dưỡng. Đặc biệt, nhờ vào tác dụng se khít lỗ chân lông, đá lạnh giúp bạn sở hữu làn da mềm mịn, căng bóng mà chẳng cần trang điểm.

Trên đây là 15 tác dụng của việc mát xa da mặt bằng đá lạnh, bạn nên áp dụng ngay để tận hưởng chúng.