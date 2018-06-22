Quên kem dưỡng đắt tiền đi, trộn dầu dừa với thứ này đông đá để mát xa sẽ xóa nếp nhăn giúp da căng bóng 'nhanh như chớp'

Ngày nay, có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ để điều trị tình trạng này nhưng chúng tốn khá nhiều chi phí. Tuy nhiên, vẫn có cách để xóa mờ nếp nhăn trên da mặt bằng các nguyên liệu tự nhiên, trong đó, dầu dừa được xem là mang đến hiệu quả cao, dễ tìm và tiết kiệm nhất.

Chất chống oxy hóa trong loại nguyên liệu này có tác dụng ngăn ngừa tác hại từ các gốc tự do, ức chế quá trình thoái hóa tế bào, nhờ đó ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Loại dầu tự nhiên này giàu axit tự nhiên, đặc biệt là axit lauric có khả năng tẩy tế bào chết, da tổn thương từ đó tạo điều kiện thuận lợi để da mới hình thành. Các nhóm dưỡng chất phong phú chứa trong dầu dừa có khả năng tăng cường quá trình tái tạo tế bào mới giúp hình thành lớp da mới, xóa mờ dần các nếp nhăn "cứng đầu".

Thoa dầu dừa thường xuyên còn giúp cải thiện sắc tố, nâng tông khiến da căng mịn, trắng hồng hoàn hảo.

Đặc biệt, dầu dừa rất lành mạnh nên có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu tự nhiên khác để thúc đẩy hiệu quả xóa nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa.

Dầu dừa là một trong những nguyên liệu có tác dụng xóa mờ nếp nhăn trên da mặt cao - Ảnh: Internet

Cách sử dụng dầu dừa xóa nếp nhăn

Như đã nhắc đến, dầu dừa rất lành tính nên có thể sử dụng bằng nhiều cách để xóa nếp nhăn trên da mặt, chẳng hạn như các công thức sau đây.

Dầu dừa và gel nha đam

Gel nha đam được xem là nguyên liệu tốt nhất để kết hợp với dầu dừa nhằm xóa mờ nếp nhăn trên da mặt - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh gel nha đam

- 3 muỗng canh dầu dừa

- 3 muỗng canh nước lọc

Cách thực hiện:

Cho gel nha đam, dầu dừa và nước lọc đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Vệ sinh khay đá sạch sẽ rồi đổ hỗn hợp vào, đặt khay trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Dầu dừa và Vitamin E đông đá dùng để mát xa da mặt mang đến hiệu quả xóa mờ nếp nhăn cực kỳ cao - Ảnh: Internet

Mỗi tối trước khi đi ngủ, lấy viên đá từ dầu dừa đã làm mát xa nhẹ nhàng khắp da mặt theo chuyển động tròn, chú tâm vào vùng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Thực hiện từ 2 - 3 viên mỗi tối, sau đó, rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành.

Sau khi mát xa da mặt bằng đá lạnh, bạn nên lau khô bằng khăn mền hoặc bông tẩy trang rồi thoa kem dưỡng ẩm hoặc toner lên nhằm cân bằng làn da rồi mới đi ngủ.

Kiên trì thực hiện theo phương pháp này mỗi buổi tối, các nếp nhăn sẽ nhanh chóng bị xóa mờ, phục hồi da mặt căng bóng, hồng hào tràn đầy sinh khí.