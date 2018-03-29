Cách mát xa mặt tại nhà bằng đá lạnh giúp kéo căng da, xóa nếp nhăn cho phụ nữ trung niên

Mát xa bằng đá lạnh mang đến nhiều tác dụng cho da, đặc biệt là tăng cường tuần hoàn máu, đẩy mạnh quá trình sản sinh tế bào mới, cải thiện sắc tố giúp da mặt trắng mịn, hồng hào rạng rỡ.

Phương pháp mát xa bằng đá lạnh từ các loại trái cây tươi, Vitamin E, rau lá xanh... sẽ giúp phụ nữ trung niên loại bỏ triệt để các nếp nhăn "cứng đầu", thậm chí là nám, tàn nhang và sạm da trong thời gian cực kỳ ngắn.

Khi kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên để làm đá lạnh mát xa mặt, dưỡng chất từ chúng sẽ thẩm thấu vào bên trong nhanh hơn, nhờ đó mà hiệu quả làm đẹp sẽ cao hơn rất nhiều.

Nhiệt độ thấp khiến cơ thể nóng lên, đốt cháy mỡ thừa để làm ấm, cân bằng nhiệt giúp da mặt thêm săn chắc, hạn chế tình trạng chảy xệ và xuất hiện nọng cằm.

Mát xa mặt bằng đá lạnh là cách kéo căng da, xóa mờ nếp nhăn hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Vitamin, khoáng chất trong rau lá xanh và trái cây có khả năng ngăn ngừa lão hóa, kéo dài sự tươi trẻ của làn da hữu hiệu.

Cách làm đá lạnh mát xa da mặt

Vitamin E đông đá

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 viên Vitamin E

- 100ml sữa tươi không đường

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E vào chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm sữa tươi không đường, mật ong vào rồi dùng muỗng khuấy đều. Đổ hỗn hợp vào khay đá, đặt vào tủ lạnh để làm đông.

Mát xa mặt bằng đá lạnh từ Vitamin E vừa kéo căng các nếp nhăn vừa dưỡng trắng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Rau lá xanh đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Vài lá rau diếp cá

- Vài lá rau bina

- 1 muỗng canh mật ong

- 150ml nước lọc

Cách thực hiện:

Rau sau khi rửa sạch thì cho vào cối, đổ nước lọc, mật ong vào rồi xay nhuyễn. Tiếp đó, đổ hỗn hợp vừa thực hiện vào khay đá, đặt trong ngăn đông tủ lạnh sau khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Mát xa bằng đá lạnh từ rau lá xanh giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nám và tàn nhang hữu hiệu - Ảnh: Internet

Đu đủ đông đá

Nguyên liệu cần có:

- 100gr đu đủ chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 hũ sữa chua không đường

Cách thực hiện:

Cho đu đủ, mật ong, sữa chua không đường vào máy xay nhuyễn rồi đổ vào khay đá. Đặt khay vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ rồi mang ra sử dụng.

Mát xa mặt bằng đá lạnh từ đu đu cung cấp dưỡng chất làm mờ nếp nhăn và dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Cách mát xa mặt bằng đá lạnh

Mỗi sáng, sau khi đã tẩy tế bào chết, rửa sạch da mặt, bạn dùng bông lau khô. Tiếp đó, lấy viên đá đã thực hiện ra mát xa khắp mặt theo chuyển động tròn đến khi chúng tan hết. Bạn nên dùng khoảng 2 - 3 viên mỗi lần áp dụng để đạt được hiệu hiệu quả tối ưu.

Kiên trì áp dụng phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu - Ảnh: Internet

Chăm chỉ dùng đá lạnh mát xa mặt mỗi ngày, các nếp nhăn sẽ "không cánh mà bay", làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng sau thời gian ngắn.