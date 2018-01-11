5 cách chăm sóc da tại nhà 'bí truyền' giúp phụ nữ Hàn sở hữu nhan sắc 'trẻ mãi không già'

Dưới đây là những phương pháp chăm sóc da tại nhà "bí truyền" giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da căng mướt, tươi trẻ thách thức thời gian.

Phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với làn da căng bóng, mướt mịn khiến phái đẹp khắp châu Á, thậm chí là toàn thế giới ao ước. Dưới đây là các bí quyết chăm sóc da tại nhà "bí truyền" vừa được họ tiết lộ. Bí quyết chăm sóc da tại nhà của Hàn Quốc Thoa kem dưỡng 10 giây Phụ nữ Hàn Quốc thường thoa kem dưỡng ban đêm với bí quyết 10 giây này. Họ quan niệm rằng, cứ thoa đều kem lên rồi dừng lại thì dưỡng chất không thể thẩm thấu vào sâu bên trong được. Do đó, để làn da được nuôi dưỡng tốt nhất, sau khi thoa kem, họ dùng đầu ngón tay mát xa đều khắp mặt trong vòng 10 giây.

Mỗi khi thoa kem dưỡng để chăm sóc da, phụ nữ Hàn luôn mát xa thêm 10 giây nữa - Ảnh: Internet Mát xa bằng khăn ấm Con gái Hàn Quốc không nặn mụn mà áp dụng bí quyết mát xa bằng khăn ấm. Hơi ấm từ chiếc khăn sẽ làm lỗ chân lông giãn nở, đẩy nhân mụn đầu đen lên trên nhanh chóng. Đầu tiên, chuẩn bị một thau nước nóng khoảng 70 - 80°C. Sau đó, cho chiếc khăn bông vào ngâm khoảng 1 phút thì vớt ra và vắt khô. Tiếp đó, áp sát vào mặt, giữ yên tầm 2 - 3 phút thì lấy khăn ra. Thực hiện thêm một lần nữa rồi dùng bông tẩy trang lau nhẹ nhàng trên bề mặt da, bụi bẩn và nhân mụn cám sẽ được lấy đi triệt để.

Phụ nữ Hàn Quốc mát xa bằng khăn ấm tại nhà mỗi đêm để đẩy bụi bẩn, nhân mụn cám ra ngoài - Ảnh: Internet Trị mụn bằng bọt cạo râu Khi gặp vấn đề về mụn, phụ nữ Hàn Quốc sẽ điều trị bằng bọt cạo râu của nam giới. Thậm chí, mỗi tối họ còn dùng loại mỹ phẩm nam này để đắp mặt nạ. Cách thực hiện rất đơn giản, lấy bọt cạo râu ra tay rồi thoa đều. Sau đó mát xa nhẹ nhàng rồi rửa lại bằng nước mát là hoàn thành. Lượng chất kháng khuẩn, chống viêm có sẵn trong bọt cạo râu sẽ giúp các nốt mụn giảm sưng tấy và lặn đi nhanh chóng. Bọt cạo râu là cách trị mụn tại nhà hữu hiệu, an toàn - Ảnh: Internet Đắp mặt nạ rong biển Rong biển được phụ nữ Hàn xem là "thần dược" trong việc ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn, nám và tàn nhang. Họ dùng rong biển như một cách chăm sóc da tại nhà mỗi ngày. Với nguồn dưỡng chất dồi dào, đắp mặt nạ rong biển thường xuyên là cách để sở hữu làn da tươi trẻ, thách thức thời gian. Phụ nữ Hàn Quốc đắp mặt nạ rong biển tại nhà để ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet Rửa mặt bằng nước muối ấm Mỗi tối trước khi đi ngủ, phụ nữ Hàn Quốc sẽ hòa một ít muối hạt vào nước ấm để rửa mặt. Họ dùng bông thấm vào dung dịch nước muối ấm rồi thoa nhẹ, chà sát lên bề mặt da. Natri clorua, chất kháng khuẩn, chống viêm trong muối giúp khử trùng, xóa sạch bụi bẩn gây viêm, mụn. Rửa mặt với nước muối giúp tẩy sạch bụi bẩn, vi khuẩn góp phần ngăn ngừa mụn hiệu quả - Ảnh: Internet Trên đây là những bí quyết chăm sóc da tại nhà từ phụ nữ Hàn Quốc - xứ sở của những mỹ nhân nổi tiếng với nhan sắc thách thức thời gian. Những phương pháp trên vô cùng đơn giản, bạn hãy áp dụng chúng để sở hữu làn da như mong ước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-cach-cham-soc-da-tai-nha-bi-truyen-giup-phu-nu-han-so-huu-nhan-sac-tre-mai-khong-gia-266351.html