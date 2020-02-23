Chia sẻ cách lông mi dài cong tự nhiên tạo điểm nhấn cho cửa sổ tâm hồn

Cách làm lông mi dài bằng mật ong là một trong các cách được tin dùng nhiều nhất bởi mật ong chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, khoáng chất và các loại vitamin giúp nuôi dưỡng từ sâu bên trong cho từng sợi mi, kéo dài mi và đen mi hơn và còn có thể được áp dụng để chăm sóc và làm đẹp cho tóc, lông mày.

Rất nhiều cô gái cất công tái tạo lại lông mi tự nhiên và chia sẻ cách làm lông mi dài cong tự nhiên, lý do là vì ngày nay các cô gái đều lựa chọn nối mi để có đôi mắt quyến rũ và thu hút hơn, nhưng mi bị rụng dần...

Ngoài cách làm mi dài bằng mật ong, còn vô vàn cách làm lông mi dài và dày nhanh được các chị em áp dụng, trong đó có thể kể đến làm dài mi bằng dầu dừa nguyên chất, dầu thầu dầu, oliu, vaseline, vitamin E, trà xanh, nha đam…

Bạn cần chuẩn bị 1 thìa mật ong nguyên chất, không dùng mật ong pha nhé! Đầu tiên hãy rửa mặt thật sạch, lau khô, dùng 1 cây mascara chưa qua sử dụng nhúng nhẹ vào ly mật ong, sau đó chải nhẹ lên mi từ trong ra ngoài, đảm bảo mật ong phủ kín mi và để vậy trong 20 phút cho mi thấm, sau đó rửa sạch. Không nên quá nôn nóng vào tác dụng thần kỳ của bất kỳ sản phẩm thiên nhiên nào, để đạt được hiệu quả tốt, bạn nên thực hiện 1 ngày 2 lần và sau một thời gian sẽ thấy mi được kích thích dài hơn, có độ cong tự nhiên, đôi mắt trông có sức hút hơn.

Cách làm mi dài bằng dầu dừa, thầu dầu và oliu

Sử dụng dầu dừa, thầu dầu hoặc dầu oliu nguyên chất để dưỡng mi là cách thông dụng và an toàn được nhiều chị em tín nhiệm, không những dùng cho mi mà còn dùng cho cả da và tóc. Dầu dừa giàu vitamin A cùng tri-glycerides, vitamin E và axit béo giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng, kích thích mi dài và đen hơn, dầu thầu dầu sẽ cản trở cá vi sinh vật phát triển, cải thiện tình trạng rụng lông mi và dầu ô liu hay dầu argan cung cấp các dưỡng chất làm mi dài nhanh và cong, khỏe mạnh từ bên trong.

Cách làm lông mi dài cong tự nhiên này rất đơn giản, chỉ cần dùng chổi mascara chuốt đều dầu dừa lên mi trước khi đi ngủ và rửa lại vào sáng hôm sau. Áp dụng đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 2 tuần sẽ thấy được hiệu quả bất ngờ.

Hướng dẫn cách làm mi dài và dày nhanh bằng dầu dừa, dầu oliu

Cách làm lông mi cong và dày từ vaseline

Có lẽ nhiều cô nàng sẽ khá bất ngờ khi tuýp vaseline trong túi thường hay dùng để dưỡng ẩm môi và nứt gót chân lại có tác dụng làm dài và cong mi nhỉ? Trên thực tế, vaseline có tác dụng làm mềm mi, kích thích lông mi mọc dài và dày hơn hẳn, nàng chỉ cần dùng cọ sạch quét vaseline chuốt lên mi trước khi đi ngủ, sau vài tuần sẽ thấy sự thay đổi.

Cách làm lông mi dài, mềm với vitamin E

Vitamin E ngoài công dụng dưỡng da và tóc cũng được nhiều chị em thử nghiệm để làm dài mi, cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần dùng viên vitamin E, cho phần dầu bên trong ra hũ đựng và dùng cọ hoặc mascara chấm vào, chải đều từ gốc mi ra ngoài như chải mascara bình thường khi trang điểm, sử dụng đều đặn hằng ngày, sau 1, 2 tuần bạn sẽ thấy mi dài và mềm hơn.

Vitamin E là một trong các cách làm dài và cong mi tự nhiên

được nhiều chị em phụ nữ đã thử và thành công

Cách làm lông mi dài và cong cùng trà xanh

Đầu tiên, bạn pha trà xanh, lấy phần bã trà cho vào túi nhỏ rồi chườm lên mi, để vậy trong 15 phút cho các dưỡng chất trong trà xanh thấm sâu vào các sợi mi giúp kích thích mi phát triển và đồng thời là phương pháp 2 trong 1, giúp đánh bay các vết thâm quầng trên mắt, giúp mắt giảm mệt mỏi nữa đấy!

Cách làm lông mi dài và dày bằng nha đam + trà xanh

Để tăng cường hiệu quả dài và dày mi, rút ngắn thời gian chờ đợi, bạn có thể kết hợp 2 nguyên liệu trà xanh và nha đam bởi các dưỡng chất trong nha đam sẽ giữ ẩm giúp làm mềm cho mi, còn trà xanh sẽ làm mi dài và dày tự nhiên. Bạn trộn đều hỗn hợp trà xanh và gel nha đam, dùng tăm bông hoặc cọ, mascara chấm vào hỗn hợp này và chuốt đều từ mi trên đến viền mi dưới, nhớ vệ sinh sạch mi trước khi chuốt và rửa sạch lại bằng nước ấm vào sáng hôm sau.

Nha đam kết hợp cùng trà xanh giúp mi dài và mềm hơn trông thấy

Các biện pháp và thủ thuật hỗ trợ mi dài cong nhanh

Chế độ dinh dưỡng

Khi áp dụng cách làm lông mi dài và cong tại nhà bằng các liệu pháp thiên nhiên trên, bạn cũng cần lưu ý đến chế độ ăn uống mới có thể sở hữu một làn mi dài và cong như mong đợi trong thời gian dài được nhé! Nên đưa vào thực đơn mỗi ngày bằng các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, các vitamin B1, Biotin, Protein.

Massage mí mắt

Massage là một trong những cách làm lông mi dài và dày vừa đơn giản lại vừa hiệu quả mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Hãy massage nhẹ nhàng khu vực mí mắt để lượng máu khu vực này được lưu thông tốt hơn, hỗ trợ quá trình mi hấp thụ các chất mà bạn dùng kích mọc mi hiệu quả nhanh hơn. Tuy nhiên, nhớ nhẹ tay để tránh để lại những vết nhăn hay khiến mắt bị tổn thương vì vùng da này rất mỏng manh và nhạy cảm.

Các thủ thuật giúp mi dài và cong nhanh hơn tại nhà mà chị em nên biết

Chải lông mi

Chải lông mi cũng là một trong thủ thuật nhiều cô gái áp dụng để tạo điều kiện kích thích cho sự phát triển của những sợi mi, giúp ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển dài ra của lông mi. Bạn nên dùng dụng cụ chuyên dụng dành cho lông mi (có các sợi lông mềm) và chải từ gốc lên đến ngọn và lưu ý là chải thật cẩn thận và nhẹ nhàng, một ngày chỉ nên thực hiện 2 lần và 1 lần khoảng vài phút là đủ. Đừng lạm dụng quá nhiều kẻo làm rụng mi đấy!

Ngoài ra, một vài gợi ý sau đây có thể bạn sẽ cần để hỗ trợ cho mi mau dài và cong như là giữ vệ sinh mí mắt và mi, tẩy trang mắt đúng cách, bỏ thói quen hay chạm và dụi vào phần mắt mạnh tay và nên hạn chế trang điểm mắt, thực hiện nối mi, gắn mi giả hay kẹp mi cũng như dùng phải các sản phẩm trang điểm cho mắt kém chất lượng khiến mi rụng nhiều và yếu dần đi.

Bổ sung vitamin trong thực đơn ăn uống và thực hiện các biện pháp

bảo vệ mi để các sợi mi khỏe mạnh từ bên trong

Giải pháp làm đẹp từ thiên nhiên luôn được các chị em quan tâm nhiều nhất nhờ vào độ an toàn cao, không gây tác dụng phụ và quan trọng là hiệu quả lâu dài. Hãy kiên trì, bạn sẽ đạt được điều bạn thầm mong ước bấy lâu. Mong rằng các cách làm lông mi dài cong tự nhiên và các mẹo hỗ trợ tại nhà sẽ là món quà gửi tặng đến các cô gái xinh đẹp. Chúc các cô gái sớm sở hữu một làn mi dài và cong vút, mềm mại và tự nhiên, mang lại một vẻ đẹp trong trẻo, thu hút cho cửa sổ tâm hồn.