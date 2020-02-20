Chỉ với 1 viên vitamin E làm theo cách đơn giản này, sạm đen hay quầng thâm đều được loại bỏ nhanh chóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/02/2020 05:30

Vitamin E là một trợ thủ đắc lực trong việc làm đẹp của các chị em, nhất là trong mùa hanh khô, chị em có thể làm đẹp bằng vitamin E bằng những cách sau.

Làm đẹp bằng vitamin E là một phương pháp rất an toàn và hiệu quả, đặc biệt là khi thời tiết hanh khô.

Điều chỉnh sắc tố da

Chế độ ăn uống không điều độ, đi bơi, không sử dụng dưỡng da thường xuyên… là những nguyên nhân khiến làn da không đều màu, sạm đen, thiếu sức sống.

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Giúp điều chỉnh sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Chất chống oxy hóa có trong vitamin E sẽ giúp cải thiện những vấn đề trên. Chị em nên duy trì mát xa mặt hàng ngày với vitamin E (lấy lượng vừa đủ) trong khoảng 15 – 20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Chỉ sau khoảng 2 – 3 tuần, làn da sẽ đều màu và sáng hơn.

Tạm biệt quầng thâm, nhăn mắt

Vitamin E là nguyên liệu phổ biến được sử dụng trong các sản phẩm chống lão hóa, làm đẹp bằng vitamin E giúp làn da được đàn hồi, trị nhăn mắt và trị thâm quầng mắt.

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Vitamin E giúp trị thâm quầng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày, sau bước làm sạch mặt, chị em lấy 1 lượng nhỏ vitamin E và mát xa nhẹ nhàng vùng mắt theo hướng từ trong ra ngoài, cách làm này sẽ giúp làn da vùng mắt được đàn hồi tốt hơn, từ đó làm giảm thiểu vết chân chim ở đuôi mắt.

Làm mềm mịn da tay

Vitamin E có chất dưỡng ẩm cao cực kỳ tốt đối với những làn da bị khô ráp, chai sần. Thường xuyên sử dụng vitamin E sẽ giúp da tay mềm mịn hơn, tránh bị bong tróc vảy nến vào mùa lạnh.

Cách sử dụng đơn giản nhất là trộn vitamin E với kem dưỡng da tay và bôi lên tay vào mỗi tối.

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Tác dụng làm mềm mịn da tay - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn, làm mờ thâm

Chất oxy hóa ở trong vitamin E có tác dụng trong việc trị mụn và làm mờ thâm hiệu quả.

Với những trường hợp bị mụn và vết thâm, chị em chỉ cần bôi một lượng nhỏ vitamin E lên da mặt và mát xa nhẹ nhàng khoảng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm, thực hiện duy trì 1 tuần 3 lần.

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Trị mụn rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng vitamin E

- Không nên dùng quá nhiều.

- Vitamin E có độ ẩm cực cao, nếu dùng quá liều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và khiến làn da bị nổi mụn nhiều hơn.

- Da dầu không nên sử dụng vitamin E: Vitamin E có độ ẩm cao nên da dầu sử dụng sẽ khiến sản sinh các dịch nhờn và dầu thừa trên khuôn mặt, dẫn đến tình trạng bị lỗ chân lông to và nổi mụn.

Làm đẹp bằng vitamin E là phương pháp làm đẹp tại nhà với chi phí rẻ và hiệu quả cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể áp dụng được cách làm đẹp này. Chị em nên xem xét tình trạng da của mình và có những lựa chọn hợp lý. Chúc chị em sớm có làn da đẹp như mơ ước.

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