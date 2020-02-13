5 mẹo làm đẹp giúp bạn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời ngay cả khi không trang điểm

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/02/2020 14:02

Hãy áp dụng ngay 5 mẹo làm đẹp sau đây, bạn sẽ sở hữu mặt mộc xinh đẹp, tươi tắn bất chấp mọi hoàn cảnh.

Không phải ai cũng có thời gian để trang điểm kỹ lưỡng mỗi ngày, thậm chí, một số phụ nữ cảm thấy rất khó khăn trong việc makeup. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể trở nên xinh đẹp, tỏa sáng ngay cả khi không trang điểm nhờ 5 mẹo làm đẹp sau đây.

5 mẹo làm đẹp giúp mặt mộc xinh đẹp

Chân mày hoàn hảo

Chân mày tạo điểm nhấn và giúp các đường nét trên khuôn mặt trông thanh tú, sắc sảo hơn rất nhiều. Do đó, muốn sở hữu nhan sắc tự nhiên cuốn hút, hãy chăm sóc chân mày kỹ lưỡng hơn. 

Ngoài tỉa và tạo dáng mày phù hợp với khuôn mặt, bạn nên sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên có tác dụng làm lông mày dài và dày hơn như dầu dừa, dầu ô liu, vaseline. 

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Chân mày dày rậm tự nhiên giúp khuôn mặt trông có điểm nhấn và sắc sảo hơn - Ảnh: Internet

Đôi mắt cuốn hút với mi cong dài

Ánh mắt là "vũ khí" quyến rũ nhất của phụ nữ. Để khiến đôi mắt trở thành điểm cuốn hút nhất trên khuôn mặt, hãy nuôi dưỡng lông mi cong dài tự nhiên. Rất đơn giản, bạn có thể chuốt dầu dừa, tinh dầu ô liu lên mi mỗi buổi tối, chỉ sau khoảng 1 tuần, đôi mi sẽ đẹp hơn nhiều. 

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Đôi mắt long lanh với lông mi dài cong vút giúp phái đẹp trở nên xinh đẹp một cách tự nhiên - Ảnh: Internet

Nụ cười tỏa nắng nhờ răng trắng sáng

Mặc dù không sở hữu đôi mắt cuốn hút, đường nét khuôn mặt hoàn hảo nhưng chỉ cần có nụ cười tỏa nắng, bạn sẽ trở nên xinh đẹp vô cùng. Một yếu tố để nụ cười thêm phần mê hoặc đó chính là răng trắng sáng. 

Hạn chế rượu bia, cà phê, đồ ngọt, đánh răng 2 lần mỗi ngày là những bí quyết giúp bạn sở hữu hàm răng trắng sáng. Bên cạnh đó, chăm chỉ vệ sinh, lấy mảng bám trên răng mỗi tuần 1 lần để duy trì sức khỏe răng miệng. 

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Nụ cười tỏa nắng với răng trắng sáng giúp bạn ghi điểm trong mắt mọi người - Ảnh: Internet

Làn da mịn màng, hồng hào

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Làn da mịn màng giúp nhan sắc thăng hạng - Ảnh: Internet

Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm trên khuôn mặt, nuôi dưỡng làn da trở nên mịn màng và đều màu hơn, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi đáng kể về nhan sắc tổng thể. Chính vì vậy mà chăm sóc da mặt được phụ nữ dành sự quan tâm đặc biệt mỗi ngày. 

Mái tóc bồng bềnh 

Để mái tóc luôn bồng bềnh trong suốt ngày dài, phụ nữ có thể sử dụng phấn rôm để thấm hút dầu nhờn. Bên cạnh đó, chỉ nên gội đầu tối đa 3 lần mỗi tuần để hạn chế tình trạng tóc khô, chẻ ngọn. 

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Mái tóc bồng bềnh giúp phái đẹp trông gợi cảm và xinh đẹp hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng các mẹo làm đẹp đơn giản trên, bạn sẽ sở hữu gương mặt mộc đẹp tự nhiên, rạng ngời mà chẳng cần lạm dụng trang điểm. 

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Nếu nắm chắc 7 mẹo làm đẹp vi diệu này, chỉ trong thời gian ngắn bạn đã lột xác hóa thành cô nàng xinh đẹp rạng ngời.

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