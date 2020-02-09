Bí quyết làm đẹp toàn thân chỉ với vài hạt muối trắng mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/02/2020 05:30

Không chỉ là gia vị chế biến món ăn, chị em có thể áp dụng phương pháp làm đẹp từ muối cực đơn giản sau để F5 bản thân từ đầu đến chân.

Thông thường, các phương pháp làm đẹp khác sẽ chỉ áp dụng được cho da mặt hoặc da body, nhưng làm đẹp từ muối có thể áp dụng được toàn thân với chi phí cực rẻ.

Làm đẹp da mặt

Muối có chứa chất natri clorua nguyên chất (95% hoặc nhiều hơn) và các chất chống ẩm, giúp kháng khuẩn và làm sạch hiệu quả. Mỗi tuần từ 2 – 3 lần, chị em có thể xông mặt bằng muối để làm sạch sâu da mặt, đồng thời loại bỏ các dịch nhờn là nguyên nhân khiến làn da bị nổi mụn.

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Xông mặt bằng muối giúp làm sạch sâu - Ảnh minh họa: Internet

Làm mịn gót chân

Gót chân là điểm nhạy cảm trên cơ thể. Sau một ngày phải di chuyển nhiều cộng với sự ma sát với giày sẽ khiến cho cả bàn chân nhức mỏi, phần gót chân bị thô ráp sần sùi.

Để làm mịn gót chân, chị em có thể áp dụng cách làm đẹp từ muối đơn giản sau. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn hãy ngâm chân với nước nóng (bỏ vào vài hạt muối + dầu oliu hoặc dầu dừa) khoảng 20 – 30 phút. Phương pháp này sẽ giúp lưu thông các mạch máu và làm mịn lòng bàn chân, gót chân.

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Ngâm chân với muối và dầu dừa trước khi đi ngủ hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm mỡ bụng

Muối còn có tác dụng giảm mỡ thừa, giúp chị em sở  hữu eo "con kiến". Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần rang muối + lá ngải cứu + gừng thật nóng, sau đó bỏ hỗn hợp vào chiếc khăn rồi chườm lên bụng hàng ngày, thời gian khoảng 15 – 20 phút.

Cách làm này vừa an toàn, vừa tốt cho sức khỏe (có thể chữa được bệnh đau bụng khi đến chu kỳ kinh nguyệt).

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Muối giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết môi

Nguyên nhân khiến bờ môi bị khô, nứt nẻ, nhiều da chết… là do chị em không thường xuyên tẩy da chết môi hàng tuần.

Chị em có thể áp dụng phương pháp tẩy da chết môi bằng cách: Trộn đều hỗn hợp muối trắng + mật ong, sau đó bôi lên môi và mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 – 3 phút, cuối cùng rửa sạch lại với nước ấm, duy trì 1 tuần 2 – 3 lần.

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Tẩy da chết môi bằng hỗn hợp muối + mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ với nguyên liệu là muối trắng, chị em có thể tự tin làm đẹp toàn thân mà không tốn quá nhiều thời gian và chi phí. Chúc chị em thành công với cách làm đẹp này!

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