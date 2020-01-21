Da căng mướt như em bé, mịn màng không tì vết chỉ với vài quả cà chua làm theo cách này

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/01/2020 11:40

Làm đẹp từ các loại quả thiên nhiên là phương pháp an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao. Bài viết này sẽ hướng dẫn chị em cách làm đẹp từ cà chua cực đơn giản.

Làm thế nào để sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, hãy thử áp dụng ngay phương pháp làm đẹp từ cà chua dưới đây, bạn sẽ thấy sự thay đổi bất ngờ chỉ sau 2 tuần.

1. Ăn cà chua sau bữa phụ

Cà chua chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, B6, kali, mangan... giúp căng cơ, trẻ hóa làn da từ bên trong cơ thể. Ăn cà chua sau bữa phụ để bảo vệ thành dạ dày không bị tổn thương (ăn cà chua vào lúc đói dễ gây đau dạ dày). Trong các loại cà chua, cà chua bi là có nhiều dinh dưỡng nhất nên bạn có thể dùng để làm salad ăn hàng ngày.

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Cà chua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

2. Uống nước ép cà chua

So với việc ăn trực tiếp thì uống nước ép cà chua sẽ dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất hơn. Chị em nên duy trì uống mỗi ngày một cốc nước ép cà chua, đảm bảo sau 2 tuần sẽ thấy làn da trắng sáng, mờ thâm và căng mịn hơn.

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Uống nước ép cà chua để có làn da trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đắp mặt nạ cà chua

Phương pháp làm đẹp từ cà chua thông dụng nhất chính là đắp mặt nạ, chị em có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau đây:

- Cà chua kết hợp với sữa chua không đường:

Cách làm: Xay nhuyễn 1/2 quả cà chua + 1/2 hộp sữa chua không đường + 1/2 vitamin E (mua ở hiệu thuốc).

Cách sử dụng: Áp dụng mỗi tuần 3 lần sẽ giúp làn da luôn căng mịn (duy trì thường xuyên sẽ có tác dụng chống lão hóa).

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Mặt nạ cà chua + sữa chua không đường - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Chị em nào thuộc da dầu, trước khi đắp mặt nạ nên xông hơi với nước ấm trước để da tiết hết bã nhờn, lỗ chân lông nở ra sẽ dễ dàng hấp thụ dưỡng chất.

- Mặt nạ cà chua thái lát:

Phương pháp này rất đơn giản, chị em chỉ cần thái lát mỏng quả cà chua và đắp lên mặt là được (duy trì 1 tuần 3 lần).

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Dùng cà chua làm mặt nạ dưỡng da vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách làm đẹp từ cà chua đơn giản tại nhà, chị em có thể áp dụng ngay để sở hữu làn da mịn màng không tì vết.

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