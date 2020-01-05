Phụ nữ U40 nên chăm chỉ đắp 3 loại mặt nạ này, lão hóa bị đẩy lùi đến cả chục năm, da dẻ căng mướt ai nhìn cũng mê

Chăm sóc da 05/01/2020 05:30

Dưới đây là 3 loại mặt nạ ngăn ngừa lão hóa vượt trội mà phụ nữ trung niên nên chăm chỉ sử dụng để lưu giữ vẻ đẹp tươi trẻ.

Theo nghiên cứu, chỉ cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất, lão hóa sẽ bị làm chậm một cách đáng kể giúp làn da luôn mịn màng, tươi trẻ. Để cung cấp khoáng chất nhanh và hiệu quả nhất, đắp mặt nạ định kỳ 2 - 3 lần mỗi tuần là phương án tối ưu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên chọn mặt nạ ngăn ngừa lão hóa da như thế nào là đúng cách, do đó, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Mặt nạ ngăn ngừa lão hóa da

Mặt nạ trà đen

Mặt nạ từ trà đen có thể giải quyết các vấn đề như mất độ đàn hồi, da kém săn chắc, khô sạm và nếp nhăn một cách tối ưu. Trà đen rất giàu các thành phần như peptide, chất chống oxy hóa và axit hyaluronic. Đây đều là những thành phần có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng loại mặt nạ này vào ban đêm để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Vì đây là thời gian lý tưởng để làn da hấp thu dưỡng chất, tăng cường quá trình phục hồi hư tổn.

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Mặt nạ từ trà đen có tác dụng ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ đất sét, vitamin E

Đây là thành phần mang đến hiệu quả tuyệt vời về xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa da. Đất sét chứa một lượng tương đối retinol, một trong những thành phần chống lão hóa mạnh mẽ nhất giúp giảm thiểu nếp nhăn tối ưu. 

Bên cạnh đó, đất sét còn có tác dụng hấp thụ dầu và bã nhờn dư thừa giúp ngăn ngừa viêm, kích ứng và mụn trứng cá. Trong khi đó, vitamin E làm sáng và nuôi dưỡng làn da mềm mại, mịn màng.

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Không chỉ chống lão hóa, mặt nạ đất sét còn ngăn ngừa mụn trứng cá vượt trội - Ảnh: Internet

Mặt nạ nha đam, tinh dầu oải hương

Nha đam luôn được ví như "thần dược" đối với làn da, không chỉ giữ ẩm tuyệt vời, nguyên liệu này còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Bên cạnh đó, tinh dầu hoa oải hương cung cấp một lượng lớn axit béo, chất chống lão hóa giúp da tăng cường độ đàn hồi, trở nên săn chắc, dẻo dai.

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Kết hợp gel nha đam với tinh dầu hoa oải hương, bạn sẽ sở hữu loại mặt nạ ngăn ngừa lão hóa da tối ưu - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay một trong những công thức mặt nạ ngăn ngừa lão hóa trên, bạn sẽ sở hữu làn da tươi trẻ, mịn màng không tì vết dù đã ở độ tuổi U40.

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Brightside đã chia sẻ cách dưỡng da bằng tinh dầu thầu dầu nhằm điều trị các vấn đề như mụn trứng cá, mẩn đỏ, khô nứt và lão hóa rất đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà.

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