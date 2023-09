Vitamin C - 'Thần dược' kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa lão hóa da giúp phụ nữ mãi trẻ đẹp như thời đôi mươi

Tác dụng chống lão hóa tuyệt vời của vitamin C

Nhiều người chỉ nghĩ vitamin C là một chất kháng khuẩn, tuy nhiên, loại dưỡng chất quen thuộc này còn mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da. Đặc biệt, vitamin C là chất chống lão hóa da cực kỳ hiệu quả.

Là chất chống oxy hóa, vitamin C có khả năng bảo vệ da một cách toàn diện và hiệu quả.

Các tác nhân gây hại từ môi trường như khói bụi, tia cực tím và không khí ô nhiễm là nguyên nhân tạo ra các gốc tự do bên trong da. Các gốc tự do vốn là các phân tử không ổn định gây tổn hại cho các tế bào khiến da xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn và thậm chí là ung thư.

Bằng cách hạn chế và tiêu hủy các gốc tự do này, vitamin C bảo vệ, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và cải thiện các dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Vitamin C là dưỡng chất chống lão hóa da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thúc đẩy sản xuất collagen tăng cường sự săn chắc da

Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, chuỗi protein tạo nên sự săn chắc, mịn màng của làn da.

Theo tuổi tác, lão hóa sẽ khiến da chảy xệ, kém săn chắc, collagen là chất có thể cải thiện các tình trạng này một cách hiệu quả nhất.

Làm mờ tàn nhang, đồi mồi và khuyết điểm trên da

Loại vitamin có nhiều trong trái cây họ cam quýt này còn rất hữu ích trong việc làm sáng các đốm nâu, xóa mờ khuyết điểm, tàn nhang nhanh chóng. Khi thẩm thấu vào da, vitamin C sẽ ngăn chặn con đường tổng hợp hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây ra các đốm đen, từ đó giúp da phục hồi rõ rệt.

Sử dụng vitamin C hàng ngày là bí quyết ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn - Ảnh: Internet

Cách chống lão hóa da bằng vitamin C

Nhiều người cho rằng sử dụng vitamin C vào ban ngày khiến da dễ bắt nắng và trở nên đen sạm hơn. Trong khi một số người lại thích sử dụng loại dưỡng chất chống lão hóa này vào ban đêm.

Lý giải về những ý kiến trái chiều này, các chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp hiệu quả nhất để chống lão hóa bằng vitamin C. Theo đó, các bác sĩ da liễu nhận định, tính nhất quán là quan trọng nhất, do đó, bạn có thể sử dụng vitamin C vào buổi sáng hay buổi tối đều được.

Tuy nhiên, tránh kết hợp vitamin C cùng lúc với benzoyl peroxide, retinol và các chất axit khác.

Tốt nhất, phụ nữ nên sử dụng các dòng huyết thanh, serum chứa vitamin C sau khi rửa mặt vào buổi sáng hoặc buổi tối mỗi ngày.

Ngoài ra, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, phái đẹp nên bổ sung thật nhiều vitamin C tự nhiên từ các loại quả có múi như cam, quýt, bưởi.

Vitamin C mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa tối ưu nếu bạn sử dụng đúng cách - Ảnh: Internet

Vitamin C là một chất chống lão hóa tối ưu mà mọi phụ nữ nên sử dụng đúng cách mỗi ngày để bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu của tuổi tác.