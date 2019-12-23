Dịp lễ lộc sắp đến, nếu không muốn da mặt thâm sạm, nổi đầy mụn thì tuyệt đối tránh xa 3 việc này

Cuối năm cũng là dịp nhiều lễ hội, tiệc tùng diễn ra, hãy bảo vệ nhan sắc và làn da của mình bằng cách tránh xa các thói quen làm đẹp sai cách dưới đây.

Nếu mắc phải những thói quen làm đẹp sai cách này, chắc chắn, nhan sắc của bạn sẽ ngày càng đi xuống. Đặc biệt, năm mới với nhiều sự kiện, tiệc tùng sắp diễn ra, phụ nữ lại cần phải tỏa sáng với vẻ ngoài xinh đẹp. Chính vì vậy, muốn làn da khỏe đẹp, nhan sắc rạng rỡ, phái đẹp cần tránh tuyệt đối 3 thói quen độc hại dưới đây.

Không tẩy trang trước khi đi ngủ Đa phần phụ nữ hiện đại đều có thói quen trang điểm nhẹ mỗi buổi sáng, do đó, việc tẩy trang là hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe làn da. Tuy nhiên, dù không make up, bạn vẫn nên thực hiện bước làm sạch này vì suốt một ngày dài, lỗ chân lông sẽ tồn đọng rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn mà sữa rửa mặt không thể loại bỏ hoàn toàn. Nếu bỏ qua bước tẩy trang, bạn sẽ phải đối mặt với vô vàn vấn đề như mụn đầu đen, mụn trứng cá, thậm chí là kích ứng, dị ứng.

Chưa kể, khi da còn tồn đọng bụi bẩn, các loại mỹ phẩm sử dụng sau đó sẽ không thể phát huy được tác dụng, thậm chí là gây phản ứng ngược gây hại cho da. Tẩy trang, làm sạch da mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet Thường xuyên dùng tay sờ lên khuôn mặt Nếu có thói quen này, chắc chắn, bạn nên loại bỏ sớm. Vì bàn tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhiều món đồ vật hàng ngày trong quá trình làm việc và ẩn chứa rất nhiều loại vi khuẩn. Cứ chạm tay lên da mặt liên tục, bạn sẽ vô tình đưa tác nhân có hại lên da, tăng nguy cơ nổi mụn. Để sở hữu làn da khỏe mạnh, nhan sắc tươi tắn, bạn nên thường xuyên vệ sinh bàn tay trước khi thoa mỹ phẩm lên da, đồng thời đừng bao giờ chạm tay lên mặt. Đừng chạm tay lên mặt, đây là thói quen vô cùng sai lầm - Ảnh: Internet Thức khuya, ngủ không đủ giấc Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tình trạng da của bạn, do đó, hãy cố gắng ngủ sớm, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Thiếu ngủ sẽ khiến da thâm sạm, mất sức sống, thậm chí là lão hóa sớm nhanh hơn rất nhiều lần. Ngoài việc ngủ đủ giấc, bạn cũng nên đi ngủ trước 11 giờ mỗi tối, vì sau thời điểm này, cơ thể sẽ tăng cường mạnh mẽ hoạt động tái tạo tế bào mới, thúc đẩy cải thiện làn da. Muốn nhan sắc tươi trẻ, làn da mịn màng, hãy đi ngủ đúng giờ và đủ giấc mỗi ngày - Ảnh: Internet Tránh xa tuyệt đối 3 thói quen sai lầm trên, bạn sẽ hạn chế tối đa các vấn đề như mụn trứng cá, thâm sạm, lão hóa giúp làn da mịn màng, khỏe khoắn.

Thực hiện 3 thói quen ngăn ngừa tối đa lão hóa này trước khi ngủ, da mặt trắng hồng, căng mướt ngay vào sáng hôm sau Học và thực hiện theo 3 thói quen ngăn ngừa lão hóa vào ban đêm dưới đây, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, tươi tắn ngay vào sáng hôm sau.

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