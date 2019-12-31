'Lão hóa ngược' là có thật nếu bạn duy trì 7 việc làm cực đơn giản này mỗi ngày

Làn da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn... là nỗi ám ảnh của tất cả chị em. Đừng lo ngại, bài viết dưới đây sẽ chỉ cho các nàng cách để ngăn ngừa lão hóa da chỉ với 7 việc làm đơn giản mỗi ngày.
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Làm thế nào để ngăn ngừa lão hóa da mà không tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc. Rất đơn giản, chỉ cần duy trì 7 bước này mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể tự tin về vẻ đẹp không tuổi của mình.
1. Nằm ngửa
Tại sao nằm ngửa lại giúp ngăn ngừa lão hóa da? Khoa học đã chứng mình, khi chúng ta duy trì tư thế ngủ thẳng thì làn da sẽ không bị chảy xệ và nhiễm bụi bẩn từ gối gây mụn.
2. Uống đủ nước
Đây là điều bắt buộc phải làm nếu muốn ngăn ngừa lão hóa da, mỗi ngày bạn phải uống đủ 2 lít nước. Ngoài ra, bạn nên tăng cường nhiều rau xanh, nước ép để bổ sung đủ chất xơ và vitamin vào cơ thể.
3. Bổ sung collagen
Sau tuổi 25, làn da đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và chảy xệ. Vì vậy các nàng đừng chủ quan mà hãy lập tức bổ sung thêm collagen vào cơ thể để điều hòa lại nội tiết tố và giữ làn da luôn khỏe mạnh.
4. Kiểm soát cân nặng
Một trong những vấn đề đau đầu nhất của chị em chính là việc tăng cân khó kiểm soát, điều này khiến cho cơ thể chúng ta nặng nề hơn và là nguyên nhân khiến làn da bị chảy xệ.
Muốn ngăn ngừa lão hóa da hãy thiết lập chế độ ăn lành mạnh và kết hợp với tập thể dục để cơ thể luôn săn chắc, gọn gàng.
5. Chống nắng
Dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên sử dụng kem chống nắng hàng ngày để phòng chống các tia UV cực hại và bảo vệ làn da không bị nám, tàn nhang. Kể cả không đi ra ngoài thì bạn vẫn nên duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày nhé các nàng.
6. Skincare da hàng ngày
Trên thực tế, nếu không chăm sóc da cẩn thận thì rất khó để bạn sở hữu một làn da khỏe đẹp, căng bóng. Hãy tìm mua những loại mỹ phẩm phù hợp, lành tính và an toàn, đồng thời thực hiện đầy đủ các bước skincare mỗi ngày để duy trì vẻ đẹp trẻ trung cho làn da.
7. Ngủ đủ giấc
Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng không chỉ với sức khỏe mà còn giúp duy trì nhan sắc và ngăn ngừa lão hóa. Bạn nên tập thói quen ngủ trước 11 giờ và ngủ đủ giấc mỗi ngày.
Trên đây là 7 việc nên làm để ngăn ngừa lão hóa da bạn có thể thực hiện mỗi ngày.