Các cách làm da trắng hồng như em bé chỉ bằng 1 hộp sữa chua không đường

Làm đẹp từ sữa chua vô cùng đơn giản, phù hợp với tất cả mọi loại da và chi phí cũng khá rẻ. Dưới đây là hướng dẫn 3 cách làm mặt nạ với sữa chua, chị em nên thử ngay để thấy công dụng tuyệt vời của nó.

Cách làm: 1/2 hộp sữa chua không đường+ 1/2 quả chanh + 1 chút lòng trắng trứng gà sau đó đem trộn đều tạo thành hỗn hợp hơi sệt.

Mặt nạ hỗn hợp này không chỉ giúp chị em có làn da trắng mịn màng mà còn giúp mờ thâm, loại bỏ các đốm nâu, trả lại làn da căng mọng như em bé.

Hỗn hợp mặt nạ sữa chua, chanh, lòng trắng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: 1 tuần nên đắp khoảng 2-3 lần, làn da sẽ sáng dần lên và mịn màng trông thấy.

2. Sữa chua + bột mì + 1/4 quả cam

Cách làm: 1 hộp sữa chua không đường + bột mì + 1/4 quả cam, trộn đều hỗn hợp và đắp mặt khoảng 20-25 phút. Hỗn hợp này có thể sử dụng cho cả body để giúp da mịn màng, trắng hồng.

Công thức để có làn da trắng hồng như em bé - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp có thể dùng cho cả body - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu không có bột mì, chị em có thể thay thế bằng bột cám gạo cũng rất tốt cho da.

3. Sữa chua nguyên chất

Cách làm đẹp từ sữa chua này là đơn giản nhất, chị em có thể trực tiếp bôi sữa chua không đường lên da như mặt nạ. Sữa chua khá mịn và không quá đặc, vì vậy chị em có thể mát xa nhẹ bằng tay để dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn.



Bôi trực tiếp sữa chua không đường lên da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Thời gian đắp mặt nạ không quá 30 phút, nếu không da sẽ có hiện tượng hơi châm chích và bị ngứa.

Nhìn chung, cách làm đẹp từ sữa chua vô cùng đơn giản, hiệu quả cao, chi phí rẻ và quan trọng là phù hợp với tất cả loại da. Chị em nên thử làm đẹp ngay để sở hữu một làn da siêu mịn màng, trắng hồng như em bé.