Bất ngờ với làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông sau 7 ngày chỉ với 1 cốc bia

Chăm sóc da 29/12/2019 05:35

Không chỉ là thức uống giải khát, bia còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả. Bạn có thể thu nhỏ lỗ chân lông để sở hữu làn da mịn màng nhờ những cách làm đẹp từ bia.

Chị em nào đang gặp phải vấn đề về da mặt như da không mịn màng, lỗ chân lông to khiến bạn mất tự tin về ngoại hình thì hãy thử ngay cách làm đẹp từ bia này:

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Bia có rất nhiều công dụng làm đẹp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

1. Dùng bia để làm đá sau đó mát xa mặt vào mỗi tối

Cách làm đẹp từ bia này siêu đơn giản vì chị em chỉ cần đổ bia vào khuôn làm đá sau đó bỏ vào ngăn trên tủ lạnh. Vào mỗi tối, sau khi đã rửa mặt thật sạch thì lấy một viên đá và mát xa khắp mặt (có thể dùng tay trực tiếp cầm hoặc bỏ đá vào một chiếc khăn xô).

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Dùng đá bia mát xa khắp mặt để se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Trong bia có rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin E giúp làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông hiệu quả. Chăm chỉ áp dụng mỗi tối, liên tục trong một tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả bất ngờ.

2. Mặt nạ bia + cám gạo

Cách làm đẹp từ bia tiếp theo là pha mặt nạ hỗn hợp: bia + bột cám gạo + 1/2 viên vitamin E. Duy trì đắp mặt nạ này 1 tuần khoảng 2 lần, đảm bảo chị em sẽ có một làn da mịn màng như da em bé.

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Mặt nạ bia và cám gạo giúp làn da trắng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bia có tác dụng làm se khít lỗ chân lông, bột cám gạo làm sáng da mờ thâm, vitamin E có tác dụng dưỡng ẩm da mềm mại, bộ 3 kết hợp này quá hoàn hảo để có một làn da siêu mịn màng.

3. Uống 1 cốc bia mỗi ngày trước 8 giờ tối

Trên thực tế, việc uống mỗi ngày một cốc bia có rất nhiều lợi ích. Duy trì uống mỗi ngày một cốc bia sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, thúc đẩy sản sinh collagen và mang đến cho bạn một làn da ngày càng hồng hào hơn.

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Uống mỗi ngày 1 cốc bia giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp từ bia rất đơn giản lại không tốn kém quá nhiều chi phí, chị em đừng chần chừ nữa mà hãy áp dụng ngay để xem hiệu quả bất ngờ như thế nào?

Chúc chị em thành công!

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