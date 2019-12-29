Bất ngờ với làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông sau 7 ngày chỉ với 1 cốc bia

Không chỉ là thức uống giải khát, bia còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả. Bạn có thể thu nhỏ lỗ chân lông để sở hữu làn da mịn màng nhờ những cách làm đẹp từ bia.
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Chị em nào đang gặp phải vấn đề về da mặt như da không mịn màng, lỗ chân lông to khiến bạn mất tự tin về ngoại hình thì hãy thử ngay cách làm đẹp từ bia này:
1. Dùng bia để làm đá sau đó mát xa mặt vào mỗi tối
Cách làm đẹp từ bia này siêu đơn giản vì chị em chỉ cần đổ bia vào khuôn làm đá sau đó bỏ vào ngăn trên tủ lạnh. Vào mỗi tối, sau khi đã rửa mặt thật sạch thì lấy một viên đá và mát xa khắp mặt (có thể dùng tay trực tiếp cầm hoặc bỏ đá vào một chiếc khăn xô).
Trong bia có rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin E giúp làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông hiệu quả. Chăm chỉ áp dụng mỗi tối, liên tục trong một tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả bất ngờ.
2. Mặt nạ bia + cám gạo
Cách làm đẹp từ bia tiếp theo là pha mặt nạ hỗn hợp: bia + bột cám gạo + 1/2 viên vitamin E. Duy trì đắp mặt nạ này 1 tuần khoảng 2 lần, đảm bảo chị em sẽ có một làn da mịn màng như da em bé.
Bia có tác dụng làm se khít lỗ chân lông, bột cám gạo làm sáng da mờ thâm, vitamin E có tác dụng dưỡng ẩm da mềm mại, bộ 3 kết hợp này quá hoàn hảo để có một làn da siêu mịn màng.
3. Uống 1 cốc bia mỗi ngày trước 8 giờ tối
Trên thực tế, việc uống mỗi ngày một cốc bia có rất nhiều lợi ích. Duy trì uống mỗi ngày một cốc bia sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, thúc đẩy sản sinh collagen và mang đến cho bạn một làn da ngày càng hồng hào hơn.
Cách làm đẹp từ bia rất đơn giản lại không tốn kém quá nhiều chi phí, chị em đừng chần chừ nữa mà hãy áp dụng ngay để xem hiệu quả bất ngờ như thế nào?
Chúc chị em thành công!