Viêm da cơ địa ở mặt còn được gọi là chàm là một loại tổn thương trên da không những gây mất thẩm mỹ mà còn khiến người bệnh cảm thấy phiền toái trong hoạt động sinh hoạt và làm việc thường ngày. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các dấu hiệu, nguyên nhân và cách chữa trị viêm da cơ địa ở mặt .

Nếu không chú ý theo dõi và điều trị bệnh hoặc áp dụng các lời khuyên không có căn cứ, viêm da cơ địa có thể tái đi tái lại và gây ra nhiễm trùng da, bội nhiễm, thậm chí là biến chứng, nguy hiểm tới tính mạng. Nhất là đối với da nhạy cảm, hiện tượng viêm da cơ địa ở mặt trẻ sơ sinh thường xảy ra hơn là đối với người lớn. Tình trạng tổn thương kéo dài, viêm nhiễm không được điều trị sẽ để lại sẹo khiến gương mặt bạn xấu đi, ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, chất lượng công việc và cuộc sống.

Viêm da cơ địa ở mặt là bệnh liên quan đến hệ miễn dịch và cơ địa trên mặt nên khá khó để chữa trị dứt điểm. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp phù hợp có thể làm giảm các triệu chứng và biến chứng của bệnh.

Nếu bệnh để lâu và không có biện pháp điều trị, các biến chứng có thể xảy ra như viêm kết mạc, viêm mũi dị ứng, hen suyễn, cơ thể mệt mỏi.

Thỉnh thoảng da mặt bị sưng, viêm hoặc phù nề, có dịch. Có thể xảy ra hiện tượng bội nhiễm ở các vết thương và sau đó lây lan sang các vùng da khác.

Cơn ngứa ngày càng trở nên dữ dội, nhất là vào ban đêm và thời tiết trở lạnh.

Da mặt ửng đỏ, bong vảy và có cảm giác vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Việc gãi mạnh có thể khiến cho da bị nhiễm trùng, thâm hoặc để lại sẹo.

Viêm da cơ địa ở mặt nếu không chữa trị có thể gây ra biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm da cơ địa ở mặt

Một số phương pháp có thể giúp suy giảm các triệu chứng viêm da cơ địa ở mặt mà bạn có thể tham khảo như:

Điều trị tại nhà

Các biện pháp điều trị tại chỗ giúp tăng độ ẩm cho da và hạn chế bệnh lây lan.

Rửa mặt bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng: Không nên dùng các loại sữa rửa mặt vì chúng thường chứa chất làm khô da, khiến cho tình trạng bệnh càng trở nên nghiêm trọng.

Rửa mặt bằng nước ấm: Không nên dùng nước nóng để rửa mặt vì nó có thể kích ứng da và các lớp tế bào dưới da, khiến bệnh càng trở nên nặng hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng nước lạnh trong mùa hè hoặc nước ấm vừa phải để rửa mặt vào mùa đông.

Rửa mặt bằng nước lạnh hoặc nước ấm tốt cho người bị viêm da cơ địa ở mặt - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho da luôn ẩm: Bệnh viêm da cơ địa khiến da bạn khô và bong tróc vảy. Do đó, việc giữ cho da luôn ẩm là vô cùng cần thiết. Hãy lựa chọn những loại kem làm mát da, thuốc mỡ hoặc những loại kem dưỡng ẩm an toàn cho da mặt của bạn.

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời: Da mặt của người viêm da cơ địa vừa khô, vừa nhạy cảm. Do đó, khi đi ra ngoài nhớ sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da của bạn.

Sử dụng thuốc Tây

Một số thuốc tây có thể làm giảm các cơn ngứa hiệu quả và giúp da hết đỏ. Lưu ý là không nên dùng quá nhiều hay lạm dùng thuốc lên da vì nó có thể khiến da bạn bị mỏng đi và nhạy cảm hơn, tránh gây ra tác dụng phụ không mong muốn, chỉ nên dùng đúng liều lượng thôi nhé.

Quang trị liệu bằng tia cực tím

Phương pháp này có thể hỗ trợ điều trị bệnh ở mức độ trung bình đến nặng, nhất là trong trường hợp các loại thuốc và kem thoa không thể chữa lành. Quang trị liệu có thể làm giảm ngứa, tiêu viêm và tăng cường sản sinh ra vitamin D để chống lại các vi khuẩn trên da.

Tuy nhiên, nếu bệnh mãi không khỏi thì bạn cũng đừng sử dụng biện pháp này quá lâu vì nó có khả năng gây ra bệnh ung thư da.

Quang trị liệu bằng tia cực tím - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhận thấy những triệu chứng viêm da cơ địa trên mặt, bạn hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

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Thảo dược Đông y hiệu quả và an toàn

Hiện nay, việc sử dụng các loại thảo dược Đông y từ thiên nhiên để chữa bệnh khá phổ biến vì chúng an toàn và khá hiệu quả. Đối với chăm sóc da và chữa bệnh viêm da cơ địa ở mặt, nhiều người cũng đã biết đến phương pháp này. Hiện nay, trên thị trường có bán các loại thảo dược Đông y của các thầy thuốc Đông y nổi tiếng để chữa viêm da cơ địa trên mặt, bạn hãy thử xem nhé.

Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn nhận biết được các dấu hiệu của bệnh viêm da cơ địa ở mặt, hiểu rõ nguyên nhân và phương pháp chữa viêm da cơ địa ở mặt. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo nhé!