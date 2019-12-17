Được biết đến với tên gọi khác như cây lồng đèn hay cây tầm bóp, tên gọi khoa học của nó là Physalis angulata và là một loài cây thuộc họ cà. Đến từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, cây tầm bóp mọc hoang ở khắp nơi do khả năng sinh trưởng tốt và không cần được chăm sóc quá nhiều.

Cây tầm bóp là một loại cây mọc dại trong thiên nhiên, vì những công dụng thần kỳ của nó trong cuộc sống mà hiện nay người dân tiến hành trồng theo quy mô. Cây tầm bóp chữa bệnh gì , hãy cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé!

Trái ngược với thân thì quả của nó lại có vị chua thanh và tính bình với công dụng thanh nhiệt lợi tiểu tiêu đờm.

Thân, rễ và lá cây tầm bóp có vị hơi đắng, tính mát, không độc với tác dụng thanh nhiệt, khư đàm chỉ khái và nhuyễn kiên tán kết.

Đài đồng trưởng bao trọn lấy trái tầm bóp như hình dáng đèn lồng nên nó còn có tên là trái lồng đèn.

Tràng hoa có màu trắng nhạt hoặc vàng tươi, một số loài có thêm chấm tím ở gốc hoa.

Đài hoa có hình chuông, có lông phủ, chẻ ra từ giữa thành 5 thùy.

Lá mọc so le, hình bầu dục với kích cỡ chiều dài và chiều rộng lần lượt là 30 - 35 mm, 20 - 40 mm.

Chiều cao từ 50 đến 90 cm, có phân cành

Quả tầm bóp - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng chữa bệnh của cây tầm bóp

Cây tầm bóp chữa bệnh tiểu đường

Cây tầm bóp chữa tiểu đường là một bài thuốc được lưu truyền trong dân gian, đã qua kiểm nghiệm của rất nhiều người và bài thuốc của nó cũng cực kỳ đơn giản dễ thực hiện.

Cây tầm bóp khô- Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là 30 đến 40 gam rễ tươi cây tầm bóp và 1 quả tim lợn. Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu thì cho vào nồi nấu nhừ cả nước lẫn cái trong ngày.

Với bài thuốc này chúng ta cần ăn cách 1 ngày ăn 1 lần và từ 5 đến 7 lần.

Cây tầm bóp chữa bệnh gan

Cây tầm bóp hay thù lù cạnh hoặc thù lù nhỏ cành mang hoa, trái, lá khô 30g, nếu là tươi thì 100g, bạch truật 20g, cát cánh 10g, huyền sâm 10g, hoàng cầm 10g, cam thảo 4g.

Dược liệu rửa sạch, chặt khô, đổ thêm 4 chén nước, sắc còn 2 chén, chia hai lần uống trong ngày. Nếu sắc thêm nước có thể uống buổi tối.

Ung thư gan - Ảnh minh họa: Internet

Dùng từ 15 đến 20 ngày liên tiếp sau đó nghỉ 10 ngày thì dùng tiếp đợt thứ 2, thứ 3 (Theo chuyên đề sức khỏe KHPT).

Cây tầm bóp chữa cảm sốt, đau yết hầu, ho

Trong các trường hợp như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho có đờm, nhiệt hay nôn nấc thì có thể dùng từ 20 đến 40 gam cây tầm bóp khô sắc lên uống. Đồng thời cũng có thể ăn quả tầm bóp chín để trị đờm hay nhiệt sinh ho, thủy thũng.

Để trị chứng đái tháo đường bạn dùng rễ tầm bóp tươi nấu cùng cùng với tim heo và chu sa.

Cây tầm bóp trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đậu, tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, tầm bóp cạnh được gọi với cái tên là cẩm đăng lông, nó có vị ngọt và tính bình. Lợi tiểu, giải nhiệt, giải độc, tiêu đờm và làm êm dịu cổ họng là những công dụng của tầm bóp cạnh.

Dùng từ 15 đến 30 gam cành tầm bóp có mang hoa lá khô, nếu tươi thì từ 50 đến 100 gam sắc uống trong ngày có thể trị viêm họng và những bệnh liên quan đến cổ họng hay thủy đậu. Bạn dùng bài thuốc này từ 3 đến 5 ngày liên tiếp nhé.

Nếu dùng cây tầm bóp tươi giã nhuyễn đắp lên vết chàm thì có thể làm mờ. Đối với việc chữa trị cảm cúm, sốt do siêu vi: dùng từ 50 đến 100 gam cành có hoa, lá, trái tươi rửa sạch thêm nước sôi vào và hãm 20 phút để uống. Ngày uống từ 2 đến 3 lần trong ba ngày liên tiếp.

Cây tầm bóp chữa bệnh ngoài da

Dùng cây tầm bóp tươi có thể trị một số bệnh ngoài da như nhọt vú, đinh độc, đau bìu. Cách làm là dùng 40-80g cây tươi tầm bóp giã vắt lấy nước cốt uống, bã còn lại thì dùng để đắp hoặc nấu nước để rửa.

Dùng cây tươi nấu nước tắm cho trẻ em còn có thể trị rôm sảy khá hiệu quả nhé các mẹ.

Một số bài thuốc dân gian

Trị bệnh u gan:

Một bài thuốc dân gian đã nêu ra cách dùng cây tầm bóp khô kết hợp cây diệp hạ châu hay còn gọi là cây chó đẻ răng cưa. Mỗi vị một nắm, sắc nấu lấy nước uống. Sử dụng trong vòng 1 tháng và đi khám lại.

Trị bướu độc:

Sử dụng một trái dừa xiêm, bỏ một nắm cây tầm bóp khô vào trái dừa. Đặt trái dừa trên lò than để nấu. Uống nước và ăn luôn phần cơm dừa. Ngày dùng 2 lần, sử dụng trong vòng 21 ngày và đi khám lại.

Lưu ý: Bài thuốc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

Vậy là bài viết trên đây đã trả lời được câu hỏi cây tầm bóp chữa bệnh gì cũng như nêu được một số bài thuốc liên quan. Hy vọng những thông tin trên đây giúp ích cho bạn nhé.