Loại rau rẻ tiền trồng đầy sau vườn của nhiều gia đình nhưng có công dụng tuyệt vời đến mức khó tin

Sống khỏe 10/12/2019 05:46

Cải cúc là loại rau phổ biến được trồng khắp mọi nơi và là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng rau cải cúc còn có tác dụng bổ thận, hạ huyết áp, dưỡng dạ dày…

Không chỉ là một món ăn ngon, rau cải cúc có công dụng lưu thông khí huyết, bổ can thận, kiện tỳ, trị chứng mất ngủ, ho nhiều đờm... Dưới đây là những công dụng chữa bệnh của món rau quen thuộc mà rẻ tiền này.

rau cai cuc 1
Rau cải cúc có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

1. Giúp thận khỏe hơn

Theo các nghiên cứu khoa học, cải cúc có tác dụng bổ can thận. Loại rau này còn chữa được chứng thủy thũng, tê thấp, giải độc cơ thể. Người hay đi tiểu nhiều lần vào ban đêm nên dùng canh cải cúc thường xuyên.

Nếu muốn thay đổi khẩu vị, bạn có thể nấu canh rau cải cúc cùng với đỗ đen. Loại canh hỗn hợp này có thể sẽ dễ ăn hơn mà vẫn giữ nguyên được tác dụng bổ thận.

rau cai cuc 2
Món canh từ rau cải cúc có tác dụng bổ thận - Ảnh minh họa: Internet

2. Giúp hạ huyết áp

Theo Đông y, rau cải cúc có tính mát, vị tê, không độc, có tác dụng hòa tì vị… Cải cúc còn tốt cho căn bệnh cao huyết áp hay gặp ở những người cao tuổi và những người làm việc trí óc căng thẳng.

Trong rau cải cúc có chứa nhiều chất kiềm mật, có tác dụng hạ huyết áp, bổ máu, giảm choresterol trong máu. Vì thế, những bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp nên sử dụng loại rau này nấu canh ăn hàng ngày.

3. Trị rối loạn tiêu hóa, khó tiêu

Ăn sống hoặc nấu canh cải cúc đều có tác dụng điều trị rối loạn tiêu hóa và khó tiêu. Do cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng, trong thân cây có nhiều tinh dầu thơm nên có tác dụng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Người nhu động ruột kém có thể dùng cải cúc khai vị, giúp tăng cường nhu động ruột và lợi tiểu.

Hơn nữa, loại rau này còn là vị thuốc rất tốt để dưỡng dạ dày. Nếu dạ dày bị tổn thương, viêm loét, chỉ cần dùng cải cúc thêm một chút bồ công anh uống một tuần liên tục là bệnh sẽ khỏi dần.

rau cai cuc 3
Ăn canh cải cúc có thể cải thiện chứng khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

4. Chữa ho dai dẳng, giải cảm

Vào mùa đông, nên tăng cường ăn rau cải cúc để phòng tránh bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Làm mới thực đơn bữa tối bằng món canh cải cúc giúp bạn ngủ ngon, tâm trạng thoải mái hơn. Đặc biệt, nếu bạn đang ho khan, ho có đờm thì ăn cải cúc sẽ giảm tình trạng này đáng kể.

Những ai không nên ăn rau cải cúc

Dù có rất nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn loại rau này. Những người mắc các chứng bệnh dưới đây không nên ăn rau cải cúc:

- Người có tiền sử bị tiêu chảy: Cải cúc có tính hàn, nên những người mắc căn bệnh này khi sử dụng rau cải cúc sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên dai dẳng hơn.

rau cai cuc 4
Người bị bệnh huyết áp thấp không nên ăn rau cải cúc - Ảnh minh họa: Internet

- Người bị huyết áp thấp: Cải cúc có tác dụng hạ huyết áp, do đó người bị huyết áp thấp không nên ăn.

Rau cần rất ngon nhưng lại cực độc với 3 nhóm người này

Rau cần rất ngon nhưng lại cực độc với 3 nhóm người này

Rau cần còn có các tên gọi khác như: cần ống, cần cơm, hương cần… là một loại rau rất phổ biến trong bữa ăn ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên dùng thực phẩm này.

Xem thêm
Từ khóa:   cải cúc bài thuốc dân gian cao huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?