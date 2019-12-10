Loại rau rẻ tiền trồng đầy sau vườn của nhiều gia đình nhưng có công dụng tuyệt vời đến mức khó tin

Không chỉ là một món ăn ngon, rau cải cúc có công dụng lưu thông khí huyết, bổ can thận, kiện tỳ, trị chứng mất ngủ, ho nhiều đờm... Dưới đây là những công dụng chữa bệnh của món rau quen thuộc mà rẻ tiền này.

Nếu muốn thay đổi khẩu vị, bạn có thể nấu canh rau cải cúc cùng với đỗ đen. Loại canh hỗn hợp này có thể sẽ dễ ăn hơn mà vẫn giữ nguyên được tác dụng bổ thận.

Theo các nghiên cứu khoa học, cải cúc có tác dụng bổ can thận. Loại rau này còn chữa được chứng thủy thũng, tê thấp, giải độc cơ thể. Người hay đi tiểu nhiều lần vào ban đêm nên dùng canh cải cúc thường xuyên.

Món canh từ rau cải cúc có tác dụng bổ thận - Ảnh minh họa: Internet

2. Giúp hạ huyết áp

Theo Đông y, rau cải cúc có tính mát, vị tê, không độc, có tác dụng hòa tì vị… Cải cúc còn tốt cho căn bệnh cao huyết áp hay gặp ở những người cao tuổi và những người làm việc trí óc căng thẳng.

Trong rau cải cúc có chứa nhiều chất kiềm mật, có tác dụng hạ huyết áp, bổ máu, giảm choresterol trong máu. Vì thế, những bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp nên sử dụng loại rau này nấu canh ăn hàng ngày.

3. Trị rối loạn tiêu hóa, khó tiêu

Ăn sống hoặc nấu canh cải cúc đều có tác dụng điều trị rối loạn tiêu hóa và khó tiêu. Do cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng, trong thân cây có nhiều tinh dầu thơm nên có tác dụng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Người nhu động ruột kém có thể dùng cải cúc khai vị, giúp tăng cường nhu động ruột và lợi tiểu.

Hơn nữa, loại rau này còn là vị thuốc rất tốt để dưỡng dạ dày. Nếu dạ dày bị tổn thương, viêm loét, chỉ cần dùng cải cúc thêm một chút bồ công anh uống một tuần liên tục là bệnh sẽ khỏi dần.

Ăn canh cải cúc có thể cải thiện chứng khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

4. Chữa ho dai dẳng, giải cảm

Vào mùa đông, nên tăng cường ăn rau cải cúc để phòng tránh bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Làm mới thực đơn bữa tối bằng món canh cải cúc giúp bạn ngủ ngon, tâm trạng thoải mái hơn. Đặc biệt, nếu bạn đang ho khan, ho có đờm thì ăn cải cúc sẽ giảm tình trạng này đáng kể.

Những ai không nên ăn rau cải cúc

Dù có rất nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn loại rau này. Những người mắc các chứng bệnh dưới đây không nên ăn rau cải cúc:

- Người có tiền sử bị tiêu chảy: Cải cúc có tính hàn, nên những người mắc căn bệnh này khi sử dụng rau cải cúc sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên dai dẳng hơn.

Người bị bệnh huyết áp thấp không nên ăn rau cải cúc - Ảnh minh họa: Internet

- Người bị huyết áp thấp: Cải cúc có tác dụng hạ huyết áp, do đó người bị huyết áp thấp không nên ăn.