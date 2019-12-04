Rau cần còn có các tên gọi khác như: cần ống, cần cơm, hương cần… là một loại rau rất phổ biến trong bữa ăn ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên dùng thực phẩm này.
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Rau cần có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Về thành phần hóa học, rau cần chứa các tinh dầu, các acid hữu cơ, vitamin P, C, đạm, đường, canxi… Nhiều nghiên cứu cho biết, loại rau này còn có tác dụng giảm ho, long đờm, chống viêm, hạ huyết áp, giảm đường và mỡ máu.
Ngoài ra, theo y học cổ truyền, rau cần có vị ngọt, có tác dụng bình can, thanh nhiệt, nhuận phế, trừ phong lợi thấp, giảm áp suất máu, sáng mắt… Tất cả các bộ phận của loại rau này đều có tác dụng chữa trị các loại bệnh khác nhau.
Tuy có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng không phải ai cũng ăn được rau cần. Dưới đây là những đối tượng không nên dùng rau cần để tránh những hiểm họa khôn lường về sức khỏe.
1. Phụ nữ đang có kinh nguyệt
Rau cần có tính hàn. Khi phụ nữ đang ở thời kì kinh nguyệt sử dụng loại rau này sẽ bị kích thích và thay đổi về nhiệt độ làm máu lưu thông không tốt, gây nên hiện tượng đau bụng kinh.
Vì thế, dù rau cần là món khoái khẩu của bạn, nhưng những ngày “đèn đỏ” đến, bạn nên tránh xa loại rau này.
2. Những người bị bệnh da liễu
Theo các nghiên cứu khoa học, rau cần có chứa một loại chất tên là arachidon. Đây là một dạng xúc tác gây ra phản ứng viêm tấy khiến cho các bệnh về da liễu lâu khỏi hơn.
Vì thế, những người mắc bệnh da liễu hay có tiền sử mắc các bệnh về da liễu như: dị ứng, vảy nến, tỳ vị hư không nên ăn rau cần.
3. Người huyết áp thấp
Theo Đông y, rau cần là loại rau mát, có tính thanh nhiệt và có tác dụng làm hạ huyết áp. Vì thế, những người bị bệnh huyết áp thấp không được sử dụng rau cần để tránh làm bệnh trở nên trầm trọng, gây tác động xấu tới sức khỏe.
Những người mắc các bệnh trên tuyệt đối không nên sử dụng rau cần. Ngoài ra, rau cần là loại rau trồng dưới nước nên rất dễ bị nhiễm các bệnh về giun, sán, ấu trùng. Do đó, khi sử dụng, bạn cần rửa và chế biến đúng cách để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.