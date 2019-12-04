Ngoài ra, theo y học cổ truyền , rau cần có vị ngọt, có tác dụng bình can, thanh nhiệt, nhuận phế, trừ phong lợi thấp, giảm áp suất máu, sáng mắt… Tất cả các bộ phận của loại rau này đều có tác dụng chữa trị các loại bệnh khác nhau.

Rau cần có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Về thành phần hóa học, rau cần chứa các tinh dầu, các acid hữu cơ, vitamin P, C, đạm, đường, canxi… Nhiều nghiên cứu cho biết, loại rau này còn có tác dụng giảm ho, long đờm, chống viêm, hạ huyết áp, giảm đường và mỡ máu.

Tuy có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng không phải ai cũng ăn được rau cần. Dưới đây là những đối tượng không nên dùng rau cần để tránh những hiểm họa khôn lường về sức khỏe.

Rau cần có tính hàn. Khi phụ nữ đang ở thời kì kinh nguyệt sử dụng loại rau này sẽ bị kích thích và thay đổi về nhiệt độ làm máu lưu thông không tốt, gây nên hiện tượng đau bụng kinh.

Phụ nữ đang trong những ngày 'đèn đỏ' nên tránh ăn rau cần - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, dù rau cần là món khoái khẩu của bạn, nhưng những ngày “đèn đỏ” đến, bạn nên tránh xa loại rau này.

2. Những người bị bệnh da liễu

Theo các nghiên cứu khoa học, rau cần có chứa một loại chất tên là arachidon. Đây là một dạng xúc tác gây ra phản ứng viêm tấy khiến cho các bệnh về da liễu lâu khỏi hơn.

Vì thế, những người mắc bệnh da liễu hay có tiền sử mắc các bệnh về da liễu như: dị ứng, vảy nến, tỳ vị hư không nên ăn rau cần.

Người bị bệnh da liễu ăn rau cần có thể khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Người huyết áp thấp

Theo Đông y, rau cần là loại rau mát, có tính thanh nhiệt và có tác dụng làm hạ huyết áp. Vì thế, những người bị bệnh huyết áp thấp không được sử dụng rau cần để tránh làm bệnh trở nên trầm trọng, gây tác động xấu tới sức khỏe.

Người bị bệnh huyết áp thấp tuyệt đối không được ăn rau cần - Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc các bệnh trên tuyệt đối không nên sử dụng rau cần. Ngoài ra, rau cần là loại rau trồng dưới nước nên rất dễ bị nhiễm các bệnh về giun, sán, ấu trùng. Do đó, khi sử dụng, bạn cần rửa và chế biến đúng cách để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.