Nha đam có công dụng gì trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp?

Hàm lượng cao vitamin A, C và E có trong lá nha đam đóng vai trò như chất chống oxy hóa – giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại.

Nha đam là một loại cây mọng nước, dễ trồng và không gây nhiều tác hại cho người dùng

Nha đam (Lô hội) là một loại cây mọng nước, dễ trồng và không gây nhiều tác hại cho người dùng. Lá nha đam có 3 lớp, lớp thịt được gọi là gel nha đam giúp cung cấp nhiều dưỡng chất nhất. Chất gel này thường có nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da .

Nha đam có công dụng gì? Lợi ích của nha đam không chỉ là dùng để bôi da mà còn mang đến lợi ích sức khỏe và giúp điều trị dứt điểm vô vàn bệnh. Gel nha đam còn cung cấp nhiều amino axit cần thiết giúp chống lại bệnh tật.

Đồng thời, nha đam bổ sung nhiều vitamin B-12 và axit folic (folate). Gel nha đam cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, giúp mang đến sự khỏe mạnh cho các tế bào enzyme và tăng cường hoạt động chuyển hóa.

Gel nha đam cung cấp nhiều amino axit cần thiết giúp chống lại bệnh tật

Công dụng của nha đam trong làm đẹp

Bí kíp giảm viêm da, vẩy nến

Dùng nha đam là cách hiệu quả giúp làm dịu da, giảm kích ứng và làm lành hiệu quả các vết thương, trong đó có vảy nến.

Có thể dễ dàng tìm thấy thành phần lô hội trong các sản phẩm trị vẩy nến. Cách sử dụng nha đam tươi đạt hiệu quả cao đó là kết hợp dùng với bột nghệ hoặc dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu cây trà...

Ngăn ngừa mụn

Nhờ có tính kháng khuẩn cao, nha đam được xem là vị cứu tinh trong điều trị mụn, nhất là mụn trứng cá, đồng thời hỗ trợ tái tạo da, tránh sẹo.

Dùng nha đam là cách hiệu quả giúp làm dịu da, giảm kích ứng

Cải thiện làn da cháy nắng

Trong nước ép nha đam có chứa đến 95% là nước, phần còn lại là acid cinnamic và các vitamin.

Uống nha đam sống có tác dụng gì? Sử dụng nước ép nha đam mỗi ngày là cách giúp cải thiện tình trạng da cháy nắng và khôi phục làn da nhanh chóng trở về lại trạng thái ban đầu. Đây cũng chính là lý do khiến gel nha đam thường được sử dụng để làm các sản phẩm làm dịu da.

Không những vậy, dùng nha đam là cách bảo vệ làn da trước tác động của tia UV.

Dưỡng da trắng, sáng

Trong gel nha đam có chứa các vi chất như acid cinnamic, vitamin và acid folic. Dùng nha đam thường xuyên là cách giúp loại bỏ tế bào chết, sản sinh tế bào mới, trả lại cho làn da mịn màng, trắng sáng hiệu quả.

Dùng nha đam thường xuyên là cách chăm sóc làn da mịn màng, trắng sáng hiệu quả

Cách chế biến nha đam khá đơn giản với các công thức như sau:

Nha đam và mật ong

- Gọt vỏ nha đam, thái nhỏ, cho vào nước đun sôi.

- Cho cả miếng nha đam và phần nước hòa với mật ong sao để thu được hỗn hợp vừa sệt.

- Dùng hỗn hợp này để đắp đều lên da mặt. Sau từ 10-15 phút bạn rửa sạch lại với nước sạch. Để đạt được hiệu quả cao nhất bạn nên kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần.

Dùng nha đam và mật ong giúp dưỡng trắng da

Nha đam và nước cốt chanh

- Hòa phần gel nha đam với vài giọt nước cốt chanh và trộn đều. Tiếp đó, bạn thoa đều lên da mặt. Thư giãn trong 10-15 phút rồi rửa lại với nước ấm. Thực hiện 2-3 lần/tuần.

- Tăng độ đàn hồi cho da, ngăn chặn quá trình lão hóa la

- Tình trạng da bị lão hóa sớm thường xảy ra do da mất cân bằng ẩm, giảm độ đàn hồi hay thiếu hụt collagen. Dùng nha đam là cách giúp giữ nước, bổ sung ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, bên cạnh đó, giúp sản sinh collagen, trẻ hóa là da và tăng cường độ săn chắc cho da.

Dùng nha đam và nước cốt chanh giúp ngăn chặn lão hóa da

Ngăn ngừa và chữa rụng tóc

Với hàm lượng các vitamin và enzyme tự nhiên rất dồi dào, sử dụng nước ép nha đam vào cơ thể là cách thúc đẩy sự phát triển của tóc. Từ đó, giúp tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng.

Tác dụng làm đẹp

Dùng nước ép nha đam mang đến lợi ích tốt cho sức khỏe và cũng cực kỳ tốt cho da. Kiên trì dùng mặt nạ nha đam mỗi ngày là cách dưỡng ẩm và làm trắng da rất hiệu quả. Bạn có thể dùng nước ép nha đam như một sản phẩm chăm sóc da:

- Dạng lót cho kem nền (thoa một lớp nước ép nha đam lên da mặt trước khi dùng kem nền)

- Dùng để tẩy trang cho da

- Bổ sung dưỡng chất để làm dịu da cháy nắng

- Hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng ngứa ngáy da đầu (trộn chung với vài giọt dầu bạc hà cay để dùng).

- Kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ

Nha đam có công dụng gì với sức khỏe

Uống nha đam mỗi ngày có tốt không? Câu trả lời là CÓ. Không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp chăm sóc làn da, mái tóc của chị em hiệu quả.

Cụ thể công dụng của nha đam với sức khỏe như sau:

Tính kiềm

Giữ cho độ pH trong cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng là điều rất quan trọng. Nước ép nha đam là loại thực phẩm chứa nhiều kiềm sẽ giúp bạn dễ dàng trung hòa độ pH của cơ thể.

Đồng thời, bạn cũng không nên bỏ qua những loại thực phẩm giàu kiềm như: Rễ của rau củ, rau lá xanh, cam, quýt, giấm rượu táo, giấm dừa, các loại quả hạch và hạt.

Cung cấp nước cho cơ thể

Lượng nước chứa trong nha đam rất dồi dào nên được xem là thực phẩm lý tưởng giúp cải thiện hiệu quả tình trạng mất nước. Bổ sung đủ nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ các chất thải và chất độc, từ đó tiêu trừ độc tố trong cơ thể.

Bên cạnh đó, lượng dưỡng chất dồi dào từ nước ép nha đam sẽ giúp tăng cường hiệu quả hiệu suất hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Gan và thận của bạn có trách nhiệm lọc máu và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ bài tiết. Dùng nước ép nha đam là cách hiệu quả giúp gan, thận luôn khỏe mạnh.

Lượng nước chứa trong nha đam rất dồi dào nên được xem là thực phẩm lý tưởng giúp cải thiện hiệu quả tình trạng mất nước

Sau khi luyện tập với những bài tập nặng, cơ thể cần được kịp thời bổ sung nước để hồi phục chức năng. Đồng thời, giảm bớt lượng axit lactic sản sinh sau khi tập. Bạn hãy thử uống nước ép nha đam mát lạnh để cảm nhận được những lợi ích tuyệt vời mà loại cây này mang lại.

Tăng cường chức năng gan

Khi cơ thể được hấp thụ đủ dưỡng chất và nước, gan sẽ hoạt động tối ưu. Nước ép nha đam có chứa giàu nước và dưỡng chất từ thực vật. Đây là cách tăng cường hiệu quả hoạt động của chức năng gan, giúp tiêu trừ độc tố hiệu quả.

Trị chứng táo bón

Tăng cường lượng nước ở đường ruột sẽ giúp kích thích nhu động, tăng cường chức năng hệ bài tiết, từ đó giảm chứng táo bón.

Dùng nước ép nha đam là cách bổ sung hiệu quả lượng nước cho cơ thể. Khi mắc chứng táo bón hay són tiểu, hãy thử cải thiện bằng cách uống nước ép lô hội hằng ngày.

Dùng nước ép nha đam cũng là cách giúp tăng cường hoạt động của lợi khuẩn đường ruột và cân bằng vi khuẩn đường ruột

Đây cũng là cách giúp tăng cường hoạt động của lợi khuẩn đường ruột và cân bằng vi khuẩn đường ruột giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

Chống viêm

Nhờ có chứa một số hợp chất chống viêm nên dùng nha đam là cách chống viêm khá hiệu quả.

nha đam có tác dụng ức chế quá trình sản sinh axit của cơ thể, đồng thời ngăn ngừa chứng viêm.

Ngoài ra, dùng nha đam giúp điều trị chứng viêm ruột và làm dịu bệnh loét viêm kết tràng trong trường hợp bệnh nhẹ và ở giai đoạn hai.

Ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

Gel nha đam có tác động tốt đến lượng đường huyết trong cơ thể. Trong nha đam có chứa chất phytosterol – một chất chống tăng đường huyết tuýp 2 hiệu quả, giúp giảm đi chỉ số lipid trong cơ thể.

Thanh nhiệt

Nhờ có tính mát nên dùng nha đam là cách giúp bạn giải tỏa cơn khát cũng như thanh nhiệt hiệu quả. Bạn có thể dùng đa dạng các loại thức uống đa dạng như nước ép, sữa chua, chè nha đam.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cơ thể không hấp thụ được hết dưỡng chất của thức ăn do hệ tiêu hóa không hoạt động tối ưu. Trong lô hội chứa một số enzyme có tác dụng đường phân và làm vỡ chất béo. Từ đó, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ tiêu hóa hơn và giúp cơ thể luôn hấp thụ tốt.

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Lợi ích của nha đam không chỉ là dùng để bôi da mà còn mang đến lợi ích sức khỏe

Bên cạnh đó, lô hội giúp cải thiện hiệu quả chứng khó chịu ở dạ dày và ruột. Dùng nước ép nha đam mỗi ngày là cách thiện tình trạng hội chứng rối loạn ruột kích thích (IBS) và các chứng rối loạn khác.

Không quá khó để nắm được Nha đam có công dụng gì. Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể xem tác dụng của cây nha đam và hiểu rõ hơn về loại cây này.