Mách bạn cách trị huyết trắng bằng nha đam cực kỳ hiệu quả!

Bệnh huyết trắng được y học hiện đại gọi với cái tên khoa học hơn là “viêm âm đạo”. Bệnh huyết trắng là tình trạng viêm nhiễm vùng kín do các tác nhân phổ biến như: nấm Candida, tạp khuẩn, trùng roi Trichomonas… Tùy mỗi tác nhân mà sẽ dẫn tới sự biến đổi bất thường của huyết trắng (hay còn gọi là khí hư) như:

- Bệnh huyết trắng do nấm: Khí hư ra nhiều màu trắng, đục như bã đậu, có thể có mùi hôi nhưng kèm ngứa dữ dội.

- Bệnh huyết trắng do tạp khuẩn: Khí hư ra nhiều màu vàng hoặc xanh, đặc biệt là có mùi hôi tanh như cá, có khi khiến chị em rùng mình.

- Bệnh huyết trắng do trùng roi Trichomonas: khí hư loãng, màu xanh hoặc vàng xám và có bọt. Đây là dấu hiệu đặc trưng của bệnh huyết trắng do trùng roi Trichomonas.

1. Nguyên nhân gây bệnh huyết trắng ở phụ nữ

Bình thường, âm đạo luôn tồn tại một cân bằng vi sinh giữa lợi khuẩn – hại khuẩn, duy trì pH âm đạo từ 3.5-4.5. Chúng chung sống hòa bình, bảo vệ vùng kín luôn khỏe mạnh. Nhưng khi cân bằng này mất đi thì các tác nhân gây viêm sẽ tìm tới cô bé, gây bệnh huyết trắng. Cụ thể là các nguyên nhân sau đây:

Trị huyết trắng dứt điểm để có cuộc sống hạnh phúc, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

- Sức đề kháng của cơ thể thay đổi: do bạn uống kháng sinh dài ngày, sau một đợt ốm dậy, hoặc khi stress căng thẳng trong cuộc sống, công việc. Sức đề kháng rất quan trọng, nó duy trì hệ lợi khuẩn bảo vệ “cô bé” của bạn đấy.

- Nội tiết tố trong cơ thể thay đổi: do tới ngày “đèn đỏ”, dùng thuốc tránh thai hoặc thuốc trị mụn… Trong đó, nguyên nhân do ngày “đèn đỏ” là phổ biến nhất, vì máu kinh có pH khá kiềm, gây biến đổi môi trường acid của âm đạo, và còn gây ẩm bí. Nếu chị em không vệ sinh đúng cách thì sau chu kỳ sẽ là những ngày khá khó chịu với căn bệnh huyết trắng này.

- Vệ sinh không đúng cách: dùng các dung dịch vệ sinh thụt rửa quá kiềm, mặc quần chật, ẩm và bí tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển.

- Lây nhiễm từ bên ngoài: nguồn nước, dụng cụ vệ sinh, quan hệ tình dục…

2. Cách trị huyết trắng bằng nha đam

Chữa huyết trắng bằng nha đam là phương pháp đã không còn quá xa lạ đối với chị em phụ nữ. Đây được coi là một “liều thuốc” đến từ tự nhiên, rất dễ tìm kiếm và lành tính. Hầu hết những bệnh nhân bị viêm nhiễm âm đạo khiến huyết trắng ra nhiều đều có thể cải thiện được tình trạng bệnh khi sử dụng cách chữa trị này. Tuy nhiên, bệnh có hết hay không còn tùy thuộc rất nhiều mức độ bệnh và sức khỏe của bệnh nhân.

Nha đam chữa bệnh huyết trắng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Còn theo y học hiện đại, cũng có cơ sở lý giải cho hiệu quả của cách trị huyết trắng bằng nha đam. Một số nghiên cứu chỉ ra trong phần “thịt” (phần thạch trong suốt bên trong cây) của nha đam có rất nhiều hoạt chất có tác dụng sinh học đáng chú ý như:

- Tác dụng làm sạch: thành phần chính của nha đam là Aloin (hỗn hợp các tinh thể Antraglucozit) có dụng tẩy – làm sạch. Với căn bệnh huyết trắng, một trong những nguyên nhân gây viêm nhiễm là do vệ sinh không đúng cách thì tác dụng này của nha đam thật sự rất hữu ích.

- Kháng khuẩn, tiêu viêm: Phải kể đến các thành phần như:

Saponin (chiếm 3% trong gel aloe): các tác dụng thanh lọc cơ thể, chúng có thể kháng lại vi khuẩn, nấm rất tốt đặc biệt là nấm men như Candida.

Acid béo: Nha đam có 4 loại steroid thực vật (cholesterol, campesterol, B. sisterol và lupeol). Chúng là những tác nhân kháng viêm hiệu quả.

Acid salicylic: đây là một hợp chất tương tự Aspirin, có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm.

Anthraquinones complex: trong nhựa cây nha đam có tưới 12 hợp chất phenol có tác dụng giảm đau, trị viêm và ngăn ngừa sự xâm nhập của các độc tố và tạp khuẩn.

Đọc tới đây có lẽ chị em đã hình dung ra những tác dụng thần kỳ của nha đam: không chỉ tiêu viêm, kháng khuẩn mà còn có tác dụng diệt nấm men hay gây bệnh ở vùng kín như nấm Candida, giúp loại bỏ tác nhân gây bệnh huyết trắng. Có lẽ đây là minh chứng lý giải rõ nhất cho hiệu quả của phương pháp trị bệnh huyết trắng bằng nha đam.

- Tăng sức đề kháng: Ít ai biết rằng uống nước nha đam thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn vì cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, Enzym có lợi cho cơ thể. Khi cơ thể khỏe mạnh, vô hình chung thì sức đề kháng của cơ thể tăng lên, hệ thống lợi khuẩn bảo vệ “vùng kín” được hồi phục, trị bệnh huyết trắng bằng nha đam sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn gấp bội.

Trị bệnh huyết trắng bằng nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nha đam rất lành tính nên các mẹ bầu đều có thể áp dụng điều trị cho bản thân mình. Đặc biệt, huyết trắng có thể giảm nếu người bệnh thực hiện chữa bằng nha đam đúng cách. Vì mẹ bầu không thể sử dụng thuốc uống nên cách trị huyết trắng bằng nha đam sẽ hỗ trợ cho các mẹ rất khả quan.

Mặc dù nha đam có khả năng cải thiện bệnh huyết trắng nhưng hiệu quả điều trị bệnh khá chậm, chỉ giảm ngứa trong thời gian nhất định. Do đó, bệnh nhân cần phải thực hiện kiên trì thì bệnh mới nhanh chóng khỏi. Song song với đó, người bệnh cần chú ý đến nghỉ ngơi và vệ sinh vùng kín sạch sẽ để bệnh được cải thiện.

3. 3 cách trị huyết trắng bằng nha đam phổ biến

Huyết trắng không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cho chị em gặp rất nhiều phiền toái trong cuộc sống. Với căn bệnh này, người bệnh cần phải tiến hành điều trị kịp thời, tránh trường hợp bệnh tiến triển nặng, có khả năng dẫn đến vô sinh. Để điều trị bệnh huyết trắng, người bệnh có thể sử dụng nha đam theo các cách như sau.

3.1. Cách 1: Dùng nước nha đam rửa âm đạo

- Chuẩn bị:

Nha đam (2 bẹ)

Muối ăn (1 nắm)

- Thực hiện:

Trước hết, bạn cần phải gọt vỏ nha đam và rửa sạch với nước.

Vớt nha đam ra và cắt thành từng khúc dài, bạn không nên cắt quá nát.

Tiếp đến, cho nguyên liệu này lên bếp nấu lấy nước trong khoảng 15 phút.

Sử dụng nước nha đam để rửa vùng kín vào buổi sáng và tối.

Thực hiện cách làm này khoảng 5 – 7 ngày, các triệu chứng huyết trắng sẽ giảm bớt.

3.2. Cách 2: Đặt nha đam ở vùng kín

- Chuẩn bị:

Nha đam (1 bẹ)

Muối ăn (1 nắm)

- Thực hiện:

Đầu tiên, bạn cũng gọt vỏ nha đam, bỏ hết vỏ xanh bên ngoài, rửa thật sạch.

Hòa tan muối ăn trong nước và ngâm nha đam khoảng 20 phút để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại.

Cắt nha đam thành từng miếng mỏng và dài. Bạn nhẹ nhàng đưa nha đam vào trong âm đạo. Để dễ dàng và thuận tiện hơn, người bệnh nên nằm xuống giường và co đầu gối lên để thực hiện.

Áp dụng cách làm này khoảng 2 lần/ tuần để giúp tiêu diệt vi khuẩn bên trong âm đạo, giảm huyết trắng và ngứa ngáy ở vùng kín.

3.3. Cách 3: Uống sinh tố nha đam

Sinh tố nha đam dễ uống, vừa giải khát vừa bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

- Chuẩn bị:

Nha đam (1/2 kg)

Mật ong (200 ml)

Nước lọc (200 ml)

- Thực hiện:

Gọt vỏ nha đam, rửa sạch và ngâm với nước muối trong khoảng 15 phút để loại bỏ các loại bụi bẩn.

Vớt nha ra và tiến hành xay nhuyễn với nước lọc.

Hòa nước nha đam với mật ong để tạo thành một hỗn hợp.

Người bệnh có thể uống nước này 3 lần/ ngày. Ngoài ra, bạn có thể làm nhiều hơn và cho vào tủ lạnh để dùng dần.

Thực hiện đều đặn phương pháp này mỗi ngày, các triệu chứng bệnh huyết trắng sẽ nhanh chóng được cải thiện. Nước nha đam rất tốt cho cơ thể, giúp thanh nhiệt, giải độc nên bệnh nhân có thể an tâm sử dụng.

*LƯU Ý:

Huyết trắng là bệnh lý rất dễ tái phát nếu người bệnh không chữa trị dứt điểm. Trong quá trình áp dụng cách trị huyết trắng bằng nha đam, bệnh nhân cần phải chú ý một số vấn đề sau để tránh gây ảnh hưởng đến âm đạo cũng như sức khỏe sinh sản sau này.

Cách trị huyết trắng bằng nha đam hiệu quả với bệnh mới, chưa chuyển biến phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh vùng kín sạch sẽ để loại bỏ các tác nhân gây hại.

Tuyệt đối không được thụt rửa vào âm đạo quá sâu để tránh gây tổn thương nghiêm trọng đến vùng kín.

Không được sử dụng các loại hóa chất để rửa âm đạo trong khi điều trị bệnh bằng nha đam vì rất dễ gây ra tác dụng phụ, ảnh hưởng đến vùng kín.

Mặc quần áo thoáng mát, nhất là giặt quần chíp sạch sẽ và phơi ở ngoài nắng để tiêu diệt các loại vi khuẩn.

Bổ sung cho cơ thể các loại thực phẩm giàu vitamin từ trái cây và rau xanh để bệnh nhanh chóng khỏi.

Có thể nói, cách trị huyết trắng bằng nha đam mặc dù có mang lại những tác dụng đáng kể, giúp người bệnh thoát khỏi được tình trạng ngứa ngáy và giảm bớt huyết trắng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính chất tạm thời, chỉ áp dụng được cho trường hợp nhẹ, không thể điều trị bệnh huyết trắng khỏi hoàn toàn. Tốt nhất, chị em bị huyết trắng nên tiến hành thăm khám sớm. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc cũng như cách chữa trị phù hợp nhất.