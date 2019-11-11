Tác dụng của trà gạo lứt: Giúp con người khỏe đẹp từ bên trong

Ngoài thanh nhiệt, mát gan, trà gạo lứt còn mang lại rất nhiều tác dụng bất ngờ khác, có thể kể đến như là:

Phong trào thực dưỡng ngày càng phát triển, người ta sử dụng gạo lứt cũng phổ biến hơn, không chỉ là bánh gạo lứt, bún gạo lứt, miến gạo lứt, trà gạo lứt , nước gạo lứt rang… mà trà gạo lứt cũng là thức uống được ưa chuộng, giúp cơ thể khỏe đẹp từ bên trong. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học cũng đã khẳng định rằng, gạo lứt cũng là một bài thuốc rất quý cho sức khỏe con người. Do đó, nếu tận dụng hết được các tác dụng của trà gạo lứt phần nào sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh, ít khi bị bệnh tật làm phiền.

So với gạo trắng thì gạo lứt có hàm lượng chất xơ rất cao, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn chặn các vấn đề sức khỏe liên quan đến hoạt động trao đổi chất. Lượng chất xơ trong gạo lứt góp phần giữ nước khối thực phẩm khi di chuyển, tăng khả năng lên men của vi khuẩn ở ruột già, đồng thời ngăn cản sự hấp thu các độc chất có trong thức ăn... giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Đồng thời, gắn kết với các acid mật trong ruột làm giảm nhũ tương hóa chất béo của thức ăn, kích thích trực tràng hoạt động nhẹ nhàng, chống táo bón, đầy hơi.

Uống trà gạo lứt giúp tăng cường quá trình trao đổi chất

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một trong những công dụng của trà gạo lứt không thể không nhắc đến đó là giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Lớp cùi của gạo lứt có khả năng quản lý, làm giảm hàm lượng glucose trong máu của những người bị bệnh đái tháo đường do hàm lượng hemoglobin đã được glycosyl-hóa, cải thiện sự tổng hợp insulin. Điều này giúp cho đường huyết luôn ổn định, những người bị tiểu đường type I không bị tăng lên type II.

Tuy nhiên, gạo lứt thường cứng hơn rất nhiều so với gạo trắng thông thường vì còn nguyên lớp vỏ cám nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, rang gạo lứt mất nhiều thời gian hơn. Sau khi rang xong, bạn hãy hãm và uống như trà thông thường. Uống đều đặn một lần mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, không nên thêm đường khi uống.

Giảm cân

Gạo lứt khi xay mới chỉ bỏ vỏ trấu nên chưa bị mất lớp cám bên ngoài. Lớp cám này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và nguyên tố vi lượng. Những dưỡng chất này khi ăn vào cơ thể sẽ bình âm, tốt cho sức khỏe đồng thời tăng cường trao đổi chất, đào thải các độc tố và hàm lượng chất béo ra ngoài, giảm cân hiệu quả

Uống trà gạo lứt giúp giảm cân nhanh chóng

ả. Chính vì vậy, sau một thời gian uống trà gạo lứt rang bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, người nhẹ nhàng và thon gọn hơn rất nhiều.

Giảm các cholesterol xấu

Giảm các cholesterol cũng là một trong những tác dụng của trà gạo lứt rang được nhiều người rỉ tai nhau áp dụng. Sở dĩ gạo lứt rang có hiệu quả như vậy là nhờ vào hàm lượng chất chất fiber có thể làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, loại gạo này còn chứa thêm những chất mineral như magnesium, manganese, zinc... nhanh chóng làm giảm các cholesterol xấu. Các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên uống nước trà gạo lứt phối hợp với thể dục và dưỡng sinh, điều hòa hơi thở sẽ đem lại một đời sống khỏe mạnh, an vui mà không phải tốn quá nhiều công sức để bồi bổ, góp phần làm tăng tuổi thọ.

Giúp xương và răng chắc khỏe

Trà gạo lứt rang chứa hàm lượng Magie lớn, đây là thành phần quan trọng giúp tạo ra môi trường kiềm trong máu để thúc đẩy sự hấp thụ vitamin D và trao đổi canxi, giúp xương, răng chắc khỏe. Vì thế, ngoài việc uống trà gạo lứt rang mỗi ngày, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu Magie vào trong thực đơn ăn uống của mình mỗi ngày như: rau bó xôi, thịt bò, chuối...

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Tác dụng của trà gạo lứt với bà bầu

Cứ 100g gạo lứt chứa: 3g protein; 2,5g vitamin B1 và B2; 1,8g vitamin E; 250mg axit folic; 20mg sắt; 20mg kẽm; 15mg phốt pho… Chính vì vậy, sử dụng nước gạo lứt rang với bà bầu vô cùng bổ dưỡng mà không khiến mẹ tăng cân quá nhiều. Bên cạnh đó, gạo lứt còn chứa chất sterol và sterolin - là những thành phần dinh dưỡng bổ trợ cho hệ miễn dịch con người, có hiệu quả trong việc kháng virut, vi khuẩn và làm chậm tiến trình lão hóa. Vì thế, để tránh được tình trạng hệ miễn dịch kém, cơ thể mẹ bầu phải đối mặt với nhiều bệnh, đặc biệt các bệnh nhiễm khuẩn các chị em nên uống trà gạo lứt thường xuyên.

Uống trà gạo lứt tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi

Ngoài ra, trong thời gian thai kỳ mẹ bầu thường mất ngủ, dẫn đến vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển của thai nhi. Việc sử dụng nước gạo lứt rang sẽ giúp bổ sung melatonin –là một chất xúc tác giúp các mẹ bầu làm dịu thần kinh và ngủ ngon hơn, khắc phục hiệu quả tình trạng này. Đặc biệt, uống nước gạo lứt giúp bổ sung một lượng lớn magie, rất tốt cho sự phát triển của em bé trong bụng, đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa mạnh chống lại nhiều bệnh tật, ngăn ngừa tim mạch hiệu quả cho mẹ bầu.

Tác dụng của trà gạo lứt đỗ đen

Trà gạo lứt đậu đen được làm từ gạo lứt nảy mầm và đậu đen xanh lòng có tác dụng làm thanh lọc gan, mát huyết, bổ thận, đẹp da giúp giảm cân, giảm mỡ máu một cách hiệu quả. Vì thế, loại trà này rất tốt cho phụ nữ mang thai và người già. Bạn hãy uống khi khát hoặc bất cứ lúc nào. Nếu thích uống nóng thì có thể đổ vào bình thủy giữ nhiệt.

Trà gạo lứt đậu đen tốt cho thanh lọc gan

Các nhà khoa học đã chứng minh được, trà gạo lứt đỗ đen này có tác dụng rất tốt trong việc thanh lọc gan. Những bệnh nhân bị chai gan, sau một thời gian uống loại trà này thì máu sạch, hồng huyết cầu rất tròn và huyết thanh rất trong.

Nếu uống trà gạo lứt đỗ đen trường kỳ, uống theo thói quen thì có thể sẽ chữa được bệnh gout, chứng phong thấp của người già. Cơ thể tăng sinh lực, không còn thấy uể oải hay mỏi mệt, không bị đi tiểu đêm nhiều lần.

Tác dụng của trà gạo lứt đậu đỏ

Uống trà gạo lứt đậu đỏ có tác dụng hỗ trợ điều hòa thân nhiệt, tốt tiêu hóa, cho gan, an thần, tiểu đường, yếu thận, viêm thận, viêm bàng quang. Ngoài ra, còn giúp thanh nhiệt, mát gan, lọc máu, giúp da dẻ hồng hào và ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Khi uống loại nước này đều đặn cộng với việc ăn uống khoa học thì có thể chữa dứt chứng táo bón kinh niên, miệng, mồ hôi không còn mùi hôi thối. Đặc biệt, nhanh chóng trị được chứng nhức vai, mỏi xương sống.

Trà gạo lứt đậu đỏ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe

Hơn nữa, do áp lực công việc hoặc các mối quan hệ xung đột cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý. Đây là căn nguyên của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Uống trà gạo lứt đậu đỏ sẽ giúp bạn ổn định tinh thần, loại bỏ căng thẳng một cách nhẹ nhàng nhờ thành phần chống oxy hóa và vitamin.

Tác dụng của trà gạo lứt nảy mầm

Gạo lứt nảy mầm xuất hiện đầu tiên tại Nhật vào năm 1995, chuyên gia người Nhật đã tìm thấy giá trị dinh dưỡng và những dược chất quan trọng được tăng nhiều lần sau khi hạt gạo lứt nảy mầm, kể từ đó, việc ứng dụng loại gạo này được phổ biến rộng rãi hơn.

Gạo lứt nảy mầm cung cấp khoảng 20 calories, 3,5 gram chất xơ, 5 gram đạm, 50g carbohydrate, các Vitamin B 6, B 1, B 2, B3, ,Vitamin E và nhiều khoáng chất có ích cho cơ thể. Vì vậy, khi uống trà gạo lứt nảy mầm sẽ có tác dụng ổn định đường huyết, giúp hỗ trợ trong việc điều trị bệnh cho người tiểu đường, cao huyết áp. Bên cạnh đó giúp cân bằng huyết áp đối với người cao huyết áp, giảm Cholesterol, giảm mỡ máu, chống béo phì, giảm căng thẳng thần kinh và tăng cường chức năng thận. Hơn nữa, gạo lứt nảy mầm còn có thể chống lão hóa cho làn da bởi chứa chất gama-oryzanol tăng cao gấp 7 lần so với gạo trắng bình thường.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được tác dụng của trà gạo lứt là gì? Để từ nay bạn có thể tận dụng tối đa được các lợi ích mà loại gạo này mang lại.