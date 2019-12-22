Da đẹp nõn nà với 3 cách tắm trắng tại nhà cực đơn giản từ nguyên liệu có sẵn trong bếp

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/12/2019 11:11

Vừa đơn giản, tiết kiệm chi phí lại an toàn cho làn da, những cách tắm trắng tại nhà dưới đây chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng.

Chẳng cần tốn kém chi phí đến spa, chị em có thể áp dụng những cách tắm trắng tại nhà bằng những nguyên liệu thiên nhiên lành tính nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao.

Tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi

Sữa tươi là một trong những nguyên liệu quen thuộc giúp làn da mềm mại và căng mịn. Trong sữa tươi có chứa axit lactic giúp nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Vậy nên sử dụng sữa tươi để làm nguyên liệu tắm trắng tại nhà được rất nhiều chị em áp dụng.

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Sữa tươi có tác dụng làm trắng da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm trắng toàn thân tại nhà bằng sữa tươi:

– Bạn lấy 1 hộp sữa tươi không đường cho vào trong bồn nước tắm.

– Cho thêm vào 1 chút tinh dầu hoa hồng.

– Ngâm mình trong bồn tắm khoảng 20 phút. Trong lúc ngâm bạn hãy massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nuôi dưỡng da.

– Cuối cùng là xả lại với nước mát và lau khô người.

Bạn nên thực hiện phương pháp này 2 lần/tuần để có được hiệu quả tốt nhất.

Cải thiện tông da bằng trà xanh

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Dùng lá trà xanh để tắm trắng - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh có tác dụng tuyệt vời đối với làn da. Trong lá trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Nếu sử dụng trà xanh đúng cách, không chỉ giúp cho da trắng hồng mà còn ngăn được lão hóa sớm.

Những bước tắm trắng da tại nhà bằng trà xanh được thực hiện đơn giản như sau:

- Cho 1 nắm trà khô hoặc 1 ít lá trà tươi vào nồi nước sạch, đun sôi khoảng vài phút.

- Đổ nước này vào nước tắm.

- Tắm như bình thường và lau khô người bằng khăn.

Với cách tắm trắng này bạn nên thực hiện hàng ngày, tông da sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn kiên trì thực hiện trong một khoảng thời gian dài.

Tắm trắng bằng chanh

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Da bật tone rõ rệt sau khi tắm bằng chanh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang tìm cách tắm trắng tại nhà hiệu quả thì chắc chắn không thể bỏ qua nguyên liệu này. Sử dụng chanh để tắm trắng chính là cách được nhiều chị em áp dụng nhất vì an toàn và hiệu quả.

Chanh là loại quả có chứa nhiều axit, chủ yếu là axit citric. Vậy nên khi sử dụng chanh đúng cách sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết và bã nhờn trên da. Không chỉ thế, chanh còn có tác dụng ngăn ngừa mụn, trẻ hóa làn da rất tốt.

Cách tắm trắng da tự nhiên tại nhà bằng chanh:

- Bạn lấy 1 - 2 quả chanh tươi vắt lấy nước cốt sau đó cho vào bồn tắm.

- Tiếp theo bạn có thể tắm như bình thường hoặc ngâm mình trong bồn tắm khoảng 10 phút để thư giãn.

- Tắm lại bằng nước và lau khô người.

Với những cách tắm trắng tại nhà cực đơn giản trên, hy vọng bạn sẽ sớm sở hữu làn da mịn màng trắng sáng như mong muốn.

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