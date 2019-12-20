Mặt nạ chuối có tác dụng gì? Những cách làm mặt nạ chuối

Cách dùng để chuối phát huy tác dụng tốt nhất là ăn trực tiếp để cơ thể có thể hấp thu được các thành phần chất dinh dưỡng trong loại quả này. Tuy nhiên, với hàm lượng calo trong chuối cao, với người không thích ăn chuối thì việc sử dụng mặt nạ được làm từ chuối là giải pháp tối ưu, vừa rẻ tiền lại vừa đảm bảo an toàn. Với chuối, bạn có thể sử dụng mặt nạ chuối trị mụn thâm, mặt nạ chuối trị mụn đầu đen, mặt nạ chuối làm da trắng ngần, mặt nạ chuối trị nám…

Trước khi tìm hiểu về cách làm mặt nạ chuối dưỡng ẩm, trắng da, liệu bạn đã biết qua về công dụng của loại thực phẩm này đến sức khoẻ con người chưa? Theo các chuyên gia, chuối là thực phẩm thuộc nhóm trái cây giàu khoáng chất như sắt, kẽm và vitamin A, B, C, E, tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra chuối còn được biết đến như một giải pháp tự nhiên cho làn da rạng rỡ, đặc biệt là những cô nàng sở hữu làn da khô, hay nổi nhiều mụn, da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa… thì đây chính là "thần dược" tuyệt vời để cải thiện các vấn đề về da.

Thường xuyên sử dụng mặt nạ chuối sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, ngăn ngừa tình trạng lão hoá da, giảm nếp nhăn, thâm nám… cải thiện làn da tối màu. Cách làm mặt nạ chuối trong làm đẹp cũng khá đơn giản, cách nhanh nhất chính là người ta dùng những quả chuối chín và nghiền nhỏ và đắp trực tiếp, giữ yên trong khoảng 20 phút thì rửa mặt lại với nước ấm. Áp dụng thường xuyên sẽ giúp da mềm mịn, cải thiện màu và độ ẩm của da. Nếu chăm chỉ hơn, bạn có thể kết hợp chuối cùng với một vài loại thực phẩm khác như sữa tươi, mật ong, sữa chua… để việc chăm sóc da phát huy tác dụng tốt hơn.

Chuối dồi dào thành phần Vitamin C, B6, giúp nuôi dưỡng, bổ sung độ ẩm cho làn da. Các dưỡng chất này còn có tác dụng duy trì độ ẩm, độ đàn hồi của làn da. Vì vậy, việc ăn chuối mỗi ngày chính là cách làm đẹp da đơn giản lại cực kỳ hiệu quả.

Mặt nạ chuối giúp nuôi dưỡng, bổ sung độ ẩm cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những tình trạng sưng phồng mắt, thâm do thức khuya thì chuối chính là cứu tinh cho đôi mắt bởi trong quả chuối có chứa chất kali giúp giảm thiểu hiện tượng sưng phồng vùng da xung quanh mắt. Ngoài ra, trong những ngày đèn đỏ, da mặt sẽ xuất hiện những vết mụn bọc, những đốm mụn xấu xí này cũng sẽ được xử lý nhanh chóng chỉ với một đoạn chuối nhỏ. Bạn chỉ cần chà xát vỏ chuối lên vùng có những nốt mụn, thực hiện đều đặn mỗi ngày khoảng 3 lần là sẽ giúp làn da sạch mụn. Và với những nàng sở hữu làn da bóng dầu, mặt nạ chuối sẽ giúp kiểm soát lượng dầu nhờ vào các khoáng chất có trong chuối.

Những công thức làm mặt nạ chuối dưỡng da

Như đã nói ở trên, chuối là thực phẩm rất tốt cho sức khoẻ và làn da, đây là nguyên liệu làm đẹp phù hợp với hầu hết mọi loại da. Vì thế, để chăm sóc da, bạn có thể áp dụng những cách làm mặt nạ chuối theo công thức dưới đây

Cách làm mặt nạ chuối cho da khô

Chuối chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da khô, da nhiều mụn, da xuất hiện nếp nhăn hay bị lão hóa. Kết hợp chuối cùng mật ong giàu thành phần dưỡng ẩm sẽ giúp da mịn màng hơn và chống lại các tác nhân gây mụn, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Nguyên liệu chuẩn bị

1 quả chuối tiêu chín

1 muỗng mật ong nguyên chất

10 ml nước cốt chanh

Kết hợp chuối cùng mật ong giàu thành phần dưỡng ẩm sẽ giúp da mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Chuối bỏ vỏ và lấy phần thịt xay nhuyễn hoặc nghiền mịn. Sau đó đem trộn chung với mật ong và nước cốt chanh.

Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da và để yên khoảng 10 – 15 phút. Sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch để lỗ chân lông được se khít.

Sau khi da khô tự nhiên thì tiếp tục dưỡng da bình thường với nước hoa hồng, kem dưỡng.

Trộn chuối xay mịn chung với mật ong và nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ chuối và trứng gà giảm thâm sạm

Công thức mặt nạ chuối kết hợp trứng gà là phương pháp đánh bay những vết thâm mụn, da khô sần, sạm da do tiếp xúc với môi trường nắng nóng. Các dưỡng chất có trong chuối kết hợp với protein trong trứng gà sẽ giúp dưỡng da khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu

1 quả chuối tiêu chín

1-2 lòng trắng trứng gà

10 ml nước cốt chanh

Mặt nạ chuối và trứng gà giảm thâm sạm - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Chuối bỏ vỏ, dùng phần thịt chuối xay nhuyễn. Cho hết phần lòng trắng trứng vào chuối và khuấy đều tạo thành hỗn hợp sệt. Cuối cùng thêm nước cốt chanh rồi trộn đều.

Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da, để khoảng 10 – 15 phút. Không nên đắp mặt nạ quá lâu vì sẽ gây tổn thương da.

Cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch bằng nước lạnh và để da khô tự nhiên.

Cách làm mặt nạ chuối chống lão hoá da

Chuối có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các tổn hại do ảnh hưởng của quá trình ô-xy hóa từ các gốc tự do gây ra, là nguyên nhân khiến cho làn da bị lão hóa nhanh. Vì thể, bạn có thể dùng mặt nạ chuối để ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn trên da.

Mỗi ngày, bạn chỉ cần đắp chuối chín lên mặt trong khoảng 15 phút. Ngoài ra, để tăng tính hiệu quả chống lão hoá, bạn có thể nghiền 1 quả chuối, cho thêm vào trong hỗn hợp 1 ít nước hoa hồng, trộn đều và đắp hỗn hợp lên mặt khoảng 30 phút. Sau đó, rửa mặt thật sạch với nước ấm.

Cách làm mặt nạ chuối trắng da

Một trong những công thức mặt nạ làm trắng da với chuối phổ biến nhất chính là kết hợp cùng sữa tươi. Bạn chỉ cần lấy ½- 1 quả chuối chín nghiền nhỏ và cho vào trong đó một ít sữa tươi, trộn cho hỗn hợp sánh mịn thì đắp lên mặt, giữ yên trong khoảng 15 phút thì rửa mặt lại. Đắp đều đặn khoảng 3 lần/tuần sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Mặt nạ chuối trắng da với sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ chuối cho da dầu

Để khắc phục da bóng nhờn do tiết nhiều chất dầu, bạn có thể áp dụng cách làm mặt nạ chuối chín nghiền nhuyễn và hòa cùng 10ml nước cốt chanh. Axit trong chanh sẽ làm phá vỡ cấu trúc chất dầu trên da. Trong khi đó, khoáng chất có trong quả chuối sẽ kiểm soát được lượng dầu tiết ra.

Chuối giúp khắc phục da bóng nhờn do tiết nhiều chất dầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách tẩy tế bào chết với chuối

Nếu muốn làn da luôn mềm mại, mịn màng, bạn chỉ cần làm hỗn hợp tẩy tế bào chết với chuối theo công thức gồm chuối, bột yến mạch, nước cốt dừa theo tỉ lệ 1:1:1 rồi tiến hành tẩy tế bào chết một lần/ tuần. Cấu trúc hạt từ bột yến mạch có tác dụng mài mòn, tẩy sạch da chết, trong khi nước cốt dừa sẽ giúp khôi phục lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

Cách làm mặt nạ chuối trị mụn

Rất ít người biết chuối là giải pháp trị mụn, mụn ẩn hiệu quả. Để làm mặt nạ chuối trị mụn ẩn, hãy lấy vỏ chuối chà lên khu vực da mụn cho đến khi thấy vỏ chuối chuyển sang màu nâu thì rửa mặt sạch lại bằng nước. Thực hiện phương pháp này 3 lần mỗi ngày, nốt mụn sẽ nhanh chóng biến mất.

Cách làm mặt nạ chuối và sữa chua

Chuối là loại quả rất quen thuộc ở Việt Nam, vì vậy việc sử dụng mặt nạ chuối và sữa chua không khó khăn một chút nào cả. Một vài cách làm mặt nạ chuối sữa chua.

Mặt nạ chuối sữa chua mật ong

Nguyên liệu:

¼ hộp sữa chua không đường.

½ quả chuối.

1 thìa canh mật ong nguyên chất.

Thực hiện:

Vệ sinh tay sạch sẽ.

Dùng dụng cụ nghiền nhuyễn nửa quả chuối.

Cho mật ong, chuối nghiền và sữa chua và trong một chiếc bát rồi trộn đều lên.

Đắp hỗn hợp lên mặt và nằm thư giãn trong vòng 15-20 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước ấm.

Lau khô mặt và thực hiện các bước dưỡng da như bình thường.

Mặt nạ chuối và sữa chua

Nguyên liệu:

½ quả chuối chín.

1 thìa sữa chua không đường.

Thực hiện:

Dùng dụng cụ nghiền chuối thật nhuyễn.

Trộn chuối nhuyễn và sữa chua tạo thành một hỗn hợp mềm mịn.

Vệ sinh tay và mặt sạch sẽ trước khi đắp mặt nạ.

Bôi đều hỗn hợp lên khuôn mặt và massage nhẹ nhàng trong vòng 1 phút.

Sau đó nằm yên và thư giãn từ 15 – 20 phút.

Rửa lại mặt bằng nước ấm.

Lau mặt khô và thực hiện các bước dưỡng da thông thường.

Những công dụng làm đẹp khác từ quả chuối

Chăm sóc da chân

Tác dụng dưỡng ẩm của chuối sẽ khắc phục các vết nứt ở gót chân một cách hiệu quả. Bạn chỉ cần nghiền nát hai quả chuối vào đắp vào gót chân trong 10 phút rồi rửa sạch. Nên đắp mặt nạ cho da ở gót chân sau khi tẩy tế bào chết qua bằng đá bọt, bởi điều này sẽ các giúp dưỡng chất thấm tốt hơn.

Trị thâm quầng mắt

Chuối cung cấp nguồn kali phong phú, có thể hạn chế chứng sưng phồng vùng da quanh mắt. Bạn nghiền 1 quả chuối chín rồi thoa chúng lên vùng da quanh mắt, để khoảng 10 phút rồi rửa mặt sạch hoặc đơn giản hơn, chỉ cần đắp vỏ chuối lên đôi mắt đang sưng phồng là được.

Chuối cung cấp nguồn kali hạn chế chứng sưng quanh mắt - Ảnh minh họa: Internet

Làm mềm mượt tóc

Trong chuối có chứa thành phần dầu tự nhiên, các chất carbohydrate, kali, vitamin. Những chất này rất cần thiết để cho mái tóc khoẻ mạnh, nuôi dưỡng tóc luôn mượt mà, ngăn ngừa hiện tượng gãy, rụng hay chẻ ngọn. Bạn nghiền 1 quả chuối chín, cho thêm một chút dầu ô-liu và trộn đều rồi thoa lên tóc, ủ khoảng 15 phút rồi gội đầu thật sạch.

Nếu da đầu bạn bị khô, ngứa, có thể đắp mặt nạ tóc chế biến từ hai quả chuối chín cùng với một quả bơ, 100ml sữa chua, xay nhuyễn hỗn hợp và ủ tóc trong khoảng 20 phút. Chú ý massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm vào chân tóc, rồi gội đầu thật sạch bằng nước ấm.

Nếu da đầu bị khô, ngứa, có thể đắp mặt nạ tóc chế biến từ chuối chín - Ảnh minh họa: Internet

Có nên đắp mặt nạ chuối thường xuyên?

Công dụng của mặt nạ chuối mang đến cho làn da rất tuyệt, nhưng bạn cũng không nên quá lạm dụng. Kể cả những loại mặt nạ trái cây khác bạn cũng cần phải sử dụng với tần suất hợp lý, nếu áp dụng nhiều lần trong ngày có thể sẽ khiến da bị “bội thực”. Từ đó, da không thể hấp thụ chất dinh dưỡng và mất đi độ ẩm tự nhiên. Khiến da khô và tiết nhiều dầu hơn.

Không nên đắp mặt nạ chuối quá thường xuyên sẽ khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Một số tips làm đẹp bạn nên biết

Không nên đắp mặt nạ sữa chua chuối thường xuyên vì có thể gây mụn cho da, ửng đỏ hay dị ứng, còn khiến da trở nên bóng nhẫy. Bạn chỉ nên đắp 2 lần mỗi tuần.

Đây là loại mặt nạ thích hợp với nhiều loại da. Nếu là da dầu bạn có thể thêm nước cốt chanh/cam hoặc bột nghệ. Nếu là da khô, bạn bỏ thâm 1-2 giọt dầu oliu hoặc mật ong.

Bạn không nên sử dụng chuối xanh do nó chứa nhiều nhựa có thể gây kích ứng cho làn da. Nếu thực sự muốn dùng chuối xanh, bạn nên ngâm nước cho chảy bớt nhựa.

Bạn nên đắp loại mặt nạ này ở nhà tắm hoặc những nơi có bồn rửa để tránh rơi vãi ra bên ngoài. Buộc tóc cao khi tiếp xúc với loại mặt nạ này.

Ngoài việc đắp mặt nạ, bạn cũng nên thay đổi những thói quen sinh hoạt tốt cho da và sức khoẻ như: Ăn những loại thức ăn ít dầu mỡ, ăn nhiều rau của quả, uống nhiều nước, dành thời gian tập thể dục mỗi ngày, đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc tránh gặp những căng thẳng stress trong công việc, dành thời gian nghỉ ngơi cho bạn thân để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Trên đây là một vài cách làm mặt nạ chuối dưỡng da mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Hy vọng với những mẹo làm đẹp trên sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng da mà mình đang gặp phải.