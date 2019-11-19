Làm salad bơ giảm cân đơn giản nhưng cực hiệu quả

Trong bơ cũng chứa hàm lượng protein cao nhất gần tương đương với sữa. Với hàm lượng muối thấp, lượng chất xơ cao, có chứa lutein cao, carotenoid tự nhiên giúp làm mắt sáng và duy trì làn da đẹp. Có thể nói, bơ chính là “vũ khí” làm đẹp và giảm cân một cách tự nhiên.

Bơ là một trong số rất ít loại trái cây không có chứa hàm lượng cholesterol, chứa lượng chất béo đơn không bão hòa, có tác dụng làm giảm cholesterol, phòng chống béo phì hiệu quả. Chính vì thế, bơ thường được dùng để chế biến salad bơ giảm cân dành cho người ăn kiêng.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng , mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa một quả bơ. Trung bình mỗi quả bơ sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 250 đơn vị calo. Vì thế, nếu ăn quá nhiều bơ thì chắc chắn sẽ mang đến tác dụng ngược.

Là thực phẩm tốt cho sức khỏe , nhưng nếu không biết cách sử dụng, bơ có thể khiến bạn tăng cân không kiểm soát. Vậy làm thế nào ăn bơ mà không sợ tăng cân. Dưới đây là vài gợi ý dành cho bạn.

Kết hợp với thực đơn ăn kiêng hợp lý

Vì bơ chứa hàm lượng calo khá cao nên khi ăn cần phải cân bằng calo ở những loại thức ăn khác. Nên kết hợp bơ cùng với rau, củ, quả để chế biến thành các món salad bơ giảm cân, vừa đủ chất lại vừa ngon miệng. Tránh ăn bơ cùng những món có nhiều chất như hải sản, thịt bò, món có chứa chất béo động vật,... để đảm bảo không dung nạp quá nhiều lượng calo trong một bữa ăn.

Khi ăn bơ cần phải cân bằng calo ở những loại thức ăn khác - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian hợp lý để ăn bơ

Thời gian ăn bơ tốt nhất là vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Nếu muốn dùng bơ để làm bữa ăn nhẹ thì nên dùng trước bữa chính khoảng 2 tiếng. Nếu bạn chưa biết nên ăn bơ vào thời gian nào để có thể tăng cân thì là nên ăn sau bữa ăn khoảng 1 – 2 tiếng, trong thời gian này, các thành phần từ bơ sẽ giúp những nguồn dinh dưỡng đã ăn được hấp thụ dễ dàng hơn.

Không ăn cùng với đường, sữa

Ăn bơ tăng cân hay giảm cân phụ thuộc vào việc kết hợp bơ với những đồ ăn khác. Nếu bạn muốn ăn bơ không tăng cân thì nhất định không kết hợp cùng với đường, sữa. Chỉ riêng hai thực phẩm này cũng đã đủ làm bạn tăng cân. Nếu kết hợp một trong 2 thực phẩm này cùng bơ thì sẽ không kiểm soát được cân nặng kể cả bạn có sử dụng các loại thực phẩm ăn kiêng mỗi ngày.

Cách làm salad bơ rau trộn giảm cân

Bơ là loại trái cây được rất nhiều gia đình yêu thích. Bơ có vị béo, dẻo, thanh nhẹ nên rất kích thích vị giác, không chỉ ngon, bơ còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Với những người đang xây dựng chế độ ăn kiêng, salad bơ giảm cân chính là món ăn "cạ cứng" không thể bỏ qua. Hãy cùng áp dụng những cách làm salad bơ giảm cân theo công thức đơn giản dưới đây nhé. Vừa ngon miệng, tiện lợi, lại rất tốt cho vóc dáng.

Salad bơ và cá hồi

Nguyên liệu:

Cá hồi tươi: 200 gram

Rau xà lách: 1 búp

Bí ngô đỏ: 200 gram

Cà rốt: ½ củ

Bơ ngon: 1 trái

Nước sốt mè: 2 – 3 muỗng canh

Thực hiện:

Cá hồi đem làm sạch và thái thành từng miếng nhỏ và đem đi hấp chín. Rau, củ các loại đem rửa sạch và cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn, cà rốt cắt hạt lựu và làm chín qua với nước sôi cho chín. Bơ gọt vỏ, lọc lấy phần thịt và đem thái thành từng miếng vừa ăn. Cuối cùng, cho tất cả các loại rau củ vào trong tô và rưới nước sốt lên. Đợi khoảng 15 phút cho hỗn hợp ngấm gia vị thì cho tiếp cá hồi lên hỗn hợp là có thể thưởng thức.

Nếu yêu thích hương vị cá hồi, bạn nhất định phải thử qua món ăn này. Cá hồi có chứa Omega-3, không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất béo mà còn chống lão hóa rất hiệu quả. Mặt khác, cá hồi còn có lượng đạm dồi dào, tốt cho việc duy trì năng lượng cơ thể trong suốt một ngày hoạt động.

Salad bơ và cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Salad bơ rau củ

Nguyên liệu:

Cà chua: 200 gram

Dưa leo: 1 quả

Hành tây tím: ½ củ

Bơ: 1 quả

Dầu oliu: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 2 muỗng canh

Muối, hạt tiêu: mỗi thứ một chút

Thực hiện:

Hành tây tím đem rửa sạch và lột vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng. Bơ tách bỏ hạt, thái thành từng hạt lựu lớn. Cà chua đem rửa sạch rồi cắt thành từng múi cau, dưa leo rửa sạch, thái mỏng. Trộn dầu ô-liu cùng với nước cốt chanh, muối, tiêu tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Cho tất cả các nguyên liệu gồm cà chua, dưa leo, bơ, hành tây vào trong tô lớn rồi rưới hỗn hợp nước sốt lên trên, đều cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng lạnh.

Salad bơ rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Salad bơ trứng giảm cân

Nguyên liệu:

Tôm tươi: 150 gram

Bơ ngon: 1 -2 quả

Chanh: 1 quả

Trứng gà: 1 quả

Cà chua bi, xà lách: mỗi thứ một ít

Gia vị các loại: muối, hạt nêm, sốt mayonnaise, tiêu, tương cà

Thực hiện:

Chanh đem vắt lấy nước cốt và bỏ hạt. Cà chua, xà lách đem nhặt và rửa sạch, sau đó vớt ra và để ráo. Trứng gà đem luộc chín rồi bóc vỏ, bổ múi cau. Bơ bóc vỏ, bỏ hạt, cắt thành từng khối vuông. Sau đó, đem ngâm bơ vào cùng với nước có pha chút nước cốt chanh (1/2 phần nước chanh), khi bắt đầu trộn salad thì đem vớt ra để ráo. Tôm rửa sạch và bổ đôi, lấy phần chỉ đen ở sống lưng.

Bắc nồi nước nước sôi và cho tôm đã làm sạch vào luộc chín. Sau đó, vớt tôm ra tô nước đá bóc vỏ, bỏ phần đầu. Tiếp đó, ướp tôm cùng với 1/3 thìa café muối, một chút tiêu, nước cốt chanh, ướp 20 phút cho tôm được thấm đều.

Cho khoảng 4 muỗng nhỏ sốt mayonnaise cùng 2 muỗng café tương cà, một chút muối, hạt tiêu đều trong 1 bát. Tiếp theo, cho tất cả các nguyên liệu gồm bơ, tôm, trứng trong tô rồi trộn cùng hỗn hợp nước sốt, giữ trong ít phút cho ngấm gia vị. Cuối cùng, bạn cho salad ra đĩa và trang trí cùng với rau xà lách, cà chua bi là có thể thưởng thức.

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Salad bơ trứng giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Một vài lưu ý khi làm salad bơ giảm cân

Nhiều người trong chúng ta vẫn thường thắc mắc liệu salad bơ có giảm cân không? Bởi trong bơ có chứa chất béo. Và câu trả lời là salad bơ giảm cân rất tốt nếu biết cách khéo léo chế biến và kết hợp nguyên liệu. Để món salad bơ giảm cân ngon, mang lại hiệu quả tốt khi xây dựng chế độ ăn kiêng, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

Chọn những quả bơ có phần vỏ xanh, điểm lấm tấm những chấm vàng vì đó là những bơ sáp, có phần thịt dẻo, béo hơn những loại bơ có vỏ màu tím.

Không lấy những quả bơi khi sờ vào phần vỏ bị mềm nhũn, vì chúng có thể đã hỏng, hoặc cũng không còn giữ được hương vị thơm ngon nữa.

Trộn bơ bằng cách nhìn vào hình dáng, những quả bơ có hạt nhỏ, thuôn dài sẽ ngon, nhiều thịt hơn.

Bạn có thể chọn bơ bằng cách lắc nhẹ quả bơ, nếu lắc bơ và nghe thấy tiếng hạt lăn nhẹ bên trong thì đó là những quả bơ ngon, dày thịt. Còn nếu lắc nghe tiếng hạt lăn rất rõ thì những quả bơ đó có phần thịt mỏng.

Với những nguyên liệu kết hợp với salad như xà lách, cà chua, nên ngâm rửa cùng với nước muối pha loãng rồi rửa lại lần nữa cho an toàn nhé.

Salad bơ giảm cân rất tốt nếu biết cách khéo léo chế biến và kết hợp nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài cách chế biến và làm salad bơ giảm cân vừa đơn giản, tiện lợi lại rất ngon miệng mà những người đang trong chế độ giảm cân, ăn kiêng có thể tự áp dụng tại nhà. Chúc bạn thành công.