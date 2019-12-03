Tuyệt chiêu để có làn da trắng hồng rạng rỡ chỉ bằng một nắm lá ngải cứu mỗi ngày

Tuyệt chiêu để có làn da trắng hồng chỉ sau 7 ngày cùng lá ngải cứu:

Là con gái ai cũng mong muốn mình có làn da trắng sáng, mịn màng. Tuy nhiên, không phải người nào cũng may mắn sinh ra đã đẹp hoặc có đủ kinh tế để mua những loại mỹ phẩm đắt tiền dưỡng da. Đôi khi, cách làm da trắng hồng chỉ từ những nguyên liệu tự nhiên đơn giản vẫn mang lại hiệu quả bất ngờ.

- 1 nắm lá ngải cứu (tốt nhất là lá ngải cứu được mua trong ngày hoặc hái ngoài vườn rồi đem chế biến, như vậy sẽ đảm bảo lấy được nhiều dưỡng chất của lá nhất).

- 1 cái khăn xô thật sạch.

- Chày cối để giã.

Ngải cứu có thể mua hoặc tự trồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Ngải cứu rửa sạch, cho vào cối giã nhuyễn.

Bước 2: Bỏ vào khăn xô vắt kiệt lấy nước, phần bã có thể dùng để đắp mặt.

Ngải cứu giã lấy nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đem bát nước để phơi sương qua đêm (trời mưa có thể để ở trong ban công). Màu nước sau khi để một đêm sẽ có màu xanh sậm.

Bước 4: Sáng hôm sau, đem phần nước cốt đã được phơi sương rửa mặt.

Kiên trì áp dụng thường xuyên, bạn sẽ có một làn da trắng sáng, vết thâm cũng được làm mờ. Chẳng cần tốn quá nhiều tiền đi làm đẹp ở spa hay mua mỹ phẩm, cách làm da trắng hồng này chỉ mất khoảng 10 nghìn đồng mỗi ngày.

Da trắng hồng sau khoảng 1 tuần sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công và có một làn da đẹp như mong muốn!