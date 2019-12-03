Tuyệt chiêu để có làn da trắng hồng rạng rỡ chỉ bằng một nắm lá ngải cứu mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/12/2019 05:30

Ngải cứu thường được biết đến với công dụng chữa bệnh đau đầu. Tuy nhiên, lá ngải cứu còn có khả năng làm đẹp rất hiệu quả. Bạn đã biết cách làm da trắng hồng rạng rỡ chỉ bằng 1 nắm lá ngải cứu mỗi ngày?

Là con gái ai cũng mong muốn mình có làn da trng sáng, mịn màng. Tuy nhiên, không phải người nào cũng may mắn sinh ra đã đẹp hoặc có đủ kinh tế để mua những loại mỹ phẩm đắt tiền dưỡng da. Đôi khi, cách làm da trắng hồng chỉ từ những nguyên liệu tự nhiên đơn giản vẫn mang lại hiệu quả bất ngờ.

cach lam da trang hong 1
Da đẹp là mơ ước của cô gái - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt chiêu để có làn da trắng hồng chỉ sau 7 ngày cùng lá ngải cứu: 

Nguyên liệu:

- 1 nắm lá ngải cứu (tốt nhất là lá ngải cứu được mua trong ngày hoặc hái ngoài vườn rồi đem chế biến, như vậy sẽ đảm bảo lấy được nhiều dưỡng chất của lá nhất).

- 1 cái khăn xô thật sạch.

- Chày cối để giã.

cach lam da trang hong 2
Ngải cứu có thể mua hoặc tự trồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Ngải cứu rửa sạch, cho vào cối giã nhuyễn.

Bước 2: Bỏ vào khăn xô vắt kiệt lấy nước, phần bã có thể dùng để đắp mặt.

cach lam da trang hong 3
Ngải cứu giã lấy nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đem bát nước để phơi sương qua đêm (trời mưa có thể để ở trong ban công). Màu nước sau khi để một đêm sẽ có màu xanh sậm.

Bước 4: Sáng hôm sau, đem phần nước cốt đã được phơi sương rửa mặt.

Kiên trì áp dụng thường xuyên, bạn sẽ có một làn da trắng sáng, vết thâm cũng được làm mờ. Chẳng cần tốn quá nhiều tiền đi làm đẹp ở spa hay mua mỹ phẩm, cách làm da trắng hồng này chỉ mất khoảng 10 nghìn đồng mỗi ngày.

cach lam da trang hong 4
Da trắng hồng sau khoảng 1 tuần sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công và có một làn da đẹp như mong muốn!

Chăm chỉ bổ sung 7 loại nước uống chống lão hóa 'thần kỳ' này, da dẻ hồng hào, căng mướt như em bé

Chăm chỉ bổ sung 7 loại nước uống chống lão hóa 'thần kỳ' này, da dẻ hồng hào, căng mướt như em bé

Bài viết sẽ bật mí cho chị em 7 loại nước uống từ nguyên liệu tự nhiên có tác dụng chống lão hóa vô cùng hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da cách làm trắng da làm đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 46 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 16 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu