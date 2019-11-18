5 bài tập chống lão hóa giúp phụ nữ U40 trẻ trung, rạng ngời như tuổi đôi mươi

Chính vì vậy, thực hiện 5 bài tập chống lão hóa sau đây khoảng 15 - 20 phút mỗi ngày là cách để bạn đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác, duy trì sự tươi trẻ từ vẻ ngoài đến sức khỏe tổng thể cực kỳ hiệu quả.

Cơ thể con người sẽ bắt đầu lão hóa ở độ tuổi 30, tuy nhiên, nếu biết cách tập luyện điều độ mỗi ngày, quá trình tự nhiên này hoàn toàn có thể bị trì hoãn.

Bài tập chống lão hóa này giúp lưu thông máu, đẩy mạnh quá trình đào thải độc tố, trao đổi chất, ngăn ngừa sản sinh gốc tự do rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Đặc biệt, những bài tập chống lão hóa này rất hiệu quả đối với phụ nữ ở độ tuổi U40.

Nằm sấp trên thảm tập, hãy thư giãn và hít thở đều đặn. Sau đó, bắt đầu nâng phần trên cơ thể và hai chân lên cao. Lúc này, hãy vươn tay ra sau để nắm lấy hai chân. Giữ tư thế này hết mức có thể và hít thở thật đều.

Lặp lại động tác này khoảng 10 lần.

Nhảy dây

Nhảy dây là động tác hết sức đơn giản nhưng lại là bài tập chống lão hóa hiệu quả. Động tác này còn rất tốt đối với sức khỏe tim mạch - Ảnh: Internet

Nhảy dây là động tác quá quen thuộc và đơn giản, do đó, ai cũng có thể thực hiện được ngay. Tuy nhiên, bạn đừng ép bản thân quá sức mà hãy tập theo từng nhịp, mỗi nhịp khoảng 3 phút.

Chiếc thuyền

Không chỉ là bài tập chống lão hóa hữu hiệu cho phụ nữ trung niên, tư thế chiếc thuyền còn giảm nguy cơ viêm khớp - Ảnh: Internet

Nằm sấp trên thảm tập, duỗi thẳng tay và chân sao cho thoải mái nhất. Lúc này, hít vào rồi uốn người sao cho tay và chân tạo thành đường cong tương tự chiếc thuyền.

Duy trì tư thế này trong 10 giây rồi quay về vị trí ban đầu, lặp lại động tác này khoảng 10 lần.

Nâng tạ nằm

Chăm chỉ tập luyện động tác này sẽ giúp bạn chống lão hóa và ngăn ngừa đau lưng - Ảnh: Internet

Nằm ngửa trên thảm tập, hai tay cầm tạ đặt thoải mái dưới sàn, đầu gối cong và lòng bàn chân áp sát sàn.

Từ từ nâng hai tạ lên cao đến khi chúng chạm vào nhau thì quay trở về vị trí ban đầu. Thư giãn và lặp lại khoảng 10 lần.

Nếu có sức khỏe tốt, bạn có thể nâng liên tục mà không để tạ về lại sàn.

Thăng bằng

Bài tập chống lão hóa này còn rất tốt trong việc bình ổn tâm trí, giải tỏa căng thẳng kéo dài - Ảnh: Internet

Đứng thẳng, hai chân khép vào nhau, tay thư giãn, bạn hãy nhắm mắt và hít thở thật thoải mái. Từ từ, đưa chân trái ra sau, duỗi thẳng đến khi hai chân vuông góc với nhau. Đồng thời, ngã người về trước sao cho thẳng hàng với chân trái. Lúc này, dang hai tay sang ngang.

Khi hoàn thiện tư thế thăng bằng, hãy giữ yên khoảng 10 - 20 giây rồi quay về vị trí ban đầu. Lặp lại tương tự với chân còn lại.

Thói quen tập thể dục mỗi ngày cực kỳ tốt đối với sức khỏe, không những thế còn góp phần duy trì vóc dáng săn chắc. Riêng về các bài tập chống lão hóa, chúng còn có khả năng trì hoãn các dấu hiệu tuổi tác, kéo dài vẻ đẹp tuổi thanh xuân cho phụ nữ.