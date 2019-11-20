Chăm chỉ bổ sung 7 loại nước uống chống lão hóa 'thần kỳ' này, da dẻ hồng hào, căng mướt như em bé

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/11/2019 05:30

Bài viết sẽ bật mí cho chị em 7 loại nước uống từ nguyên liệu tự nhiên có tác dụng chống lão hóa vô cùng hiệu quả.

Lão hóa là quá trình tự nhiên không ai có thể tránh khỏi. Quá trình này diễn ra với các dấu hiệu như rụng tóc,  xuất hiện nếp nhăn, da mặt chảy xệ... Tuy không thể đẩy lùi hoàn toàn lão hóa nhưng bạn có thể làm chậm quá trình này bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý mỗi ngày.

Để giữ cho cơ thể tươi trẻ, làn da săn chắc, Brightside đã đưa ra danh sách 7 loại nước uống chống lão hóa hiệu quả từ những nguyên liệu tự nhiên.

5 công thức nước uống chống lão hóa

Sinh tố chuối và quả mọng

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Nước uống chống lão hóa từ việt quất, sữa chua và chuối - Ảnh: Internet

Đây là loại thức uống chống lão hóa có nguồn gốc từ Hy Lạp mang đến hiệu quả vượt trội. 

Chuối chín rất giàu pectin giúp kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Ngoài ra, loại chất này cũng giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. 

Mặt khác, quả mọng là nguồn cung cấp vitamin C phong phú cho cơ thể giúp giữ cho làn da săn chắc, mịn màng và rạng rỡ.

Trà

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện, đồng thời tăng cường sản sinh tế bào mới, mang đến làn da hồng hào, tươi trẻ. 

Ngoài việc uống trà xanh mỗi ngày, bạn còn có thể đắp mặt nạ từ loại thảo mộc này để nuôi dưỡng làn da toàn diện. 

Ngoài ra, các nghiên cứu khác nhau còn kết luận rằng những người thường xuyên uống nước trà xanh, trà đen sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

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Nước trà xanh không chỉ chống lão hóa mà còn ngăn ngừa bệnh tim hữu hiệu - Ảnh: Internet

Sinh tố bơ và hạnh nhân

Hạnh nhân chứa vitamin A, D, E có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Loại hạt này rất giàu canxi, protein giúp tăng cường sự săn chắc cho da và cơ thể.

Trong khi đó, bơ chứa lượng lớn chất béo không bão hòa đơn giúp làn da trắng hồng tự nhiên. Đặc biệt, vitamin A, B và E từ loại quả này đều là những dưỡng chất tốt cho da.

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Sinh tố bơ và hạnh nhân là nước uống chống lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Nước ép bưởi

Cơ thể chúng ta rất cần vitamin C để sản xuất collagen nhằm tăng sự đầy đặn và mềm mại cho làn da, mà bưởi là loại quả rất giàu vitamin C. Do đó, uống một ly nước ép bưởi mỗi ngày sẽ giúp xóa mờ nếp nhăn, làm cho làn da trông căng mịn và trẻ trung hơn. 

Ngoài ra, vì rất giàu chất chống oxy hóa, retinol nên loại quả có múi này còn có tác dụng điều trị nám, chữa lành tổn thương trên da.

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Không chỉ chống lão hóa, uống nước ép bưởi thường xuyên còn điều trị nám da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước dừa

Nước dừa rất giàu khoáng chất và chất điện giải rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa các axit amin, lipit và carbohydrate bên trong cơ thể. Quá trình này diễn ra thuận lợi sẽ cải thiện sự phân phối, hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm. 

Ngoài ra, nước dừa có chứa hormone thực vật cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, đẩy lùi lão hóa. Bên cạnh đó, loại chất này còn có khả năng chống ung thư.

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Nước dừa tăng cường hấp thụ dưỡng chất từ thực phẩm, ngăn ngừa lão hóa và chống ung thư - Ảnh: Internet

Nha đam

Nước ép nha đam chứa nhiều axit amin và chất dinh dưỡng giúp tăng sản xuất collagen trong cơ thể, từ đó xóa đi những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đồi mồi, chảy xệ...

Các chất chống oxy hóa có trong loại cây này cũng thúc đẩy tái tạo tế bào, duy trì sự mịn màng, săn chắc của làn da.

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Nha đam có khả năng đẩy lùi lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Sữa tươi

Các nghiên cứu cho thấy rằng bắt đầu từ tuổi 30, cơ thể con người sẽ mất 0.5% - 1% khối lượng cơ nạc mỗi năm, đồng thời, sức mạnh cơ bắp giảm 12 - 15 % mỗi thập kỷ. 

Theo các chuyên gia, chất leucine là axit amin có thể đảo ngược lão hóa và sự thất thoát cơ nạc cực kỳ hiệu quả.

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Sữa tươi tăng cường tái tạo cơ, đẩy lùi chảy xệ và lão hóa da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung một trong những loại nước uống chống lão hóa trên mỗi ngày, chắc chắn, bạn sẽ đẩy lùi được những dấu hiệu ban đầu của tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ, kém săn chắc, đồi mồi và nám. Không những thế, bổ sung nước uống từ nguồn thực phẩm lành mạnh còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

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