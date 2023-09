Chăm chỉ bổ sung 7 loại nước uống chống lão hóa 'thần kỳ' này, da dẻ hồng hào, căng mướt như em bé

Mặt khác, quả mọng là nguồn cung cấp vitamin C phong phú cho cơ thể giúp giữ cho làn da săn chắc, mịn màng và rạng rỡ.

Trà

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện, đồng thời tăng cường sản sinh tế bào mới, mang đến làn da hồng hào, tươi trẻ.

Ngoài việc uống trà xanh mỗi ngày, bạn còn có thể đắp mặt nạ từ loại thảo mộc này để nuôi dưỡng làn da toàn diện.

Ngoài ra, các nghiên cứu khác nhau còn kết luận rằng những người thường xuyên uống nước trà xanh, trà đen sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

Nước trà xanh không chỉ chống lão hóa mà còn ngăn ngừa bệnh tim hữu hiệu - Ảnh: Internet

Sinh tố bơ và hạnh nhân

Hạnh nhân chứa vitamin A, D, E có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Loại hạt này rất giàu canxi, protein giúp tăng cường sự săn chắc cho da và cơ thể.

Trong khi đó, bơ chứa lượng lớn chất béo không bão hòa đơn giúp làn da trắng hồng tự nhiên. Đặc biệt, vitamin A, B và E từ loại quả này đều là những dưỡng chất tốt cho da.

Sinh tố bơ và hạnh nhân là nước uống chống lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Nước ép bưởi

Cơ thể chúng ta rất cần vitamin C để sản xuất collagen nhằm tăng sự đầy đặn và mềm mại cho làn da, mà bưởi là loại quả rất giàu vitamin C. Do đó, uống một ly nước ép bưởi mỗi ngày sẽ giúp xóa mờ nếp nhăn, làm cho làn da trông căng mịn và trẻ trung hơn.

Ngoài ra, vì rất giàu chất chống oxy hóa, retinol nên loại quả có múi này còn có tác dụng điều trị nám, chữa lành tổn thương trên da.

Không chỉ chống lão hóa, uống nước ép bưởi thường xuyên còn điều trị nám da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước dừa

Nước dừa rất giàu khoáng chất và chất điện giải rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa các axit amin, lipit và carbohydrate bên trong cơ thể. Quá trình này diễn ra thuận lợi sẽ cải thiện sự phân phối, hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Ngoài ra, nước dừa có chứa hormone thực vật cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, đẩy lùi lão hóa. Bên cạnh đó, loại chất này còn có khả năng chống ung thư.

Nước dừa tăng cường hấp thụ dưỡng chất từ thực phẩm, ngăn ngừa lão hóa và chống ung thư - Ảnh: Internet

Nha đam

Nước ép nha đam chứa nhiều axit amin và chất dinh dưỡng giúp tăng sản xuất collagen trong cơ thể, từ đó xóa đi những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đồi mồi, chảy xệ...

Các chất chống oxy hóa có trong loại cây này cũng thúc đẩy tái tạo tế bào, duy trì sự mịn màng, săn chắc của làn da.

Nha đam có khả năng đẩy lùi lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Sữa tươi

Các nghiên cứu cho thấy rằng bắt đầu từ tuổi 30, cơ thể con người sẽ mất 0.5% - 1% khối lượng cơ nạc mỗi năm, đồng thời, sức mạnh cơ bắp giảm 12 - 15 % mỗi thập kỷ.

Theo các chuyên gia, chất leucine là axit amin có thể đảo ngược lão hóa và sự thất thoát cơ nạc cực kỳ hiệu quả.

Sữa tươi tăng cường tái tạo cơ, đẩy lùi chảy xệ và lão hóa da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung một trong những loại nước uống chống lão hóa trên mỗi ngày, chắc chắn, bạn sẽ đẩy lùi được những dấu hiệu ban đầu của tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ, kém săn chắc, đồi mồi và nám. Không những thế, bổ sung nước uống từ nguồn thực phẩm lành mạnh còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.