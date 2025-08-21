3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 21/08/2025 18:00

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm.

Tôi có một chị gái, cả hai hơn kém nhau 3 tuổi, đều đến tuổi lấy chồng. Dù bố mẹ tôi không thúc giục nhưng ông bà mong chúng tôi có thể lấy chồng gần, không sống xa bố mẹ quá. Ngặt nỗi cả tôi và chị đều quen người ở tỉnh khác. Thay vì vẫn giữ quan hệ với người yêu như tôi bây giờ, chị tôi sợ bố mẹ buồn nên quyết định chia tay rồi lấy người chồng hiện tại cùng quê.

Quả thật chị gái tôi đã rất đau lòng khi chia tay mối tình sâu đậm đó, tôi biết chị âm thầm khóc một mình chẳng nói với ai. Nhưng chị thương bố mẹ về già sống không gần con gái, chẳng ai chăm sóc nên chị đành hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi thương chị lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi han chị.

Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày. Lần nào anh đi công tác xa nhà cũng đều đem quà về cho tôi và bố mẹ. Anh thật sự quý trọng chị nên cũng yêu thương gia đình tôi.

 

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm. Tôi khá khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì. Bạn tôi nói người hàng xóm này đã quen sống như thế, chẳng ngại ngùng gì nên có sang nói chuyện cũng vô ích.

Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình. Tôi không định nhiều chuyện, vô tình liếc mắt nhìn sang người bên cạnh chị ta. Ngay sau đó, tôi chết điếng tại chỗ khi thấy khuôn mặt đó. Đó là anh rể của tôi!

Anh rể thấy tôi thì hoảng sợ và bối rối. Sau đó anh gọi tôi ra quán nước để nói chuyện. Anh nói yêu chị tôi còn người phụ nữ kia thì chỉ là qua đường cho vui. Anh viện lý do thường đi công tác không được gần vợ nên mới như thế. Anh nói anh biết chị gái tôi không quên được tình cũ, đến cả việc chăn gối với anh cũng lạnh nhạt tránh né. Anh rể đỏ mắt năn nỉ tôi đừng kể cho chị tôi biết.

Tôi thật sự oán giận người anh rể này, càng thấy thương chị gái của mình. Chị không lấy được người mình yêu, giờ lại bị chồng phản bội. Nếu biết sự thật thì chị sẽ còn tổn thương tới mức nào? Tôi có nên nói cho chị biết không?

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Đời sống 28 phút trước
Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Sao quốc tế 32 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Điền Hi Vi trong Tử dạ quy, Hứa Khải vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

CLIP: Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Cảnh báo: Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to trong vài ngày tới

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Qua 00h đêm nay (21/8/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, làm đâu thắng đó, không thành Tỷ Phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Chồng vui mừng khi thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi nghe câu trả lời của cô ấy thì nghẹn lời chết lặng

Chồng vui mừng khi thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi nghe câu trả lời của cô ấy thì nghẹn lời chết lặng

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem