Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Tâm sự 21/08/2025 13:40

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Tâm sự 19 phút trước
Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đời sống 31 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Tâm sự 59 phút trước
Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Thế giới 1 giờ 2 phút trước
Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Video 1 giờ 19 phút trước
Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sức khỏe 1 giờ 28 phút trước
Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười