Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Tâm sự 25/12/2025 12:50

Em nghĩ tấm hình này được chụp chưa lâu, và em linh cảm được chồng phản bội em. Em ngẩn người vì sốc, sau đó thì đau đớn tột cùng. Chuyện đã đến nước này, em lại nghĩ tích cực hơn rằng ít ra vẫn chưa tới ngày cưới, em còn cơ hội cứu lấy mình. Em không bứt dây động rừng, bắt đầu tìm chân tướng sự việc từ trang Facebook cá nhân của chồng.

Em với chồng sắp cưới quen nhau 4 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Tình cảm cũng có thể gọi là mặn nồng. Hai bên gia đình đã định ngày đám cưới, nhà em lúc đó còn dựng cả rạp xong rồi. Vậy mà trước ngày cưới 3 ngày, đọc được một tin nhắn mà em hủy luôn đám cưới chuẩn bị cả năm trời.

“Chú rể của cô đang nằm kế bên tôi nè”.

 

Kèm theo tin nhắn đó là tấm hình một người đàn ông bán nude đang nằm ngủ. Không hề thấy mặt ai trong tấm hình, nhưng em thấy rõ hình xăm ngay trên ót là của chồng sắp cưới. Vì đó là hình xăm em đặc biệt chọn cho anh ta, rất hiếm giống ai.

Em nghĩ tấm hình này được chụp chưa lâu, và em linh cảm được chồng phản bội em. Em ngẩn người vì sốc, sau đó thì đau đớn tột cùng. Chuyện đã đến nước này, em lại nghĩ tích cực hơn rằng ít ra vẫn chưa tới ngày cưới, em còn cơ hội cứu lấy mình. Em không bứt dây động rừng, bắt đầu tìm chân tướng sự việc từ trang Facebook cá nhân của chồng.

Nếu bồ của chồng đã ra tay vào thời điểm này thì chính là cô ta muốn giữ bằng được người tình. Em lục tìm trong người like, bình luận trong các bài post của chồng. Vì chồng em rất ít khi đăng bài nên chỉ cần tìm được người hay tương tác nhất. Cuối cùng em tìm được một cô ả luôn “thả tim” bất kì cái gì chồng em đăng.

Đến khi vào trang cá nhân của cô ta, em mới vỡ òa xót xa. Những hình ảnh cô ta đăng không thấy mặt chồng em nhưng em có thể nhận ra bàn tay, đôi giày, chiếc áo quen thuộc kia. Còn có những câu lãng mạn về tình yêu, kiểu như: “Chỉ cần anh thương em, cả thế giới cứ để em lo”. Và tất cả những gì cô ta đăng, chồng em đều thả tim hoặc like không sót tấm nào.

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt - Ảnh 1
Tất cả những gì cô ta đăng, chồng em đều thả tim hoặc like không sót tấm nào - Ảnh minh họa: Internet

Trang cá nhân của ả bồ không hề có thông tin gì, chỉ kết bạn với hai người, một trong số đó là chồng em. Tài khoản còn lại mới đích thị là của cô ta. Em mới hiểu ra, ả bồ chỉ tạo một tài khoản vô danh để thể hiện thứ tình cảm lén lút với chồng em. Đã biết trang cá nhân thực, em tìm đến thông tin ngoài đời thực của cô ta.

Chân tướng sự thật chính là chồng em đã ngoại tình từ 2 năm trước, trong khi đã yêu em 4 năm. Nhân tình của chồng làm giáo viên tiểu học. Em điều tra thêm một hồi thì phát hiện hóa ra cô bồ này là người yêu cũ của chồng. Em lại nhớ đến lý do chia tay người cũ mà chồng em đã nói, là vì gia đình không cho phép.

Tóm gọn lại, chồng em muốn đứng hai thuyền, vừa lấy em hợp lòng cha mẹ, vừa có bồ để vui chơi. Tìm hiểu được tới đây, em đưa ra quyết định giữ im lặng, không muốn nghe bất kì lời biện hộ, giải thích nào. Em báo với người nhà, mẹ em liền nói: “Không sao, chồng tốt thì mẹ gả không thì thôi, nói một tiếng với họ hàng là được”. Được ba mẹ an ủi em cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Đã quyết vậy rồi nhưng em vẫn tỏ ra chẳng có gì với chú rể. Em gửi một món quà tới tận văn phòng hiệu trưởng của trường cô bồ đang dạy. Trong hộp quà đó em rửa hết hình cô ta đăng trên mạng, kèm thêm vài câu: “Em làm tình nhân chưa đủ, còn phá đám cưới của người khác, tặng không album ảnh cưới của chị để em xem cho vui!”.

Vào ngày cưới định sẵn, em lên đường hưởng “tuần trăng mật” với một người không phải chồng sắp cưới của mình. Đây là chuyến du lịch em đặt để cho hai vợ chồng đi chơi. Cuối cùng, em lại đi với mẹ. Đúng là không ai bằng cha mẹ mình.

Đến ngày rước dâu, em chỉ nhắn đúng một câu: “Đến nhà nhân tình rước dâu đi nhé!” rồi tắt luôn máy. Giờ thì em thư thả ở Đà Nẵng, để lấy lại sức sau khi dẹp một đám cưới, một cuộc hôn nhân tồi tệ.

 

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Trước ngày đám cưới 3 ngày, em nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Vào ngày cưới định sẵn, em lên đường hưởng “tuần trăng mật” với một người không phải chồng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 46 phút trước
8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 52 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Đúng 17h30 chiều ngày mai, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Đúng 17h30 chiều ngày mai, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Vừa khoe vợ ngoan hiền với cả họ, chú rể 'tái mét' khi đoàn khách không mời đại náo lễ đường, vạch trần bí mật của cô dâu

Vừa khoe vợ ngoan hiền với cả họ, chú rể 'tái mét' khi đoàn khách không mời đại náo lễ đường, vạch trần bí mật của cô dâu

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói này của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói này của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau