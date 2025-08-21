12h đêm bắt gặp osin mặc đồ gợi cảm ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Tâm sự 21/08/2025 19:00

Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn. Bình thường, chị luôn mặt đồ kín đáo, tôi thật không thể nhận ra.

Tôi lấy chồng đã 10 năm. Tôi và chồng ở riêng, không sống cùng gia đình chồng. Ban đầu khi có một con nhỏ, tôi có thể tranh thủ thời gian để làm việc nhà. Nhưng từ khi có con thứ hai, tôi thật sự không làm xuể. 

Thời gian gần đây vì công việc ngày một nhiều, tôi và chồng không còn nhiều thời gian để lo cho gia đình nên quyết định thuê người giúp việc. Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn. 

12h đêm bắt gặp osin mặc đồ gợi cảm ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn. Bình thường, chị luôn mặt đồ kín đáo, tôi thật không thể nhận ra. Lúc mới thấy chị bước ra, tôi cứ nghĩ rằng mình nhầm. Phụ nữ khi ăn diện lên đúng là thay đổi rất nhiều.

Sau đó, tôi ngẩn người thấy người đàn ông đến đón chị giúp việc. Người đàn ông áy là anh trai chồng của tôi. Anh có gia đình, cũng thường xuyên qua nhà tôi. Thời gian trước, chị chồng của tôi đi công tác nên thuê chị giúp việc nhà tôi sang dọn dẹp vào cuối cùng. Chẳng ngờ được, nhờ thế mà anh chồng và chị giúp việc quen biết nhau rồi có quan hệ vụng trộm với nhau. 

Tôi không dám để lộ việc mình biết, chỉ âm thầm theo dõi chị giúp việc và anh chồng. Quả đúng thật là họ đang cặp kè với nhau! Từ ngày đó, tôi thấy chị ấy ngày càng xinh xắn, đầy đặn hơn. Anh chồng của tôi còn không tiếc tiền mua đồ đẹp cho chị. Tôi biết hết, còn có chứng cứ nhưng lại chưa nói với chị dâu. Tôi có nên nói không hay là cứ im lặng như không biết gì? Tôi thấy thương cho chị quá nhưng thật sự không biết phải làm sao.

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng trước sự thật đau lòng

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng trước sự thật đau lòng

Tâm sự 52 phút trước
Hai năm ly hôn, tôi bị bệnh thì con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Hai năm ly hôn, tôi bị bệnh thì con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 22/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 22/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói của người kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói của người kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đến dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ gương mặt

Đến dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ gương mặt

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
12h đêm bắt gặp osin mặc đồ gợi cảm ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

12h đêm bắt gặp osin mặc đồ gợi cảm ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 14 tháng bị bạo hành tử vong: Chưa đủ căn cứ khởi tố bảo mẫu tội Giết người

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng trước sự thật đau lòng

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng trước sự thật đau lòng

Hai năm ly hôn, tôi bị bệnh thì con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Hai năm ly hôn, tôi bị bệnh thì con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói của người kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói của người kia tôi tái mặt suy sụp

Đến dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ gương mặt

Đến dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ gương mặt