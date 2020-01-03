Vài giọt tinh dầu này có thể điều trị dứt điểm 5 vấn đề về da kể cả lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Chăm sóc da 03/01/2020 05:35

Brightside đã chia sẻ cách dưỡng da bằng tinh dầu thầu dầu nhằm điều trị các vấn đề như mụn trứng cá, mẩn đỏ, khô nứt và lão hóa rất đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà.

Dầu thầu dầu là một trong những nguyên liệu làm đẹp yêu thích của phụ nữ Ai Cập thời cổ xưa. Theo các nghiên cứu, biết cách tận dụng loại tinh dầu này, bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, mẩn đỏ, nếp nhăn và lão hóa một cách đơn giản. 

Hãy cùng học ngay 5 cách dưỡng da bằng tinh dầu thầu dầu dưới đây.

1. Trị mụn và làm mờ sẹo thâm

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Làn da cải thiện rõ rệt nhờ sử dụng tinh dầu thầu dầu - Ảnh: Internet

Da dầu nhờn rất dễ nổi mụn trứng cá và kích ứng. Dầu thầu dầu có chứa axit béo giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên của da, đồng thời điều trị mụn cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần thoa nhẹ dầu thầu dầu lên mặt theo chuyển động tròn, để qua đêm và rửa sạch lại bằng nước ấm vào buổi sáng.

2. Làm mờ vết rạn và cháy nắng

Dầu thầu dầu làm bong các tế bào hư hại giúp da hồi phục nhanh chóng. Tác dụng này rất tốt để điều trị các vết bỏng, sẹo và thậm chí là các vết rạn da trong thời gian ngắn. 

Bên cạnh đó, tinh dầu thầu dầu còn có đặc tính kháng khuẩn, tăng cường lưu thông máu rất tốt cho quá trình sản sinh tế bào mới. Đặc biệt, loại nguyên liệu này còn được sử dụng trong nhiều loại kem chống nắng vì giá trị SPF ở mức 6.

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Vết rạn, sẹo hay bỏng sẽ mờ đi nhanh chóng nhờ tinh dầu thầu dầu - Ảnh: Internet

3. Nếp nhăn

Thoa vài giọt tinh dầu thầu dầu trên các khu vực xuất hiện nhiều nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa hàng ngày, cộng với vài động tác mát xa nhẹ nhàng. Chỉ sau thời gian ngắn, hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng. 

Vì có khả năng tăng cường sản xuất collagen, làm chậm quá trình lão hóa, loại tinh dầu này sẽ ngăn ngừa các dấu hiệu của tuổi tác, làm mờ nhanh chóng nếp nhăn. Trong khi đó, lượng axit béo dồi dào giúp giữ ẩm, mang đến cho bạn làn da ngậm nước và mềm mại.

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Tinh dầu thầu dầu ngăn ngừa lão hóa, kéo căng làn da nhanh chóng - Ảnh: Internet

4. Môi nứt nẻ

Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu thầu dầu để làm dịu và chữa lành đôi môi nứt nẻ, bong tróc vào mùa đông. Do thành phần dinh dưỡng cao như vitamin E, khoáng chất và axit béo, nguyên liệu này giúp vùng da môi nhanh lành và cân bằng lại độ ẩm. 

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Đôi môi hồng hào, mềm mại mà không hề khô nứt, bong tróc nhờ tinh dầu thầu dầu - Ảnh: Internet

5. Nứt gót chân và vết chai

Dầu thầu dầu giàu các tính chất giữ ẩm có tác dụng nuôi dưỡng làn da khô và phục hồi lại quá trình hydrat hóa ở các khu vực bong tróc, bóc vảy. Rất đơn giản, chỉ cần trộn một vài muỗng cà phê loại dầu này với nước ấm, ngâm vết chai, vùng da nứt nẻ khoảng 20 phút. Sau đó, tình trạng sẽ cải thiện rõ rệt.

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Vết chai, nứt nẻ, gót chân thô ráp sẽ được cải thiện hoàn toàn nhờ tinh dầu thầu dầu - Ảnh: Internet

Chỉ cần biết cách sử dụng tinh dầu thầu dầu để dưỡng da ngay tại nhà, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ mà chẳng cần đến mỹ phẩm đắt tiền.

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