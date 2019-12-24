Lỗ chân lông ngày một nở to, da sần sùi kém sắc là vì bạn chưa biết đến những bí quyết cực đơn giản này

Chăm sóc da 24/12/2019 12:32

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những cách thu nhỏ lỗ chân lông đơn giản tại nhà. Không cần tốn tiền đi spa mà vẫn có được hiệu quả tương tự.

Lỗ chân lông to thường thấy ở da dầu, da hỗn hợp thiên dầu. Nguyên nhân là do khi da tiết quá nhiều dầu và chất nhờn sẽ khiến lỗ chân lông nở to gây mất thẩm mỹ cho làn da. Có rất nhiều cách khắc phục và thu nhỏ lỗ chân lông đơn giản như:

Nước ép cà chua

Trong quả cà chua có nhiều thành phần tự nhiên giúp cho lỗ chân lông được thu nhỏ và làm mịn da. Cách thu nhỏ lỗ chân lông bằng nước ép cà chua vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần lấy nước cốt cà chua để thoa lên mặt.

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Nước ép cà chua rất tốt cho việc thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thoa khoảng 20 phút bạn rửa lại mặt bằng nước lạnh. Sau mỗi lần thực hiện, bạn sẽ thấy làn da của mình sáng mịn hơn, lỗ chân lông cũng được thu hẹp lại.

Khoai tây

Trong củ khoai tây có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho làn da như vitamin A, E, B1, B2, C... Vậy nên nó không chỉ giúp làn da trắng sáng, ngăn ngừa lão hóa mà còn thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

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Mặt nạ khoai tây giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn để ép lấy nước. Sau khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt bạn thoa nước ép khoai tây lên mặt và kết hợp với việc massage da mặt nhẹ nhàng.

Thư giãn trong khoảng 15 phút sau đó rửa lại với nước ấm. Thực hiện 2 - 3 lần/tuần để có được kết quả như mong muốn.

Lòng trắng trứng gà

Được xếp vào danh sách những thực phẩm giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả, trứng gà được rất nhiều chị em sử dụng để giúp làn da mịn màng, căng bóng.

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Dùng lòng trắng trứng gà để thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Bạn đánh bông lòng trắng trứng gà, thêm một ít nước cốt chanh vào trộn đều sau đó thoa dung dịch này lên trên da mặt, đợi khô và rửa lại mặt bằng nước lạnh.

Không chỉ có tác dụng se khít lỗ chân lông hiệu quả, hỗn hợp này còn giúp trắng da và dưỡng ẩm da hiệu quả.

Quả dưa chuột

Dưa chuột là loại quả được các chị em sử dụng rất nhiều bởi hiệu quả mang lại cho làn da rất cao. 

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Sử dụng dưa chuột để đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thu nhỏ lỗ chân lông bằng dưa chuột: Bạn cho dưa chuột đã được rửa sạch vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Sau đó lấy ra, chà kỹ 2 đầu và để nguyên vỏ, cắt dưa chuột thành từng khúc dài khoảng 4cm. Thái thành những lớp mỏng sau đó đắp lên mặt, hãy dùng tay vỗ nhẹ và thư giãn trong khoảng 20 phút, cuối cùng bạn rửa sạch mặt với nước lạnh. Thực hiện 3 lần/1 tuần, lỗ chân lông sẽ dần se khít bất ngờ.

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