Nam sinh ở Hà Nội chuyển hơn 100 triệu đồng, trốn nhà tự bay vào TP.HCM bị công an giả 'bắt cóc online'

Đời sống 21/08/2025 09:21

Công an TP.HCM kịp thời giải cứu một nam sinh 22 tuổi khỏi thủ đoạn lừa đảo 'bắt giam online', ngăn chặn việc gia đình chuyển 500 triệu đồng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 21/8, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an phường Thới An (TPHCM) ngăn chặn vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, sáng 19/8, chị N.T. (52 tuổi, ở phường Khương Đình, TP Hà Nội) đến trụ sở công an phường trình báo về việc có một đối tượng lạ liên hệ đòi 500 triệu đồng, nói do H. (22 tuổi, sinh viên đại học, con trai chị) vay nợ, nếu không trả sẽ chặt chân tay H..

Chị N.T. cho biết con trai mình đã rời khỏi nhà từ ngày 18/8 và không thể liên lạc. Tại trụ sở công an, chị T. được cán bộ công an phường động viên không chuyển tiền, để lực lượng chức năng xác minh điều tra.

Nam sinh ở Hà Nội chuyển hơn 100 triệu đồng, trốn nhà tự bay vào TP.HCM bị công an giả 'bắt cóc online' - Ảnh 1
Công an TP.HCM làm việc với nam sinh bị "bắt cóc online". Ảnh: Báo Dân Trí. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Khương Đình xác định H. đã đi taxi đến sân bay Nội Bài rồi bay vào TPHCM thuê khách sạn tại phường Thới An.

Công an phường Khương Đình đã liên hệ phối hợp Công an phường Thới An hỗ trợ tìm kiếm và xác định nam sinh trên đang ở phòng khách sạn một mình, không bị ai khống chế, sức khỏe bình thường.

Theo thông tin báo Dân Việt, nam sinh cho biết trước đó nhận điện thoại từ người tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM, thông báo anh liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu H. chuyển 107 triệu đồng "để chứng minh trong sạch", sau đó bay vào TP.HCM, thuê khách sạn và báo địa chỉ. Tiếp đó, chúng yêu cầu H. thoát đăng nhập Zalo, tắt điện thoại và giao tài khoản Zalo cho các đối tượng, ở yên trong phòng không được đi đâu, chờ đối tượng liên lạc.

Công an phường Khương Đình phối hợp Công an phường Thới An đã đưa H. về an toàn, ngăn chặn kịp thời việc gia đình chuyển tiền cho các đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, đồng thời nhấn mạnh công an, VKS không liên hệ và làm việc với người dân qua điện thoại, hay các ứng dụng online.

Khi có các việc liên quan, các cơ quan chức năng sẽ thông báo trực tiếp đến người dân bằng văn bản và thông qua lực lượng công an cơ sở.

