Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM giải cứu nam nạn nhân 18 tuổi bị bắt cóc online, đòi số tiền 300 triệu đồng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 8/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị vừa giải cứu thành công một nam thanh niên (18 tuổi, ở phường Trấn Biên) bị nhóm lừa đảo, bắt cóc online.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ anh N.V.Đ. (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) về việc con trai tên là N.B.Đ. (18 tuổi) bị nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch giữ và yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng, là số tiền N.B.Đ. đã vay của các đối tượng.

Nhóm đối tượng đe doạ nếu gia đình anh N.V.Đ. không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng sẽ hành hung Đ. và bán ra nước ngoài. Gia đình đã liên hệ Đ. và được xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà.

Nhà nghỉ nơi cháu N.B.Đ được giải cứu. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe dọa những người trong gia đình nạn nhân.

Theo thông tin VOV, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo “bắt cóc online”.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân đọc chính xác thông tin cá nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở… và cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh tinh thần, yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó, chúng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp, hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền. Chúng yêu cầu nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và nhắn tin qua mạng để chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm ra vị trí của nạn nhân. Đến 18h cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM tới một khách sạn ở phường Linh Xuân, TPHCM, tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa Đ. về làm việc an toàn, sau đó bàn giao cho gia đình.

Hé lộ thủ đoạn "bắt cóc online": Kẻ lừa đảo nhắm vào học sinh, sinh viên Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp các vụ lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào các em học sinh, sinh viên. Lý giải điều này, chuyên gia Tội phạm học cho rằng có 2 nguyên nhân chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-cong-an-giai-cuu-thanh-cong-thanh-nien-18-tuoi-bi-bat-coc-online-de-tong-tien-300-trieu-dong-739321.html