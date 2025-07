Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an Quảng Ninh cho biết, ngày 17/7, chị N.T.L. (SN 1983, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh sau khi con trai chị là H.Đ.M. (SN 2007) được hỗ trợ trở về an toàn, thoát khỏi một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo trình báo, khoảng 15h30 ngày 15/7, chị L. nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ Zalo với nội dung con trai bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để chuộc người. Kèm theo đó là hình ảnh M. bị giữ, lời lẽ đe dọa, uy hiếp tinh thần.