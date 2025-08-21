Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh

Đời sống 21/08/2025 09:53

Hôm nay, ngày 21/8/2025 giá vàng trong nước tăng sốc lập kỷ lục mới sau một đêm khi thị trường thế giới đi lên. Đây là mức giá kỷ lục mới của vàng miếng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 21/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng, đưa giá mua lên 124,4 triệu đồng, bán ra lên 125,4 triệu đồng. Hầu hết các công ty vàng bạc đá quý cũng công bố giá mua bán vàng miếng bằng Công ty SJC. Đây là mức giá kỷ lục mới của vàng miếng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 117,3 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 117 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,3 triệu đồng, bán ra 120,3 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng lên mức kỷ lục, khi bán ra lên 125,4 triệu đồng.  Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng mỗi lượng trong khi vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng. Riêng các công ty giữ mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn lên 3 - 3,2 triệu đồng khiến người mua bị lỗ lớn bất chấp vàng tăng kỷ lục.

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 3.341 USD/ounce, cao hơn hôm qua 27 USD. Đồng USD giảm giúp kim loại quý đi lên.

Theo báo Người Lao Động, đà tăng giá của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với áp lực bán tháo, khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

Các nhà giao dịch cổ phiếu dường như đang lo ngại về triển vọng biến động mạnh trong các tháng 9 và 10 sắp tới – giai đoạn thường được xem là nhạy cảm với thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, các động thái mua kỹ thuật cũng góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay đi lên.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới sau chuỗi ngày giảm mạnh - Ảnh 2
Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 3.341 USD/ounce, cao hơn hôm qua 27 USD. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Thị trường vàng hiện đang tập trung vào Hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điểm nhấn là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự đoán sẽ làm sáng tỏ quan điểm của Fed về việc điều chỉnh lãi suất và khuôn khổ chính sách tiền tệ. Điều này sẽ tác động nhất định đến giá trị của đồng USD, ảnh hưởng đến xu hướng của giá vàng

Tại các thị trường quan trọng khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng khi sức mua của các nhà đầu tư sử dụng bằng ngoại tệ khác.

Giá dầu thô ghi nhận mức tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 62,75 USD/thùng. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,32%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính sách từ Fed.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 20/8/2025 giá vàng thế giới giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán ra trước thềm cuộc họp quan trọng của FED. Tuy nhiên giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng.

