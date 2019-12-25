Thực hiện đủ 5 bước chăm sóc này mỗi tối, da dẻ chẳng bao giờ lão hóa mà luôn căng mịn, trắng hồng như em bé

Chăm sóc da 25/12/2019 05:35

Brightside đã nêu ra 5 bước đơn giản để tẩy sạch lớp trang điểm, làm sạch da một cách tốt nhất giúp ngăn ngừa lão hóa da tối đa.

Trang điểm là đặc quyền của phái đẹp và đây dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của phụ nữ. Theo nghiên cứu, mỹ phẩm trang điểm không gây ra tổn hại cho làn da, thay vào đó, việc tẩy trang không đúng cách mới thực sự là tác nhân xấu gây nên mụn, lão hóa, thâm sạm. 

Chính vì vậy, để bảo vệ làn da, bạn nên thực hiện tẩy trang với đầy đủ các bước hướng dẫn dưới đây để ngăn ngừa lão hóa da:

Bước 1: Chuẩn bị 

Để việc tẩy trang đạt hiệu quả cao hơn, bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng các loại sản phẩm làm sạch phù hợp với làn da của mình. Nếu có làn da dầu, bạn nên chọn những sản phẩm không chứa dầu. Trong khi những sản phẩm có tác dụng dưỡng ẩm sẽ rất phù hợp với làn da khô. 

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Tùy thuộc vào đặc tính da mà bạn nên chọn lựa sản phẩm làm sạch, tẩy trang phù hợp - Ảnh: Internet

Đặc biệt, bạn nên sử dụng sản phẩm tẩy trang riêng biệt cho mắt, vì vùng da này vô cùng nhạy cảm. Ngoài ra, trước khi tiến hành làm sạch khuôn mặt, hãy làm ướt bằng nước mát trước.

Bước 2: Tẩy trang mắt

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Đôi mắt cần một sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ - Ảnh: Internet

Như đã nhắc đến, bạn nên chọn một dòng sản phẩm riêng biệt dành cho vùng da mỏng manh quanh mắt.

Đầu tiên, hãy làm ẩm miếng bông mềm thật kỹ với sản phẩm rồi ấn lên mắt. Đợi trong khoảng 10 - 20 giây, sau đó, di chuyển miếng đệm một cách nhẹ nhàng xung quanh vùng da quanh mắt để đảm bảo làm sạch hoàn toàn. Thực hiện đến khi nào lớp mỹ phẩm makeup đã được loại sạch.

Bước 3: Tẩy trang môi

Tiếp theo, bạn cần làm sạch đôi môi. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm riêng biệt hoặc chỉ cần dùng tinh dầu tự nhiên. Áp dụng sản phẩm thường dùng lên đôi môi, chờ tối đa 5 phút và lau nhẹ nhàng bằng bông mềm. Lưu ý, đừng chà quá mạnh để bảo vệ lớp da môi mỏng manh.

Bước 4: Tẩy trang da mặt

Để tẩy trang cho da mặt, bạn có thể bắt đầu với dung dịch nước tẩy trang. Đầu tiên, hãy làm ẩm một miếng bông với sản phẩm đã chọn. Sau đó, dùng bông thoa đều khắp khuôn mặt theo chuyển động tròn trên mặt, rồi đến xương hàm và cổ. Thực hiện đến khi nào lớp mỹ phẩm được loại bỏ hoàn toàn.

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Tẩy trang đúng cách sẽ giúp bạn ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Bước 5: Dưỡng da sau tẩy trang

Chăm sóc da sau khi tẩy trang là việc cực kỳ quan trọng, đây là giai đoạn cuối cùng chắc chắn phải thực hiện. Bạn có thể nhẹ nhàng mát xa mặt để tăng cường tính đàn hồi và tăng lưu thông máu. Sau đó, hãy thoa lên da mặt một loại kem dưỡng ẩm phù hợp để cân bằng lại độ ẩm. 

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Thoa kem dưỡng sau khi làm sạch sẽ giúp da cân bằng, mịn màng - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 5 bước tẩy trang, chăm sóc đúng cách trên, bạn sẽ bảo vệ được làn da trước lão hóa, lưu giữ được vẻ căng mịn, tươi trẻ.

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