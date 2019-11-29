3 bước đơn giản mỗi ngày giúp giảm mụn lưng chi chít, chị em tha hồ diện đầm quyến rũ dự tiệc cuối năm

Thông thường, cách trị mụn lưng ở spa sẽ mất một khoản chi phí khá cao. Chính vì vậy, để tiết kiệm tiền bạc, bạn có thể áp dụng 3 bước đơn giản sau mỗi ngày để đánh bay mụn lưng nhanh chóng.

Mụn lưng luôn là nỗi lo ngại lớn nhất đối với con gái, khiến bạn mất đi vẻ tự tin vốn có và ngần ngại diện những bộ váy 2 dây hay hở lưng ra đường.

Sữa tắm thường chứa nhiều hương liệu tạo mùi thơm, tuy nhiên nó lại chính là nguyên nhân khiến tình trạng mụn lưng trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, sữa làm còn có khả năng duy trì độ ẩm trên da và tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi gây mụn.

Chính vì vậy, nếu bạn đang trong quá trình điều trị mụn lưng thì nên hạn chế dùng sữa tắm, thay vào đó nên sử dụng xà phòng có khả năng diệt khuẩn.

2. Lau sạch cơ thể trước khi mặc quần áo

Lau người sạch rồi mới mặc quần áo - Ảnh minh họa: Internet

Việc da bị ẩm ướt là một trong những nguyên nhân khiến mụn lưng mọc nhiều hơn. Vì vậy, sau khi tắm xong, bạn phải lau người thật khô (đặc biệt là vùng lưng) để khắc phục tình trạng lưng nổi mụn chi chít.

3. Vệ sinh vùng lưng bị mụn bằng nước muối sinh lý

Đây là một trong những bước quan trọng để điều trị mụn lưng hiệu quả. Việc vệ sinh bằng nước muối sinh lý sẽ giúp ngăn ngừa mụn sưng tấy, lan rộng. Bên cạnh đó, việc sát khuẩn thường xuyên còn giúp vết mụn nhanh lành và không để lại thâm sẹo.

Mụn lưng cực kỳ khó chịu và mất thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang bị mụn lưng và cảm thấy lo ngại khi mụn lưng ngày càng nhiều. Hãy áp dụng ngay 3 bí kíp trị mụn lưng trên để đánh bay mụn lưng, tự tin mặc những chiếc áo hai dây, váy vóc điệu đà hay khoe lưng trần gợi cảm nhé!