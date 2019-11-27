Bước sang tuổi 25, chị em phải bổ sung 3 thứ này mỗi ngày để cứu làn da khỏi bị lão hóa

Là phụ nữ, ai cũng sợ bị xấu và già đi, đặc biệt khi đã bước qua tuổi 25. Chính vì vậy, hãy bổ sung ngay 3 thứ này mỗi ngày để ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả.

Khi đã bước sang tuổi 25, nếu chỉ dưỡng da thông thường thì chưa đủ để duy trì một làn da khỏe đẹp, bạn cần bổ sung thêm collagen.

Theo nghiên cứu, phụ nữ Nhật Bản và Hàn Quốc luôn sở hữu làn da căng mọng, trẻ trung. Bởi lẽ, họ rất chăm chỉ làm đẹp và luôn tìm cách để cứu làn da khỏi bị lão hóa từ sớm.

Bổ sung collagen giúp da tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể bổ sung collagen dưới dạng nước uống, dạng bột, viên uống hoặc thạch ăn. Khi cơ thể được cung cấp đủ collagen, làn da của bạn sẽ luôn mềm mịn, căng bóng và giảm thiểu nguy cơ bị lão hóa, da đồi mồi...

2. Bổ sung chất xơ

Ở độ tuổi 25, các cơ quan trong cơ thể bắt đầu hoạt động chậm hơn khiến quá trình tuần hoàn máu trở nên khó khăn gây hại cho da, khiến da nhanh chảy xệ.

Bổ sung nhiều chất xơ rất tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên hạn chế ăn tinh bột và các loại thực phẩm chiên dầu gây béo. Chúng chính là nguyên nhân khiến cho da bị sạm đen, thiếu sức sống. Hãy cứu làn da khỏi bị lão hóa bằng cách bổ sung nhiều chất xơ, thiết lập chế độ ăn lành mạnh mỗi ngày.

3. Uống nhiều nước

Cơ thể chiếm đến 70% là nước, bất cứ ai cũng cần nước cho cơ thể. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 25 thì nhu cầu được bổ sung nước sẽ nhiều hơn. Để làn da luôn căng mọng, bạn phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để ngăn ngừa lão hóa, bạn nên uống nhiều nước ép trái cây hay ăn nhiều hoa quả để bổ sung thêm vitamin C, A, E...