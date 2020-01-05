Ti tỉ tác dụng 'thần thánh' hơn cả mỹ phẩm tiền triệu của gel nha đam, dùng mỗi ngày là da dẻ đẹp như gái Hàn

Chăm sóc da 05/01/2020 12:00

Không chỉ rất tốt cho sức khỏe, gel nha đam còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp làn da tuyệt vời, hiệu quả hơn cả mỹ phẩm đắt tiền.

Trao đổi với Byrdie, bác sĩ da liễu Marnie Nussbaum, làm việc tại hãng mỹ phẩm Perry Romanowski đã phân tích ra rất nhiều tác dụng của gel nha đam đối với làn da. Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng chia sẻ về cách làm đẹp từ nha đam để nuôi dưỡng làn da hàng ngày tại nhà.

Tác dụng của gel nha đam đối với làn da

Làm dịu da

Nha đam được sử dụng để làm dịu tình trạng mẩn ngứa hoặc kích ứng trên da cực kỳ hiệu quả. Bác sĩ Nussbaum cho biết, loại nguyên liệu này là chất bổ sung tuyệt vời để cân bằng và giải quyết hoàn toàn các vấn đề liên quan đến kích ứng da.

lam dep tu nha dam 1
Gel nha đam mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa mất nước 

Mất nước xảy ra khi da thiếu độ ẩm gây ra tình trạng khô sạm, thậm chí là viêm. Chuyên gia Nussbaum nói: "Các phytosterol dồi dào trong gel nha đam sẽ làm dịu cơn ngứa rát, bong tróc và kích ứng, đồng thời, ngăn ngừa mất nước một cách toàn diện".

Tác dụng này của nha đam rất cần thiết để bảo vệ làn da trong mùa hè oi ả, trước ánh nắng gay gắt.

Làm mát và hydrat hóa làn da

Đối với tình trạng bỏng rát do nhiệt, gel nha đam sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ tối ưu hơn giúp da dịu nhẹ, tạo cảm giác tươi mát và tăng cường quá trình hydrat hóa. 

Trong gel nha đam có đến 99,5% là nước khoáng, do đó, cực kỳ tốt cho làn da khô ráp, nứt nẻ và thiếu độ ẩm trầm trọng.

lam dep tu nha dam 2
Gel nha đam có tác dụng bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Giữ ẩm

Một tác dụng tuyệt vời khác của nha đam mang đến cho làn da chính là cân bằng và giữ độ ẩm luôn ở chỉ số an toàn. Bác sĩ da liễu Nussbaum nói thêm: "Các hoạt chất trong gel nha đam sẽ cung cấp một lượng độ ẩm phong phú cho da, từ đó điều trị và ngăn ngừa bệnh chàm, bệnh vẩy nến hiệu quả, đồng thời mang lại hiệu quả dưỡng ẩm toàn diện".

Thúc đẩy quá trình chữa lành mụn trứng cá

Với lượng lớn axit salicylic, nha đam là nguyên liệu tự nhiên có thể điều trị dứt điểm mụn trứng cá trên da mà không để lại sẹo thâm. Đặc tính giữ ẩm từ nguyên liệu này tạo điều kiện tốt nhất để sản sinh tế bào mới, góp phần chữa lành viêm, mụn trứng cá hay bất kỳ tổn thương nào trên da. 

"Bạn không nên thoa gel nha đam tự nhiên trực tiếp lên nốt mụn trứng cá đang sưng đỏ, thay vào đó, hãy đợi đầu mụn khô lại. Bằng cách này, làn da sẽ được chữa lành và phục hồi nhanh chóng hơn" - Chuyên gia Nussbaum khuyên.

lam dep tu nha dam 3
Không chỉ giữ ẩm tối ưu, gel nha đam còn có tác dụng điều trị mụn trứng cá hữu hiệu - Ảnh: Internet

Vị chuyên gia này còn tiết lộ, những người đang sở hữu làn da khô ráp, bong tróc hãy sử dụng gel nha đam làm kem lót để lớp trang điểm trở nên mềm mịn, tự nhiên hơn.

Trên đây chính là những tác dụng mà gel nha đam mang đến cho làn da, trên thực tế, nếu biết cách tận dụng, bạn chẳng cần phải tốn tiền cho hàng tá loại mỹ phẩm đắt tiền.

Vài giọt tinh dầu này có thể điều trị dứt điểm 5 vấn đề về da kể cả lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Vài giọt tinh dầu này có thể điều trị dứt điểm 5 vấn đề về da kể cả lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Brightside đã chia sẻ cách dưỡng da bằng tinh dầu thầu dầu nhằm điều trị các vấn đề như mụn trứng cá, mẩn đỏ, khô nứt và lão hóa rất đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da nha đam bí quyết dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 20 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két