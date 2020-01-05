Ti tỉ tác dụng 'thần thánh' hơn cả mỹ phẩm tiền triệu của gel nha đam, dùng mỗi ngày là da dẻ đẹp như gái Hàn

Trao đổi với Byrdie, bác sĩ da liễu Marnie Nussbaum, làm việc tại hãng mỹ phẩm Perry Romanowski đã phân tích ra rất nhiều tác dụng của gel nha đam đối với làn da. Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng chia sẻ về cách làm đẹp từ nha đam để nuôi dưỡng làn da hàng ngày tại nhà.

Nha đam được sử dụng để làm dịu tình trạng mẩn ngứa hoặc kích ứng trên da cực kỳ hiệu quả. Bác sĩ Nussbaum cho biết, loại nguyên liệu này là chất bổ sung tuyệt vời để cân bằng và giải quyết hoàn toàn các vấn đề liên quan đến kích ứng da.

Mất nước xảy ra khi da thiếu độ ẩm gây ra tình trạng khô sạm, thậm chí là viêm. Chuyên gia Nussbaum nói: "Các phytosterol dồi dào trong gel nha đam sẽ làm dịu cơn ngứa rát, bong tróc và kích ứng, đồng thời, ngăn ngừa mất nước một cách toàn diện".

Tác dụng này của nha đam rất cần thiết để bảo vệ làn da trong mùa hè oi ả, trước ánh nắng gay gắt.

Làm mát và hydrat hóa làn da

Đối với tình trạng bỏng rát do nhiệt, gel nha đam sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ tối ưu hơn giúp da dịu nhẹ, tạo cảm giác tươi mát và tăng cường quá trình hydrat hóa.

Trong gel nha đam có đến 99,5% là nước khoáng, do đó, cực kỳ tốt cho làn da khô ráp, nứt nẻ và thiếu độ ẩm trầm trọng.

Gel nha đam có tác dụng bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Giữ ẩm

Một tác dụng tuyệt vời khác của nha đam mang đến cho làn da chính là cân bằng và giữ độ ẩm luôn ở chỉ số an toàn. Bác sĩ da liễu Nussbaum nói thêm: "Các hoạt chất trong gel nha đam sẽ cung cấp một lượng độ ẩm phong phú cho da, từ đó điều trị và ngăn ngừa bệnh chàm, bệnh vẩy nến hiệu quả, đồng thời mang lại hiệu quả dưỡng ẩm toàn diện".

Thúc đẩy quá trình chữa lành mụn trứng cá

Với lượng lớn axit salicylic, nha đam là nguyên liệu tự nhiên có thể điều trị dứt điểm mụn trứng cá trên da mà không để lại sẹo thâm. Đặc tính giữ ẩm từ nguyên liệu này tạo điều kiện tốt nhất để sản sinh tế bào mới, góp phần chữa lành viêm, mụn trứng cá hay bất kỳ tổn thương nào trên da.

"Bạn không nên thoa gel nha đam tự nhiên trực tiếp lên nốt mụn trứng cá đang sưng đỏ, thay vào đó, hãy đợi đầu mụn khô lại. Bằng cách này, làn da sẽ được chữa lành và phục hồi nhanh chóng hơn" - Chuyên gia Nussbaum khuyên.

Không chỉ giữ ẩm tối ưu, gel nha đam còn có tác dụng điều trị mụn trứng cá hữu hiệu - Ảnh: Internet

Vị chuyên gia này còn tiết lộ, những người đang sở hữu làn da khô ráp, bong tróc hãy sử dụng gel nha đam làm kem lót để lớp trang điểm trở nên mềm mịn, tự nhiên hơn.

Trên đây chính là những tác dụng mà gel nha đam mang đến cho làn da, trên thực tế, nếu biết cách tận dụng, bạn chẳng cần phải tốn tiền cho hàng tá loại mỹ phẩm đắt tiền.