Cứ giữ những thói quen này thì đừng trách da ngày một xấu đi, nếp nhăn xuất hiện chi chít như U40

Nếu muốn có một làn da khỏe đẹp, không bị tổn thương thì chị em cần lưu ý không phạm phải 5 thói quen xấu làm hại da dưới đây.

Lỗi cơ bản nhất mà hầu như ai cũng mắc phải, trước hết là do sự chủ quan nghĩ rằng kem chống nắng không quan trọng và không cần thiết phải sử dụng. Nhưng đây chính là thói quen xấu làm hại da rất lớn, bởi vì tác hại của tia cực tím mặt trời sẽ khiến da bị lão hóa nhanh, kèm theo đó là tàn nhang, nám.

Không sử dụng kem chống nắng là sai lầm rất lớn gây hại da - Ảnh minh họa: Internet

- Không tẩy trang hàng ngày:

Nguyên nhân khiến làn da bị mụn, thâm một phần do chúng ta không làm sạch mặt hàng ngày. Nên nhớ rằng chỉ rửa mặt thôi là chưa đủ, cần phải tẩy trang để loại bỏ hoàn toàn cặn trang điểm và bụi bẩn.

Không tẩy trang sẽ khiến da bị nhiễm bụi bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn có trang điểm hay không thì cũng phải giữ thói quen tẩy trang hàng ngày. Khi da mặt được làm sạch cũng dễ hấp thụ các dưỡng chất khi skincare hơn.

2. Nặn mụn

Thói quen xấu làm hại da tiếp theo chính là việc nặn mụn. Khi bị mụn, vùng da bị sưng tấy và tổn thương nên nếu dùng tay nặn mụn, vô tình sẽ khiến vi khuẩn tích tụ ở da làm tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

Nặn mụn khiến da bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như vẫn còn giữ thói quen xấu này, hãy từ bỏ ngay lập tức để tránh làm hại da thêm nữa.

3. Thường xuyên thức khuya

Thói quen xấu làm hại da này hầu hết mọi người đều mắc phải. Việc thức khuya dẫn đến sinh hoạt không khoa học và làm da bị tổn thương. Thói quen thức khuya quá nhiều sẽ làm cho da bị lão hóa sớm, chưa kể là thâm quầng mắt, dễ nổi mụn, bị nám, tàn nhang...

Thức khuya rất hại da - Ảnh minh họa: Internet

4. Không uống đủ nước

Việc không uống đủ nước mỗi ngày cũng là thói quen xấu làm hại da. Nếu không cấp đủ nước mỗi ngày thì làn da sẽ không có sức sống, dẫn đến việc bị lão hóa sớm. Tốt nhất, chị em nên tập uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, bổ sung thêm nhiều chất xơ từ rau xanh để có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

5. Ăn nhiều đồ dầu mỡ

Đồ ăn nhanh hoặc chứa nhiều dầu mỡ không được khuyến khích bởi những tác hại của nó đối với sức khỏe, cũng như khiến làn da của chúng ta bị xấu đi.

Đặc biệt với những món chiên dầu, nướng là nguyên nhân làm cho da dễ bị nổi mụn, sạm da...

Không nên ăn đồ có nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp những thói quen xấu làm hại da nên tránh, vì một sức khỏe tốt và một làn da khỏe đẹp, hãy tập cho mình những thói quen sinh hoạt tốt.