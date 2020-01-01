Thâm sẹo do mụn lâu ngày trị mãi không hết, áp dụng ngay những cách này, da láng mịn không tì vết chỉ trong thời gian ngắn

Chăm sóc da 01/01/2020 12:00

Bạn đang đau đầu vì làn da thâm mụn mất thẩm mỹ của mình, hãy thử ngay các cách trị mụn hiệu quả từ thiên nhiên dưới đây, đảm bảo bất ngờ sau 1 tuần sử dụng.

Mụn và thâm do mụn gây ra khiến chúng ta mất tự tin khi đi ra ngoài đường. Đừng lo lắng, những cách trị mụn hiệu quả từ thiên nhiên sau đây sẽ giúp bạn lấy lại làn da khỏe đẹp.

1. Lá diếp cá

Lá diếp cá được liệt kê vào danh sách hàng đầu có tác dụng trị mụn hiệu quả, bởi nó chứa các chất chống viêm và kháng khuẩn rất tốt.

Bạn có thể giã nát lá diếp cá sau đó đắp trực tiếp lên nốt mụn đỏ mẩn, đảm bảo sau 1 đêm mụn sẽ giảm đi đáng kể.

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Đắp lá diếp cá giúp nhanh làm xẹp mụn - Ảnh minh họa: Internet

2. Bột trà xanh

Bột trà xanh cũng được sử dụng để điều trị mụn bằng cách đắp mặt nạ (pha bột trà xanh nguyên chất với nước thành hỗn hợp sền sệt rồi đắp từ 20 - 25 phút, 1 tuần áp dụng khoảng 2 - 3 lần).

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Mặt nạ trà xanh điều trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: khi bị mụn không nên pha bột trà xanh với sữa tươi không đường (sữa tươi có độ dưỡng ẩm cao sẽ khiến mụn mọc nhanh hơn).

3. Trứng gà

Cách trị mụn hiệu quả không thể không nhắc đến trứng gà, cụ thể là lòng trắng trứng (giúp tiêu viêm sưng tấy và làm se nhân mụn).

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Lòng trắng trứng gà làm se nhân mụn nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng rất đơn giản, sau khi rửa sạch mặt thì lấy tăm bông sạch bôi lòng trắng trứng gà vào vết mụn sưng đỏ, đảm bảo sau 1 đêm sẽ thấy mụn xẹp đi nhiều.

4. Nghệ

Đắp mặt nạ nghệ làm giảm mụn và mờ thâm hiệu quả. Bạn chỉ cần pha tinh bột nghệ với nước lọc và đắp mặt từ 20 - 25 phút, sau đó rửa sạch với nước. Ngoài ra, chị em có thể sử dụng củ nghệ tươi chấm trực tiếp lên vùng da bị thâm sau khi hết mụn để làm mờ thâm, sáng da.

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Đắp mặt nạ nghệ trị mụn và vết thâm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng chần chờ gì mà không áp dụng ngay các cách điều trị mụn hiệu quả ở trên. Hy vọng chị em sẽ sớm lấy lại làn da đáng mơ ước của mình.

Tuyệt chiêu trị mụn bằng trứng gà “bỏ túi” cho các chị em

Tuyệt chiêu trị mụn bằng trứng gà “bỏ túi” cho các chị em

Trị mụn bằng trứng gà là phương pháp làm đẹp không còn xa lạ với nhiều người. Thực tế cho thấy, đây là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da, đặc biệt là khả năng trị mụn vô cùng hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến quý độc giả những công thức làm mặt nạ từ trứng gà hiệu quả và được ưa chuộng nhất.

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Từ khóa:   lòng trắng chứng lá diếp cá nghệ

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