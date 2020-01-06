4 thói quen chăm sóc da nên thực hiện ngay bây giờ để ngăn ngừa lão hóa trước khi quá muộn

Chăm sóc da 06/01/2020 05:30

Theo Shefind, bạn nên thay đổi thói quen chăm sóc da theo 4 lưu ý dưới đây để ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ đẹp tươi trẻ một cách hiệu quả nhất.

Tìm ra cách chăm sóc khoa học và đúng đắn nhất là một nhiệm vụ cần thiết để sở hữu làn da khỏe đẹp, không tì vết. Sẽ không quá khó khăn nếu bạn thực hiện theo 4 thói quen chăm sóc da dưới đây. 

Bổ sung axit béo omega

Đa phần các chuyên gia đều khuyên phụ nữ nên bổ sung axit béo mỗi ngày từ chế độ dinh dưỡng. Loại chất này sẽ giúp bạn có được làn da trẻ trung, ngăn ngừa lão hóa toàn diện. 

Theo nghiên cứu, sử dụng axit béo omega để sản xuất lipid (dầu dưỡng ẩm) và bổ sung omega-3 đầy đủ sẽ cải thiện sự tăng cường quá trình hydrat hóa giúp làn da tươi tắn, mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

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Hãy bổ sung axit omega đầy đủ để đẩy lùi lão hóa - Ảnh: Internet

Ngủ trên chiếc gối lụa

Ngủ trên chiếc gối lụa là cách hoàn hảo để góp phần bảo vệ làn da luôn trẻ trung và ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn sớm.

Một số người có thói quen ngủ nghiêng, ngủ sấp và vô tình tạo áp lực lên một vùng da trên khuôn mặt. Thói quen này duy trì trong một thời gian dài sẽ hình thành nên các nếp nhăn, đặc biệt là sử dụng gối bằng cotton. Thay vào đó, da tiếp xúc với gối lụa sẽ giảm lực ma sát và hạn chế nếp nhăn hiệu quả.

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Gối lụa hạn chế hình thành nếp nhăn khi bạn ngủ sai tư thế - Ảnh: Internet

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày

Đây là điều cực kỳ cần thiết và tuyệt đối không được bỏ qua mỗi ngày. Dù thời tiết thay đổi thế nào thì bạn vẫn phải sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da trước tác động xấu của môi trường. 

Thoa kem chống nắng bảo vệ da là một bước quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Ngoài ra, các loại kem dưỡng ẩm hàng ngày của bạn nên có SPF để ngăn ngừa tối đa tình trạng hình thành nếp nhăn bởi tia UV.

Ngoài ra, hãy nhớ thoa kem chống nắng lên tất cả các vùng da phải tiếp xúc với ánh nắng chứ không riêng gì khuôn mặt, điển hình là tay và cổ.

Mát xa khuôn mặt thường xuyên 

Mát xa là một trong những phương pháp làm đẹp từ thời cổ xưa phổ biến tại các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Phương pháp này góp phần tăng cường lưu thông máu, thúc đẩy sản sinh tế bào mới giúp làn da luôn tràn đầy sức sống và đẩy lùi lão hóa vượt trội.

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Nên tập cho bản thân thói quen mát xa khuôn mặt mỗi ngày để làn da luôn tươi trẻ - Ảnh: Internet

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chăm sóc da hàng ngày theo hướng khoa học hơn, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp không tì vết bất chấp tuổi tác.

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