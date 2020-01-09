Chỉ với 1 quả chuối làm theo cách này, chị em tha hồ khoe da trắng nõn, vóc dáng thon gọn đón Tết

Làm đẹp từ chuối rất đơn giản, chúng ta có thể thực hiện hàng ngày với những cách làm sau đây:

Mỗi ngày duy trì ăn một quả chuối (lưu ý tránh ăn vào buổi sáng) sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hỗ trợ giảm cân tự nhiên và giúp bạn nhanh sở hữu một vóc dáng săn chắc, gọn gàng.



Ăn chuối mỗi ngày giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

- Công dụng làm tăng vòng 1:

Chuối chứa hàm lượng lớn chất xơ giúp kích thích các mô biểu bì ở tuyến vú phát triển, từ đó giúp cải thiện vòng 1 đáng kể.



Ăn chuối giúp làm tăng vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Chị em nên kết hợp ăn chuối và đắp mặt nạ cho vùng ngực (xay nhuyễn quả chuối và đắp lên 2 bầu ngực 20 - 30 phút), đảm bảo sau 1 tháng sẽ có hiệu quả bất ngờ.

2. Mặt nạ chuối + mật ong giúp làm trắng da, mờ thâm

Chuối chứa nhiều chất xơ, mangan và kẽm khi kết hợp cùng mật ong sẽ tạo ra hỗn hợp mặt nạ giúp làm mờ thâm mụn, làm da trắng sáng sau mỗi lần sử dụng.

Cách làm: Xay nhuyễn 1/2 quả chuối + 1/2 thìa cà phê mật ong + 1/2 hộp sữa chua không đường (nếu có).

Cách sử dụng: Duy trì đắp mặt khoảng 2-3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Mặt nạ chuối + mật ong giúp da sáng, đều màu - Ảnh minh họa: Internet

3. Vỏ chuối

- Làm trắng răng:

Công dụng của chuối không chỉ ở phần thân mà vỏ chuối cũng chứa rất nhiều các chất axit, kẽm, magie... giúp làm trắng răng hiệu quả.

Cách sử dụng: Chà mặt trong của vỏ chuối lên bề mặt răng, sau đó đánh răng bình thường. Thực hiện 1 tuần từ 3 - 4 lần để nhanh chóng sở hữu hàm răng trắng sáng.

Chà mặt trong của vỏ chuối lên bề mặt răng để làm trắng răng - Ảnh minh họa: Internet

- Trị mụn:

Cạo phần trong của vỏ chuối và đắp trực tiếp lên vết mụn bọc, mụn mủ sẽ giúp tiêu viêm và khiến mụn nhanh xẹp hơn.

Vỏ chuối giúp tiêu sưng mụn mủ, mụn bọc - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Sau khi đắp xong nên rửa lại với nước muối sinh lý loãng để sát khuẩn tối đa.

- Trị bọng mắt:

Vỏ chuối còn có công dụng trị bọng mắt hiệu quả, đảm bảo nhiều người sẽ bất ngờ sau lần sử dụng đầu tiên.

Vỏ chuối trị bọng mắt rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Cắt khúc vỏ chuối thành từng miếng vừa phải, sau đó đắp dưới vùng mắt, duy trì hàng ngày đảm bảo bọng mắt sẽ biến mất ngay.

Trên đây là những cách làm đẹp từ chuối rất đơn giản nhưng kết quả đem lại khiến ai cũng bất ngờ. Chị em hãy thử áp dụng ngay để thấy được những công dụng tuyệt vời của nó.