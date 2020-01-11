Uống loại nước detox này trong những ngày Tết để ngăn ngừa tăng cân, vừa giữ dáng vừa dưỡng da

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/01/2020 12:30

Để bảo vệ làn da, thanh lọc cơ thể và hạn chế tăng cân dịp Tết, bổ sung thật nhiều dưỡng chất, vitamin từ nước detox là một phương án vô cùng hợp lý.

Tết đến là dịp mọi người phải cuốn theo những cuộc vui chơi, tiệc tùng và không còn nhiều thời gian để chăm sóc làn da hay duy trì cân nặng. Thông thường, sau dịp Tết ăn uống "thả ga", đa phần mọi người đều phải đối mặt vời tình trạng tăng cân, nổi mụn hay làn da đen sạm. 

Để giải quyết những điều trên, bạn cần phải đào thải độc tố trong cơ thể mỗi ngày. Phương pháp hiệu quả và đơn giản nhất chính là nước uống detox thanh lọc cơ thể

Nước detox từ chanh, mật ong và bạc hà

Chanh là một trong những loại quả chứa nguồn dưỡng chất có khả năng giảm cân, đồng thời tăng cường sức khỏe cho làn da. Loại quả này rất giàu vitamin C, loại dưỡng chất cần thiết trong quá trình sản xuất collagen giúp giữ vững cấu trúc da, ngăn ngừa lão hóa và duy trì da căng mịn. Hơn nữa, vitamin C cùng axit tự nhiên trong chanh còn đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo nhanh chóng từ trong cơ thể.

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Nước uống detox thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân, bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

Trong khi đó, mật ong chứa nguồn axit béo, kháng khuẩn và chống viêm dồi dào rất tốt để đào thải độc tố, ngăn ngừa tăng cân và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Kết hợp với chanh, mật ong và bạc hà với nhau, bạn sẽ sở hữu lọ nước detox mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả chanh tươi

- 1 nắm lá bạc hà

- 2 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Cho nước lọc vào bình thủy tinh lớn có nắp, thái lát chanh tươi cho vào, tiếp đó thêm lá bạc hà và mật ong rồi khuấy đều và đậy nắp lại. Đặt lọ nước vào ngăn mát tủ lạnh và uống thường xuyên trong ngày. 

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Bổ sung nước uống detox mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe, vóc dáng và làn da - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Mặc dù đã uống nước detox mỗi ngày nhưng để bảo vệ làn da một cách tốt nhất trong những ngày lễ, bạn nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. 

Đối với chế độ ăn uống, đừng vì vui vẻ mà để bản thân bổ sung quá nhiều các nhóm thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn nhanh, thịt mỡ, tinh bột, bia, nước ngọt có ga, đồ ngọt... Thay vào đó, hãy bổ sung thật nhiều rau củ và trái cây để cân bằng lại nguồn dinh dưỡng hàng ngày.

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Nước uống detox là phương pháp dưỡng da, giữ dáng hiệu quả trong dịp Tết - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung nước uống detox theo công thức trên mỗi ngày, cộng thêm một số lưu ý nhỏ về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc da, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề xuống sắc sau Tết.

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Uống nước đậu đen rang mỗi ngày cực kỳ tốt đối với sức khỏe, đồng thời còn mang đến tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa vô cùng tuyệt vời.

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